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SpeedPro Max Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα
Μη διαθέσιμο πλέον
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FC6813/01
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EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6813/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Ολα (1)
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Η ηλεκτρική σκούπα Philips παράγει έναν ασυνήθιστο ήχο