2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
55PUS8602/12
Τηλεόραση LED 4K Quantum Dot με Android TV
Η επαναστατική σειρά Philips 8600 περιλαμβάνει την τηλεόραση LED Quantum Dot με εκπληκτικό σύστημα P5 και soundbar που σου δίνει την αίσθηση ότι αιωρείται. Οι καθηλωτικές ρεαλιστικές εικόνες και ο επιβλητικός ήχος σάς προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία χάρη σε αυτό το εξαιρετικό κομψοτέχνημα.
139 εκ. (55")
Τηλεόραση 4K Ultra HD LED
Τετραπύρηνος, 16 GB, επεκτάσιμος
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Η τεχνολογία Perfect Color της Philips προσφέρει ζωντανές, ρεαλιστικές εικόνες με τρισεκατομμύρια αποχρώσεις. Δείτε ένα εκπληκτικά ευρύ φάσμα χρωμάτων σε συνδυασμό με την πιο εξελιγμένη επεξεργασία. Το Perfect Color είναι ο συνδυασμός του 100% χρωματικού φάσματος και της επεξεργασίας 2.250 τρισεκατομμυρίων χρωμάτων, με αποτέλεσμα μια πεντακάθαρη ποιότητα εικόνας που μοιάζει με παράθυρο στον κόσμο.
Κορυφαίος ήχος και λεπτή κατασκευή. Απολαύστε απίστευτες ψηλές και ζωντανές μεσαίες συχνότητες, χάρη στους πολλούς μικρο-οδηγούς της κομψής μπάρας ηχείων. Όταν ακούτε κάθε ψίθυρο, βήμα και τρίξιμο στο πάτωμα, μπορείτε να φανταστείτε πόσο καθαρά θα ακούτε τις συγκρούσεις, τους κρότους και τις εκρήξεις. Τα μπάσα δεν θυσιάζονται ούτε στο ελάχιστο, χάρη στα στρατηγικά τοποθετημένα οπίσθια ηχεία, που εξασφαλίζουν βαθύ και πλούσιο ήχο. Αυτή η τηλεόραση έχει ήχο αντάξιο της εμφάνισής της.
Το Google Play Store και η συλλογή εφαρμογών Philips αναβαθμίζουν την ψυχαγωγία σας με μια μεγάλη ηλεκτρονική συλλογή από ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, μουσική, εφαρμογές και παιχνίδια. Με 16 GB επεκτάσιμης μνήμης, θα έχετε άφθονο χώρο για να αποθηκεύσετε όλο το αγαπημένο σας περιεχόμενο και να εγκαταστήσετε περισσότερες εφαρμογές.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.9
από 5
76
Κριτικές
Red5
05/07/2018
United Kingdom
Great performance and excellent build
I am a big fan of Philips TVs having previously owned the excellent 7000 series from 2013. I purchased the 55PUS8602 in May 2018, the price having dropped markedly (it has since dropped even further from the same retailer). The TV is easy to setup and is very well built; it oozes quality from the bezel frame finish, to the integral sound bar, fancy lit Philips logo on the front of the set and sturdy remote control (with keyboard on the reverse). The performance of the TV is very good. I am a great lover of Ambilight which really adds to the viewing experience, making the picture more immersive and easier on the eye. The overall picture is very good for a TV of this price. It has plenty of settings to fine tune for individual tastes. One of the best features is the HDR upscaling for normal pictures, which is my view works very well. This makes the picture really stunning at times. Blacks are very deep, probably helped by the quantum dot technology. Motion from the P5 processor is extremely good too. The sound is also very good for a flat screen TV with the sound bar really helping. My only real complaint is the android menu is a bit slow and cumbersome and there is no ITV Hub or More4 (only BBC iPlayer is available). Viewing angles also aren't perfect. Overall an excellent TV with a really good picture and great build.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED TV powered by Android TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED TV powered by Android TV
Brumbie
29/03/2018
United Kingdom
Still learning
A huge step up in size and quality and so much to learn, but I am slowly getting to use facilities, in between daily viewing of a brilliant picture. Runs fine through my STB, but I shall switch to native mode once I have installed a new HDD this weekend, to enable recording and pause which are essential to my viewing style. The pleasure is also uplifted by finding that my purchase is now priced at £350 more than when I bought the set not long after it came to market in England.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED TV powered by Android TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8600 series 55PUS8602 4K Quantum Dot LED TV powered by Android TV
R1SPEED
27/12/2017
Italia
Praticamente un OLED
Prodotto eccezionale, neri profondi, contrasti eccellenti, nitidezza realistica e colori vivaci e coinvolgenti (ora capisco perché' non producono piu' i 3D). Poi che dire dell' Ambilight, e' come avere un prolungamento dello schermo. Audio ottimo con la sound-bar ma non stratosferico per i watt dichiarati (50 rms) Nessun lag finora, un po' lento nel passare da un canale ad un altro o di elaborare altre funzioni ma niente di preoccupante. Unica nota negativa, per essere di alta fascia ed Android, e' la mancanza del MIRACAST wifi, ma questo problema penso possa essere risolto dagli sviluppatori con degli aggiornamenti software come anche il sistema operativo da portare da 6 a 7, tipo come sta facendo SONY, così che si velocizzi il tutto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8600 series 55PUS8602 LED 4K Quantum Dot con Android
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 8600 series 55PUS8602 LED 4K Quantum Dot con Android
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Ο πελάτης και διακομιστής Multiroom υποστηρίζει μόνο δωρεάν ψηφιακά προγράμματα.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
Απαιτείται σύνδεση HDMI για soundbar, ηχεία και άλλες συσκευές ήχου.