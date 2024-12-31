Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*

Η επαναστατική SpeedPro Max με πέλμα απορρόφησης 360° συλλέγει περισσότερη βρωμιά με κάθε παλινδρομική κίνηση, εμπρός και πίσω - ακόμα και κατά μήκος των τοίχων και των επίπλων. Καθαρίστε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, τόσο σε σκληρά δάπεδα όσο και σε χαλιά.