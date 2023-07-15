Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
- Καλώδιο ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Τηλεχειριστήριο
- Βάση τραπεζιού
- 2 μπαταρίες AAA
55PML9008/12
Ταινίες που θα σας ταξιδέψουν. Παιχνίδια που θα σας παρασύρουν.
Ετοιμαστείτε για δράση! Είτε παρακολουθείτε είτε παίζετε, η μεγάλη, φωτεινή, πολύχρωμη εικόνα της τηλεόρασης Xtra και το καθηλωτικό Ambilight απογειώνουν τις αισθήσεις. Προσθέστε και τον πλούσιο, ατμοσφαιρικό ήχο Dolby Atmos και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια επική βραδιά στο σπίτι σας.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με φώτα LED πίσω από την οθόνη που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες και παιχνίδια.
Ό,τι και αν παρακολουθείτε, η τεχνολογία mini-LED της Xtra σας προσφέρει πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα σε μια μεγάλη οθόνη, με έντονα μαύρα, κορυφαία αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα. Επιπλέον, αυτή η τηλεόραση 4K UHD Ambilight είναι συμβατή με όλες τις κύριες μορφές HDR, ώστε να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, ακόμα και στις σκούρες αλλά και τις φωτεινές περιοχές.
Το σύστημα P5 της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής, που θα νιώθετε κάθε λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή.
Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.
Το εξαιρετικά λεπτό μεταλλικό πλαίσιο και τα λεπτά μεταλλικά πέλματα σε γκρι ανθρακί χαρίζουν σε αυτήν την τηλεόραση δυναμική, μίνιμαλ εμφάνιση. Στη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC, ενώ το έντυπο υλικό χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτί.
Το ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi επιτρέπει τη σύνδεση με συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας, μέσα σε δευτερόλεπτα. Ακούστε τον ήχο από τις ταινίες στην κουζίνα. Ακούστε μουσική παντού.
Παίξτε χωρίς όρια και βυθιστείτε στα έντονα χρώματα της Xtra! Το HDMI 2.1, ο ταχύτατος ρυθμός εγγενούς ανανέωσης 120 Hz και η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όταν συνδυάζονται με εξοπλισμό παιχνιδιού επόμενης γενιάς: ομαλή, δυναμική απόκριση, εξαιρετικά ομαλή φυσική κίνηση και κορυφαία γραφικά. Η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.
Αν θέλετε να ελέγχετε αυτήν την τηλεόραση μέσω φωνητικών βοηθών, μπορείτε! Απλώς συνδέστε την τηλεόρασή σας με το έξυπνο ηχείο Google και ζητήστε από τον Βοηθό Google να ελέγξει την τηλεόραση και να βρει ταινίες και σειρές. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε σύζευξη με συσκευές που υποστηρίζουν Alexa και να το ζητήσετε από την Alexa!
MiniLED. Έξυπνες ζώνες οπίσθιου φωτισμού. Απίστευτη αντίθεση.
Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές HDR.
Ambilight
Εικόνα/Οθόνη
Ανάλυση οθόνης εισόδου
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Smart TV
Χαρακτηριστικά Smart TV
Εφαρμογές πολυμέσων
Επεξεργασία
Ήχος
Συνδεσιμότητα
Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI
Ενεργειακή κάρτα ΕΕ
Ρεύμα
Αξεσουάρ
Σχεδίαση
Διαστάσεις
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.