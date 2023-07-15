Ταινίες που θα σας ταξιδέψουν. Παιχνίδια που θα σας παρασύρουν.

Ετοιμαστείτε για δράση! Είτε παρακολουθείτε είτε παίζετε, η μεγάλη, φωτεινή, πολύχρωμη εικόνα της τηλεόρασης Xtra και το καθηλωτικό Ambilight απογειώνουν τις αισθήσεις. Προσθέστε και τον πλούσιο, ατμοσφαιρικό ήχο Dolby Atmos και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια επική βραδιά στο σπίτι σας.