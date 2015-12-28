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Μη διαθέσιμο πλέον
65PUS8700/12
Καμπυλωτή τηλεόραση 4K LED με Android TV
Μην θυσιάζετε τίποτα: η καμπυλωτή τηλεόραση UHD της σειράς 8700 διαθέτει Android και συνδυάζει κορυφαία υλικά κατασκευής, πρωτοποριακή τεχνολογία και κομψές γραμμές. Μεταξύ άλλων διαθέτει Ambilight 3 πλευρών, επεξεργαστή Quad Core και τοξωτή βάση από χρώμιο με ορατό sound bar.
164 εκ (65")
Τηλεόραση 4K Ultra HD LED
Τετραπύρηνος, 16GB, επεκτάσιμος
Διπλός δέκτης DVB-T/T2/C/S/S2
Η τηλεόραση Ultra HD έχει 4 φορές καλύτερη ανάλυση από μια συμβατική τηλεόραση Full HD. Με πάνω από 8 εκατομμύρια pixel και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution, προσφέρει καλύτερη εικόνα ανεξάρτητα από το αρχικό περιεχόμενο. Απολαύστε βελτιωμένη ευκρίνεια, μεγαλύτερη αίσθηση βάθους, κορυφαία αντίθεση, ομαλή φυσική κίνηση και άψογες λεπτομέρειες.
Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής της Philips συναντά τη δύναμη του Android προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού. Με το Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να πλοηγείστε, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά.
Ζείτε τη ζωή όπως θέλετε. Δεν είναι ώρα να αποκτήσετε και μια τηλεόραση που εκφράζει το δικό σας μοναδικό στυλ; Οι καμπυλωτές τηλεοράσεις μας σπάνε τους κανόνες της συμβατικής σχεδίασης αποκτώντας τολμηρή και μοντέρνα εμφάνιση. Σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα εικόνας, σας προσφέρει αυτό που πλέον περιμένετε από μια τηλεόραση Philips.
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2.9
από 5
117
Κριτικές
rafa19
28/12/2015
Italia
Eccellente TV che supera di gran lunga la concorrenza
Dettagli video e brillantezza immagini sono le prime cose che ho notato. Audio eccellente con 50W e l'ambilight che rende l'ambiente bellissimo. Con altri tv ho avuto problemi di vertical banding soprattutto nelle partite di calcio, mente con questo philips la visione è spettacolare. Android rende stabile il sistema, cosa che non accadeva nelle precedenti Tv Philips. Funzione Picture in Picture che nessun concorrente ha (anche se lo dichiara sui volantini). Per concludere è un ottimo televisore e consiglio di valutarlo come prima scelta a confronto della concorrenza
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8700 series 65PUS8700 TV™ LED 4K curvo Android
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8700 series 65PUS8700 TV™ LED 4K curvo Android
Andyss
08/07/2018
Deutschland
Unerklärlich warum Philips die Produktion eingestellt hat
Das Gerät ist etwas Gewöhnung bedürftig mit dem hochfahren,doch bei gewisser Grundkenntniss und der Beachtung der technischen Helferlein mit den Anschlüssen und und danach Erlebnis pur. Das Philips dieses Produkt in der Produktion eingestellt hat unerklärlich,daher steigt auch sein Preis im Gebrauch Sektor wieder. Design und Technik bittet kein anderes Gerät auf dem Markt. Komplett unverständlich ist das es nicht weiterentwickelt wurde,kann nur an fehlendem Management Einkauf und Fachkräften in der Umsetzung liegen. Der hohe Preis ist in diesem Segment der Technik und Design gerechtfertigt. Wie gesagt für Kenner ein Genuss.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8700 series 55PUS8700 Curved 4K LED TV powered by Android TV™
Berntan
22/01/2018
Sverige
En otroligt lättskött TV, enkel installation
En otroligt bra LED-Tv enkel att få igång. Bra bild och fin skärpa
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8700 series 65PUS8700 Svängd LED-TV med 4K och Android TV™
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ παρακολουθούν τηλεόραση σε 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση σε 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.