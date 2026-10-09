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Ιονιστής και υγραντήρας αέρα

Ανεμιστήρες (7)

1–7 από 7 αποτελέσματα
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Ανεμιστήρες

  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας

Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
Σειρά 3000

CX3550/01
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 2562 m³/h
  • Δυνατότητα κλίσης και περιστροφής
  • Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία στα 19 dB(A)
  • Διάμετρος κεφαλής 40 εκ.
Προβολή προϊόντος
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
Σειρά 2000

CX2050/00
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 738 m³/h
  • Δυνατότητα κλίσης
  • Εξαιρετικά αθόρυβος στα 23 dB(A)
  • Διάμετρος κεφαλής 22 εκ.
Προβολή προϊόντος
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας

Philips Επιδαπέδιος ανεμιστήρας
Σειρά 2000

CX2550/00
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 2562 m³/h
  • Δυνατότητα κλίσης και περιστροφής
  • Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία στα 19 dB(A)
  • Διάμετρος κεφαλής 40 εκ.
Προβολή προϊόντος
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
  • Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Philips Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
Σειρά 3000

CX3050/01
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 738 m³/h
  • Δυνατότητα κλίσης και περιστροφής
  • Εξαιρετικά αθόρυβος στα 23 dB(A)
  • Διάμετρος κεφαλής 22 εκ.
Προβολή προϊόντος
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000

Philips Series 5000
Ανεμιστήρας-πύργος

CX5535/11
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 2230 m3/h
  • Τηλεχειριστήριο
  • Λεπτή σχεδίαση 105 εκ.
  • Κατάλληλος για διάχυση αρώματος
Προβολή προϊόντος
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000

Philips Series 5000
Ανεμιστήρας-πύργος

CX5535/00
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 2230 m3/h
  • Τηλεχειριστήριο
  • Λεπτή σχεδίαση 105 εκ.
  • Κατάλληλος για διάχυση αρώματος
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  • Philips Series 1000

Philips Series 1000
Επιδαπέδιος ανεμιστήρας

CX1520/01
  • Ροή αέρα ανεμιστήρα 3.330 m3/h
  • Αθόρυβη λειτουργία στα 38 db (A)
  • Δυνατότητα κλίσης και περιστροφής
  • Διάμετρος κεφαλής 45 εκ.
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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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