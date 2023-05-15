Η μία και μοναδική που τα έχει όλα.

Κάντε ακόμα πιο όμορφο τον ελεύθερο χρόνο σας. Αυτή η τηλεόραση Ambilight 4K σας καθηλώνει σε κάθε σειρά, ταινία και παιχνίδι! Απολαμβάνετε καθηλωτική ποιότητα εικόνας, όλες τις must εφαρμογές streaming και μια βάση που προσαρμόζεται εύκολα για να τοποθετηθεί κι ένα soundbar.