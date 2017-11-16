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Μη διαθέσιμο πλέον

6000 seriesΕξαιρετικά λεπτή 4K με Android TV™

65PUS6521/12

3.7

| (52) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED 4K με Android

Απίστευτο μέγεθος, απίστευτες επιδόσεις. Η σειρά Philips 6520 διαθέτει θεαματική οθόνη 65" με ευκρινή ανάλυση 4K Ultra HD. Θαυμάστε την κομψή τοξοειδή της βάση και διασκεδάστε με τις απεριόριστες δυνατότητες ψυχαγωγίας στο σπίτι σας.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Ambilight 3 πλευρών

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED 4K με Android

  • 164 εκ (65")

  • Τηλεόραση 4K Ultra HD LED

  • Τετραπύρηνος, 16 GB, επεκτάσιμος

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Η ανάλυση 4K Ultra HD δεν μοιάζει με καμία ανάλυση που έχετε δει στο παρελθόν

Η τηλεόραση Ultra HD έχει τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση από μια συμβατική τηλεόραση Full HD. Με πάνω από 8 εκατομμύρια pixel και τη μοναδική μας τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution, προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του αρχικού περιεχομένου, τόσο καλύτερες εικόνες και ανάλυση θα απολαμβάνετε. Απολαύστε βελτιωμένη ευκρίνεια, μεγαλύτερη αίσθηση βάθους, κορυφαία αντίθεση, ομαλή φυσική κίνηση και άψογες λεπτομέρειες.

Το νέο, ενσωματωμένο πρότυπο HEVC προσφέρει περιεχόμενο 4K υψηλής ποιότητας

Με το νέο, ενσωματωμένο πρότυπο HEVC (H.265) απολαμβάνετε μετάδοση ανάλυσης 4K με εικόνα υψηλής ποιότητας.

Απελευθερώστε τη δύναμη του τετραπύρηνου επεξεργαστή και του ενσωματωμένου Android

Απελευθερώστε τη δύναμη του τετραπύρηνου επεξεργαστή και του ενσωματωμένου Android

Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής της Philips συναντά τη δύναμη του Android προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού. Με το Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να πλοηγείστε, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

52

Κριτικές

16/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

A truly amazing tv!

I have been saving up for years to get a good tv! But what I got, was an amazing tv for the price of a good tv. The android runs seamlessly. It has plenty of built-in memory. The ambilight is amazing in so many different ways! From disco, to tv shows. It can be beautiful. It can be exhilarating! Beautiful colours shown on screen with real depth. I cannot fault this. It can be a huge android tablet (not touch screen of course) with your favourite Android apps. It can be a high quality tv. It can be a party peace. I am over the moon with this purchase.

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Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™

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Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™

27/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Ambilite for me.

Changing my panel every couple of years hopefully puts me in the front line of tech; hopefully. Keeping with the same size as my previously panel minus the curved screen and having had Philips for quite a few years before I am now enjoying the 6521 model very much, having 'put it through its paces' now and become familiar with the device. Certainly pleased to have the Ambilite facility back.

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Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™

06/01/2017

Italia

Italia

ERA QUELLO CHE VOLEVO !

Volevo un tv Ambilight: ha i tre lati che occorrono. Volevo grande schermo: 65" - cornice Silver - appeso al muro bianco... Perfetto! Volevo 4k: quando si trovano VERE trasmissioni 4k è SPETTACOLO. Volevo connettere AndroidTV con Pc: facile e veloce condividere Wi-Fi film e musica, addio Usb Pendrive. NO:Telecomando di design con tastiera sul retro... MA di qualità SCADENTE, logorato in 2 mesi, coperchio batterie saltato dopo 2 GIORNI! MIGLIORARE: Picture in Picture... Ad Un TV così manca solo quello! E se non è previsto abbandonare il "Multiview", Inutile ed inefficiente.

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Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 65PUS6521 TV ultra sottile 4K Android TV™

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Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 65PUS6521 TV ultra sottile 4K Android TV™

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.

  3. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  4. Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.

  5. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  6. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  7. Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.

  8. Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.

  10. Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.