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SpeedPro Max Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα

Μη διαθέσιμο πλέον

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SpeedPro MaxΑσύρματη ηλεκτρική σκούπα

FC6813/01

SpeedPro Max Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6813/01 - English (US)

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

  • PDF αρχείο, 608.2 kB
  • 13 March 2026

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