Η σκούπα Philips έχει χαμηλή απορροφητική δύναμη

Αν η απορροφητική δύναμη της ηλεκτρικής σκούπας Philips δεν είναι η αναμενόμενη, μπορεί να υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Ανακαλύψτε παρακάτω πώς να λύσετε εύκολα αυτό το πρόβλημα μόνοι σας.
Όταν γεμίσει η σακούλα ή το δοχείο συλλογής σκόνης της ηλεκτρικής σκούπας Philips, η απορροφητική δύναμη θα είναι χαμηλότερη από ό,τι συνήθως.
Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τη σακούλα/το δοχείο συλλογής σκόνης και, αν είναι γεμάτα, αντικαταστήστε τα (ή αδειάστε τα, αν αυτό ενδείκνυται για το συγκεκριμένο μοντέλο σκούπας).
Σημείωση:
Αν διαθέτετε σκούπα με επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες, θα πρέπει να τις αντικαθιστάτε όταν φθείρονται, καθώς η φθορά τους μπορεί επίσης να προκαλέσει χαμηλή απορροφητική δύναμη.
Ο εύκαμπτος σωλήνας, ο άκαμπτος σωλήνας ή το πέλμα της ηλεκτρικής σκούπας Philips μπορεί να φράξουν ή να μπλοκάρουν. Επίσης, η βούρτσα μπορεί να γεμίσει με μπλεγμένες τρίχες. Η απορροφητική δύναμη θα επηρεαστεί από αυτό και η συσκευή ίσως να μην μπορεί να συλλέξει σωστά τη βρωμιά, καθώς ο αέρας δεν θα μπορεί να διέλθει τόσο εύκολα όσο θα έπρεπε.
Ελέγξτε αν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα είναι μπλοκαρισμένο και αφαιρέστε ό,τι το μπλοκάρει.
Αν το φίλτρο είναι βρώμικο, δεν θα είναι δυνατή η κανονική ροή του αέρα. Αυτό μπορεί να μειώσει την απορροφητική δύναμη της ηλεκτρικής σκούπας Philips. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή ενδέχεται να μην καθαρίζει σωστά ή όπως περιμένατε.
Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε, η σκούπα θα διαθέτει φίλτρο προστασίας του μοτέρ ή/και φίλτρο εξάτμισης.
Όταν το φίλτρο προστασίας του μοτέρ είναι βρώμικο:
Συνήθως το φίλτρο προστασίας του μοτέρ βρίσκεται πίσω από τη σακούλα ή το δοχείο συλλογής σκόνης.
Αυτό το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κάθε 4 έως 6 εβδομάδες (ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε).
Επίσης, ανάλογα με το μοντέλο, σε ορισμένες ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να καθαρίζετε αυτό το φίλτρο χτυπώντας το απαλά πάνω από τον κάδο απορριμμάτων/απομακρύνοντας τη σκόνη, ενώ σε άλλες μπορείτε να το πλύνετε με νερό. Ελέγξτε τις ενδείξεις για το συγκεκριμένο μοντέλο.
Όταν το φίλτρο εξαγωγής είναι βρώμικο:
Το φίλτρο εξαγωγής βρίσκεται στο πίσω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας Philips, πίσω από το μοτέρ.
Αυτό το φίλτρο δεν πρέπει να πλένεται ή να καθαρίζεται: πρέπει να το αντικαθιστάτε μία φορά το χρόνο (εκτός αν το φίλτρο στο μοντέλο της ηλεκτρικής σας σκούπας δεν αντικαθίσταται).
Αν η ηλεκτρική σας σκούπα Philips συνοδεύεται από δοχείο συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της συσκευής έχει τοποθετηθεί σωστά.
Ορισμένες ηλεκτρικές σκούπες της Philips διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης της απορροφητικής ισχύος.
Αυτή η ρύθμιση της απορροφητικής ισχύος έχει εικονίδια παρόμοια με αυτά που εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα. Συνήθως θα μπορείτε να τη βρείτε στο τηλεχειριστήριο, στη λαβή ή πάνω στην ίδια τη σκούπα.
Αν η συσκευή διαθέτει αυτήν τη ρύθμιση, ελέγξτε αν είναι ρυθμισμένη στην επιθυμητή απορροφητική ισχύ. Αν δεν είναι, μπορείτε να αυξήσετε το επίπεδο της ισχύος.
Μήπως αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα; Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:XD5122/10 , XD6142/12 , XD6122/12 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›
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