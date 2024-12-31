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  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
  • Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*

Μη διαθέσιμο πλέον

SpeedPro MaxΑσύρματη ηλεκτρική σκούπα

FC6813/01

Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*
Η επαναστατική SpeedPro Max με πέλμα απορρόφησης 360° συλλέγει περισσότερη βρωμιά με κάθε παλινδρομική κίνηση, εμπρός και πίσω - ακόμα και κατά μήκος των τοίχων και των επίπλων. Καθαρίστε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, τόσο σε σκληρά δάπεδα όσο και σε χαλιά.
Δείτε όλα τα οφέλη

με πέλμα απορρόφησης 360°

Η ταχύτερη εμπειρία καθαρισμού χωρίς καλώδια*

  • Πέλμα απορρόφησης 360°

  • 18 V, έως και 45 λεπτά χρόνος λειτουργίας

  • 2 σε 1: σκούπισμα και σκουπάκι χειρός

  • Πέλμα TurboPet

Το πέλμα απορρόφησης 360° αιχμαλωτίζει τη σκόνη και τη βρωμιά από όλες τις πλευρές

Το πέλμα απορρόφησης 360° αιχμαλωτίζει τη σκόνη και τη βρωμιά από όλες τις πλευρές

Το πέλμα απορρόφησης 360° αιχμαλωτίζει τη σκόνη και τη βρωμιά ταχύτερα με κάθε κίνηση, ακόμα και προς τα πίσω και κατά μήκος τοίχων και επίπλων, ώστε κάθε κίνηση να μετρά.

Το μοτέρ PowerBlade δημιουργεί υψηλή ροή αέρα (>1000 λίτρα/λεπτό)

Το μοτέρ PowerBlade δημιουργεί υψηλή ροή αέρα (>1000 λίτρα/λεπτό)

Το PowerBlade είναι ένα ψηφιακό μοτέρ σχεδιασμένο για ασυναγώνιστα υψηλή ροή αέρα (>1000 λίτρα/λεπτό) που παράγει απορρόφηση 360° στο πέλμα. Εγγραφείτε στη διεύθυνση Philips.com εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για να απολαύσετε 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση για το μοτέρ!

PowerCyclone 8 - η πιο ισχυρή τεχνολογία χωρίς σακούλα της Philips

PowerCyclone 8 - η πιο ισχυρή τεχνολογία χωρίς σακούλα της Philips

Τεχνολογία PowerCyclone 8 - η κορυφαία τεχνολογία καθαρισμού χωρίς σακούλα της Philips, που διατηρεί ισχυρότερη απορρόφηση για μεγαλύτερο διάστημα, τώρα και σε μια ασύρματη σκούπα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμή σε σύγκριση με τις 10 κορυφαίες ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες άνω των 300€ στη Γερμανία το 2017, με χρήση της δοκιμής καθαρισμού χοντρής βρωμιάς σε σκληρά δάπεδα που ανέπτυξε η Philips βάσει του διεθνούς προτύπου IEC60312-1. Ιαν. 2018.