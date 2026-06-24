Η σκούπα Philips έχει χαμηλή απορροφητική δύναμη

Αν το φίλτρο είναι βρώμικο, δεν θα είναι δυνατή η κανονική ροή του αέρα. Αυτό μπορεί να μειώσει την απορροφητική δύναμη της ηλεκτρικής σκούπας Philips. Ως αποτέλεσμα, η συσκευή ενδέχεται να μην καθαρίζει σωστά ή όπως περιμένατε.

Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε, η σκούπα θα διαθέτει φίλτρο προστασίας του μοτέρ ή/και φίλτρο εξάτμισης.

Όταν το φίλτρο προστασίας του μοτέρ είναι βρώμικο:

Συνήθως το φίλτρο προστασίας του μοτέρ βρίσκεται πίσω από τη σακούλα ή το δοχείο συλλογής σκόνης.

Αυτό το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κάθε 4 έως 6 εβδομάδες (ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε).

Επίσης, ανάλογα με το μοντέλο, σε ορισμένες ηλεκτρικές σκούπες πρέπει να καθαρίζετε αυτό το φίλτρο χτυπώντας το απαλά πάνω από τον κάδο απορριμμάτων/απομακρύνοντας τη σκόνη, ενώ σε άλλες μπορείτε να το πλύνετε με νερό. Ελέγξτε τις ενδείξεις για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Όταν το φίλτρο εξαγωγής είναι βρώμικο:

Το φίλτρο εξαγωγής βρίσκεται στο πίσω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας Philips, πίσω από το μοτέρ.

Αυτό το φίλτρο δεν πρέπει να πλένεται ή να καθαρίζεται: πρέπει να το αντικαθιστάτε μία φορά το χρόνο (εκτός αν το φίλτρο στο μοντέλο της ηλεκτρικής σας σκούπας δεν αντικαθίσταται).