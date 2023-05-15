Αναζήτηση όρων

    The One Τηλεόραση Ambilight 4K

    55PUS8518/12

    Η μία και μοναδική που τα έχει όλα.

    Κάντε ακόμα πιο όμορφο τον ελεύθερο χρόνο σας. Αυτή η τηλεόραση Ambilight 4K σας καθηλώνει σε κάθε σειρά, ταινία και παιχνίδι! Απολαμβάνετε καθηλωτική ποιότητα εικόνας, όλες τις must εφαρμογές streaming και μια βάση που προσαρμόζεται εύκολα για να τοποθετηθεί κι ένα soundbar.

    Τηλεόραση Ambilight 4K

    • Τηλεόραση 139 εκ. (55") με Ambilight
    • P5 Perfect Picture Engine
    • Υποστήριξη σημαντικότερων φορμά HDR
    • Google TV™
    Το μοντέλο με το καθηλωτικό Ambilight.

    Το μοντέλο με το καθηλωτικό Ambilight.

    Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με φώτα LED πίσω από την οθόνη που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες και παιχνίδια.

    Το μοντέλο με την εμφάνιση που συναρπάζει. Σύστημα εικόνας P5 της Philips.

    Το μοντέλο με την εμφάνιση που συναρπάζει. Σύστημα εικόνας P5 της Philips.

    Το σύστημα P5 της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής, που θα νιώθετε κάθε λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή.

    Το μοντέλο με Dolby Vision και Dolby Atmos.

    Το μοντέλο με Dolby Vision και Dolby Atmos.

    Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.

    Λεπτή τηλεόραση. Πανέτοιμη για το μέλλον.

    Λεπτή τηλεόραση. Πανέτοιμη για το μέλλον.

    Ψάχνετε μια τηλεόραση που ταιριάζει με τον χώρο σας; Η τηλεόραση Ambilight με σχεδόν καθόλου πλαίσιο ταιριάζει σε κάθε χώρο, ενώ η βάση ρυθμιζόμενου ύψους είναι ιδανική για soundbar. Στη συσκευασία μας χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα έντυπα υλικά μας χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτί.

    Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi

    Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi

    Απολαμβάνετε εξαιρετικό, καθαρό ήχο τηλεόρασης, χωρίς καμία ρύθμιση. Αν θέλετε περισσότερα, το ασύρματο οικιακό σύστημα Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi σάς επιτρέπει να συνδέεστε σε συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας σε δευτερόλεπτα. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε ένα σύστημα ήχου Surround home cinema χρησιμοποιώντας την τηλεόρασή σας ως κεντρικό ηχείο.

    Λατρεύει τα παιχνίδια, 60 Hz, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου.

    Λατρεύει τα παιχνίδια, 60 Hz, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου.

    Ανυπομονείτε να παίξετε; Η τηλεόραση Ambilight 60 Hz με HDMI 2.1 υποστηρίζει γρήγορο παιχνίδι, ενώ η λειτουργία για εξαιρετική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων προσφέρει μια πιο ευκρινή εικόνα. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας και η ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης εισόδου ενεργοποιείται αυτόματα. Ό,τι κι αν παίζετε, η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight κάνει τις συγκινήσεις ακόμα μεγαλύτερες.

    Η ψυχαγωγία που αγαπάτε, με λίγη βοήθεια από την Google.

    Η ψυχαγωγία που αγαπάτε, με λίγη βοήθεια από την Google.

    Τι θέλετε να παρακολουθήσετε; Η Google TV συγκεντρώνει ταινίες, εκπομπές και πολλά ακόμα από όλες τις εφαρμογές και τις συνδρομές σας και τα οργανώνει μόνο για εσάς. Θα λαμβάνετε προτάσεις με βάση αυτά που σας αρέσουν, ενώ μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google TV στο τηλέφωνό σας για να επιμεληθείτε τη λίστα παρακολούθησης εν κινήσει.

    Σύστημα φωνητικού ελέγχου. Βοηθός Google. Λειτουργεί με την Alexa

    Σύστημα φωνητικού ελέγχου. Βοηθός Google. Λειτουργεί με την Alexa

    Έχετε στη διάθεσή σας διάφορους φωνητικούς βοηθούς! Πατήστε το κουμπί του Βοηθού Google στο τηλεχειριστήριό σας και χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να βρείτε ταινίες και εκπομπές, να λάβετε προτάσεις, να ελέγξετε συμβατές έξυπνες οικιακές συσκευές και πολλά άλλα. Ή ζητήστε από την Alexa να ελέγξει την τηλεόραση μέσω συσκευών με δυνατότητα Alexa.

    Εξαιρετικά ευκρινής εικόνα. Απολαυστική προβολή.

    Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, θα απολαύσετε μια φωτεινή, εξαιρετικά ευκρινή εικόνα με ζωντανά χρώματα. Επιπλέον, αυτή η τηλεόραση 4K UHD με Ambilight είναι συμβατή με όλες τις σημαντικές μορφές HDR. Έτσι, θα βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, ακόμα και σε σκοτεινές και φωτεινές περιοχές, όταν μεταδίδετε περιεχόμενο HDR.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ambilight

      Χαρακτηριστικά Ambilight
      • Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου
      • Λειτουργία Lounge
      • Λειτουργία παιχνιδιού
      • Ambilight για μουσική
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • λειτουργεί με ασύρματα οικιακά ηχεία Philips
      • Κινούμενη εικόνα εκκίνησης Ambilight
      Έκδοση Ambilight
      3 πλευρών

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      55  ίντσες
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      139  εκ.
      Οθόνη
      4K Ultra HD LED
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160
      Εγγενής ρυθμός ανανέωσης
      60  Hz
      Picture Engine
      P5 Perfect Picture Engine
      Βελτίωση εικόνας
      • Dolby Vision
      • HDR10+
      • Micro Dimming Pro
      • Τεχνολογία Natural Motion
      • Ευρύ χρωματικό φάσμα 90% DCI/P3
      • CalMAN Ready
      • HLG (Hybrid Log Gamma)

    • Ανάλυση οθόνης εισόδου

      Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz
      • ,50Hz,60Hz
      • 2560x1440-60Hz
      • 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz
      • , 50Hz, 60Hz

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ψηφιακή τηλεόραση
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Αναπαραγωγή βίντεο
      • PAL
      • SECAM
      Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*
      Electronic Program Guide 8 ημερών
      Ένδειξη ισχύος σήματος
      Ναι
      Teletext
      Hypertext 1000 σελίδων
      Υποστήριξη HEVC
      Ναι

    • Android TV

      Λειτουργικό σύστημα
      Google TV™
      Προεγκατεστημένες εφαρμογές
      • Ταινίες Google Play*
      • Αναζήτηση Google
      • YouTube
      • Netflix
      • Apple TV
      • BBC iplayer
      • Βίντεο Amazon Prime
      • Disney+
      • YouTube Music
      • Εφαρμογή Fitness
      • Ambilight Aurora
      Μέγεθος μνήμης (Flash)
      16GB*
      Cloud για παιχνίδια
      Geforce Now

    • Χαρακτηριστικά Smart TV

      Interactive TV
      HbbTV
      Τηλεχειριστήριο
      με φωνή
      Φωνητική υποβοήθηση*
      • Ενσωματωμένη λειτουργία Google Assistant
      • Τηλεχειριστήριο με μικρόφωνο
      • Συμβατότητα με Alexa

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Φορμά αναπαραγωγής βίντεο
      • Περιέχει: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Φορμά αναπαραγωγής μουσικής
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 έως v9.2)
      • WMA-PRO (v9 και v10)
      • FLAC
      Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Φορμά αναπαραγωγής εικόνας
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • Φωτογραφία 360
      • HEIF

    • Επεξεργασία

      Ισχύς επεξεργασίας
      Τετραπύρηνος επεξεργαστής

    • Ήχος

      Ισχύς (RMS)
      20W
      Διαμόρφωση ηχείων
      2 ηχεία πλήρους εύρους 10 W
      Κωδικοποιητής
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Ενίσχυση ήχου
      • Έξυπνος ήχος
      • Καθαροί διάλογοι
      • Dolby Atmos
      • Ενίσχυση μπάσων Dolby
      • Dolby Volume Leveler
      • Νυκτερ. λειτ.
      • A.I. EQ
      • DTS Play-Fi
      • Εξατομίκευση ήχου Mimi
      • Ρύθμιση δωματίου

    • Συνδεσιμότητα

      Αριθμός συνδέσεων HDMI
      4
      Λειτουργίες HDMI
      • 4K
      • Κανάλι επιστροφής ήχου
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Τηλεχειριστήριο passthrough
      • Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
      • Αναμονή συστήματος
      • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
      Αριθμός USB
      2
      Ασύρματη σύνδεση
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, διπλή ζώνη
      • Bluetooth 5.0
      Άλλες συνδέσεις
      • Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική)
      • Έξοδος ακουστικών
      • Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία
      • Δορυφορική υποδοχή
      HDCP 2.3
      Ναι σε όλα τα HDMI
      HDMI ARC
      Ναι σε HDMI2
      Χαρακτηριστικά HDMI 2.1
      • eARC στο HDMI 2
      • Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM
      • Μέγ. ρυθμός δεδομένων 48 Gbps
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC για τηλεόραση/SB της Philips
      • Εξωτερική ρύθμιση μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της τηλεόρασης

    • Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI

      HDMI 1/2
      HDMI 2.0
      Παιχνίδια
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • Dolby Vision Game
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • HDR10+

    • Ενεργειακή κάρτα ΕΕ

      Αριθμοί καταχώρισης EPREL
      1533388
      Ενεργειακή κλάση για SDR
      F
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για SDR
      77  Kwh/1000 ώρες
      Ενεργειακή κλάση για HDR
      G
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για HDR
      118  Kwh/1000 ώρες
      Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας
      n.a.
      Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο
      2,0  W
      Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται
      LED LCD

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      220 - 240V, 50/60Hz
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      κάτω από 0,3W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      • Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
      • Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
      • Λειτουργία Eco
      • Φωτοαισθητήρας

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Τηλεχειριστήριο
      • 2 μπαταρίες AAA
      • Βάση τραπεζιού
      • Καλώδιο ρεύματος
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας

    • Σχεδίαση

      Χρώματα τηλεόρασης
      Πλαίσιο σε γκρι ανθρακί χρώμα
      Σχεδίαση βάσης
      Ράβδοι σε γκρι ανθρακί χρώμα

    • Διαστάσεις

      Πλάτος συσκευής
      1231,0  μμ
      Ύψος συσκευής
      720,0  μμ
      Βάθος συσκευής
      81,0  μμ
      Βάρος προϊόντος
      15,2  κ.
      Πλάτος συσκευής (με τη βάση)
      1231.0  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση)
      740.0/778.0  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση)
      256.0  μμ
      Βάρος προϊόντος (+βάση)
      16.0  κ.
      Πλάτος κιβωτίου
      1360.0  μμ
      Ύψος κιβωτίου
      840.0  μμ
      Βάθος κιβωτίου
      160.0  μμ
      Βάρος με την συσκευασία
      19,5  κ.
      Πλάτος βάσης
      737.0/1014.0  μμ
      Ύψος βάσης
      29.5/68.0  μμ
      Βάθος βάσης
      256.0  μμ
      Απόσταση μεταξύ 2 βάσεων
      737.0/1014/0  μμ
      Ύψος βάσης ως το κάτω άκρο της τηλεόρασης
      29.5/68.0  μμ
      Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
      200 x 300 χιλ.

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Τηλεχειριστήριο
    • 2 μπαταρίες AAA
    • Βάση τραπεζιού
    • Καλώδιο ρεύματος
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
    • Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
    • Οι παροχές των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε το Google Play Store της χώρας σας.
    • Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
    • Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Μέγεθος μνήμης (Flash): 16G, ο πραγματικός διαθέσιμος χώρος στον δίσκο μπορεί να διαφέρει (π.χ. ανάλογα με τις (προ-)εγκατεστημένες εφαρμογές, το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα κ.λπ.)
    • Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
    • Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση https://www.netflix.com
    • Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Απαιτείται συνδρομή Disney+. Με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται στη διεύθυνση https://www.disneyplus.com (c) 2020. Disney και οι συναφείς οντότητές της. Το Disney+ είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Το Google Assistant είναι διαθέσιμο σε τηλεοράσεις Android της Philips με λειτουργικό σύστημα Android O (8) ή νεότερη έκδοση. Το Google Assistant είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Το Google TV είναι η ονομασία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC.
    • Το Google TV είναι η ονομασία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες YouTube, OK Google και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

