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Μη διαθέσιμο πλέον
FC6813/01
Πέλμα απορρόφησης 360°
18 V, έως και 45 λεπτά χρόνος λειτουργίας
2 σε 1: σκούπισμα και σκουπάκι χειρός
Πέλμα TurboPet
Το πέλμα απορρόφησης 360° αιχμαλωτίζει τη σκόνη και τη βρωμιά ταχύτερα με κάθε κίνηση, ακόμα και προς τα πίσω και κατά μήκος τοίχων και επίπλων, ώστε κάθε κίνηση να μετρά.
Το PowerBlade είναι ένα ψηφιακό μοτέρ σχεδιασμένο για ασυναγώνιστα υψηλή ροή αέρα (>1000 λίτρα/λεπτό) που παράγει απορρόφηση 360° στο πέλμα. Εγγραφείτε στη διεύθυνση Philips.com εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για να απολαύσετε 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση για το μοτέρ!
Τεχνολογία PowerCyclone 8 - η κορυφαία τεχνολογία καθαρισμού χωρίς σακούλα της Philips, που διατηρεί ισχυρότερη απορρόφηση για μεγαλύτερο διάστημα, τώρα και σε μια ασύρματη σκούπα.
Κριτικές
Δοκιμή σε σύγκριση με τις 10 κορυφαίες ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες άνω των 300€ στη Γερμανία το 2017, με χρήση της δοκιμής καθαρισμού χοντρής βρωμιάς σε σκληρά δάπεδα που ανέπτυξε η Philips βάσει του διεθνούς προτύπου IEC60312-1. Ιαν. 2018.