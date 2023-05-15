Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Τηλεχειριστήριο
- 2 μπαταρίες AAA
- Βάση τραπεζιού
- Καλώδιο ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
55PUS8518/12
Η μία και μοναδική που τα έχει όλα.
Κάντε ακόμα πιο όμορφο τον ελεύθερο χρόνο σας. Αυτή η τηλεόραση Ambilight 4K σας καθηλώνει σε κάθε σειρά, ταινία και παιχνίδι! Απολαμβάνετε καθηλωτική ποιότητα εικόνας, όλες τις must εφαρμογές streaming και μια βάση που προσαρμόζεται εύκολα για να τοποθετηθεί κι ένα soundbar.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με φώτα LED πίσω από την οθόνη που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες και παιχνίδια.
Το σύστημα P5 της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής, που θα νιώθετε κάθε λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή.
Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.
Ψάχνετε μια τηλεόραση που ταιριάζει με τον χώρο σας; Η τηλεόραση Ambilight με σχεδόν καθόλου πλαίσιο ταιριάζει σε κάθε χώρο, ενώ η βάση ρυθμιζόμενου ύψους είναι ιδανική για soundbar. Στη συσκευασία μας χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα έντυπα υλικά μας χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί.
Απολαμβάνετε εξαιρετικό, καθαρό ήχο τηλεόρασης, χωρίς καμία ρύθμιση. Αν θέλετε περισσότερα, το ασύρματο οικιακό σύστημα Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi σάς επιτρέπει να συνδέεστε σε συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας σε δευτερόλεπτα. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε ένα σύστημα ήχου Surround home cinema χρησιμοποιώντας την τηλεόρασή σας ως κεντρικό ηχείο.
Ανυπομονείτε να παίξετε; Η τηλεόραση Ambilight 60 Hz με HDMI 2.1 υποστηρίζει γρήγορο παιχνίδι, ενώ η λειτουργία για εξαιρετική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων προσφέρει μια πιο ευκρινή εικόνα. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας και η ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης εισόδου ενεργοποιείται αυτόματα. Ό,τι κι αν παίζετε, η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight κάνει τις συγκινήσεις ακόμα μεγαλύτερες.
Τι θέλετε να παρακολουθήσετε; Η Google TV συγκεντρώνει ταινίες, εκπομπές και πολλά ακόμα από όλες τις εφαρμογές και τις συνδρομές σας και τα οργανώνει μόνο για εσάς. Θα λαμβάνετε προτάσεις με βάση αυτά που σας αρέσουν, ενώ μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google TV στο τηλέφωνό σας για να επιμεληθείτε τη λίστα παρακολούθησης εν κινήσει.
Έχετε στη διάθεσή σας διάφορους φωνητικούς βοηθούς! Πατήστε το κουμπί του Βοηθού Google στο τηλεχειριστήριό σας και χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να βρείτε ταινίες και εκπομπές, να λάβετε προτάσεις, να ελέγξετε συμβατές έξυπνες οικιακές συσκευές και πολλά άλλα. Ή ζητήστε από την Alexa να ελέγξει την τηλεόραση μέσω συσκευών με δυνατότητα Alexa.
Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, θα απολαύσετε μια φωτεινή, εξαιρετικά ευκρινή εικόνα με ζωντανά χρώματα. Επιπλέον, αυτή η τηλεόραση 4K UHD με Ambilight είναι συμβατή με όλες τις σημαντικές μορφές HDR. Έτσι, θα βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, ακόμα και σε σκοτεινές και φωτεινές περιοχές, όταν μεταδίδετε περιεχόμενο HDR.
