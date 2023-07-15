Αναζήτηση όρων

    The Xtra Τηλεόραση Ambilight 4K

    55PML9008/12

    Ταινίες που θα σας ταξιδέψουν. Παιχνίδια που θα σας παρασύρουν.

    Ετοιμαστείτε για δράση! Είτε παρακολουθείτε είτε παίζετε, η μεγάλη, φωτεινή, πολύχρωμη εικόνα της τηλεόρασης Xtra και το καθηλωτικό Ambilight απογειώνουν τις αισθήσεις. Προσθέστε και τον πλούσιο, ατμοσφαιρικό ήχο Dolby Atmos και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια επική βραδιά στο σπίτι σας.

    Διαθέσιμο σε:

    The Xtra Τηλεόραση Ambilight 4K

    Ταινίες που θα σας ταξιδέψουν. Παιχνίδια που θα σας παρασύρουν.

    Τηλεόραση Ambilight 4K

    • Τηλεόραση 139 εκ. (55") με Ambilight
    • Ήχος Dolby Atmos
    • Επεξεργαστής εικόνας Ρ5
    • Philips Smart TV
    Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.

    Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.

    Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με φώτα LED πίσω από την οθόνη που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τις αγαπημένες σας εκπομπές, ταινίες και παιχνίδια.

    Φωτεινότητα μεγάλης οθόνης. Για κάθε έντονη στιγμή

    Φωτεινότητα μεγάλης οθόνης. Για κάθε έντονη στιγμή

    Ό,τι και αν παρακολουθείτε, η τεχνολογία mini-LED της Xtra σας προσφέρει πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα σε μια μεγάλη οθόνη, με έντονα μαύρα, κορυφαία αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα. Επιπλέον, αυτή η τηλεόραση 4K UHD Ambilight είναι συμβατή με όλες τις κύριες μορφές HDR, ώστε να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, ακόμα και στις σκούρες αλλά και τις φωτεινές περιοχές.

    Άψογη τελειότητα σε κάθε πηγή. Σύστημα P5 της Philips.

    Άψογη τελειότητα σε κάθε πηγή. Σύστημα P5 της Philips.

    Το σύστημα P5 της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής, που θα νιώθετε κάθε λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή.

    Κινηματογραφική εικόνα και ήχος. Dolby Vision και Dolby Atmos.

    Κινηματογραφική εικόνα και ήχος. Dolby Vision και Dolby Atmos.

    Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.

    Κορυφαία σχεδίαση, με το βλέμμα στο μέλλον.

    Κορυφαία σχεδίαση, με το βλέμμα στο μέλλον.

    Το εξαιρετικά λεπτό μεταλλικό πλαίσιο και τα λεπτά μεταλλικά πέλματα σε γκρι ανθρακί χαρίζουν σε αυτήν την τηλεόραση δυναμική, μίνιμαλ εμφάνιση. Στη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC, ενώ το έντυπο υλικό χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτί.

    Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi

    Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi

    Το ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi επιτρέπει τη σύνδεση με συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας, μέσα σε δευτερόλεπτα. Ακούστε τον ήχο από τις ταινίες στην κουζίνα. Ακούστε μουσική παντού.

    Επικό παιχνίδι. 120 Hz, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, VRR, FreeSync

    Επικό παιχνίδι. 120 Hz, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, VRR, FreeSync

    Παίξτε χωρίς όρια και βυθιστείτε στα έντονα χρώματα της Xtra! Το HDMI 2.1, ο ταχύτατος ρυθμός εγγενούς ανανέωσης 120 Hz και η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όταν συνδυάζονται με εξοπλισμό παιχνιδιού επόμενης γενιάς: ομαλή, δυναμική απόκριση, εξαιρετικά ομαλή φυσική κίνηση και κορυφαία γραφικά. Η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.

    Σύστημα φωνητικού ελέγχου. Λειτουργεί με τον Βοηθό Google* και την Alexa*

    Σύστημα φωνητικού ελέγχου. Λειτουργεί με τον Βοηθό Google* και την Alexa*

    Αν θέλετε να ελέγχετε αυτήν την τηλεόραση μέσω φωνητικών βοηθών, μπορείτε! Απλώς συνδέστε την τηλεόρασή σας με το έξυπνο ηχείο Google και ζητήστε από τον Βοηθό Google να ελέγξει την τηλεόραση και να βρει ταινίες και σειρές. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε σύζευξη με συσκευές που υποστηρίζουν Alexa και να το ζητήσετε από την Alexa!

    MiniLED. Έξυπνες ζώνες οπίσθιου φωτισμού. Απίστευτη αντίθεση.

    MiniLED. Έξυπνες ζώνες οπίσθιου φωτισμού. Απίστευτη αντίθεση.

    Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές HDR

    Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές HDR.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ambilight

      Χαρακτηριστικά Ambilight
      • Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου
      • Λειτουργία Lounge
      • Λειτουργία παιχνιδιού
      • Ambilight για μουσική
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • λειτουργεί με ασύρματα οικιακά ηχεία Philips
      • Κινούμενη εικόνα εκκίνησης Ambilight
      Έκδοση Ambilight
      3 πλευρών

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      55  ίντσες
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      139  εκ.
      Οθόνη
      4K Ultra HD LED
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160
      Εγγενής ρυθμός ανανέωσης
      120  Hz
      Picture Engine
      P5 Perfect Picture Engine
      Βελτίωση εικόνας
      • Perfect Natural Motion
      • Micro Dimming Premium
      • HDR10+
      • Dolby Vision
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • CalMAN Ready

    • Ανάλυση οθόνης εισόδου

      Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 2560x1440-60Hz,120Hz
      • 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz
      • , 60Hz, 100Hz, 120Hz.
      • 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz
      • 60Hz,100Hz,120Hz.

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ψηφιακή τηλεόραση
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Αναπαραγωγή βίντεο
      • PAL
      • SECAM
      Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*
      Electronic Program Guide 8 ημερών
      Ένδειξη ισχύος σήματος
      Ναι
      Teletext
      Hypertext 1000 σελίδων
      Υποστήριξη HEVC
      Ναι

    • Smart TV

      Λειτουργικό σύστημα
      Smart TV με βελτιωμένο λειτουργικό σύστημα

    • Χαρακτηριστικά Smart TV

      Αλληλεπίδραση με το χρήστη
      • Κατοπτρισμός οθόνης
      • SimplyShare
      Interactive TV
      HbbTV
      Εφαρμογές SmartTV*
      • Βίντεο Amazon Prime
      • Netflix
      • Κατάστημα Philips
      • YouTube
      Φωνητική υποβοήθηση*
      • Συμβατότητα με Alexa
      • Συμβατότητα με Google Home

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Φορμά αναπαραγωγής βίντεο
      • Περιέχει: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • HEVC (H.265)
      • VP9
      • AV1
      Φορμά αναπαραγωγής μουσικής
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 έως v9.2)
      • WMA-PRO (v9 και v10)
      • FLAC
      Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων
      • .SRT
      • .SUB
      • .TXT
      • .SMI
      • .ASS
      • .SSA
      Φορμά αναπαραγωγής εικόνας
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • Φωτογραφία 360
      • HEIF

    • Επεξεργασία

      Ισχύς επεξεργασίας
      Διπύρηνος επεξεργαστής

    • Ήχος

      Ήχος
      • 2,0 κανάλια
      • Ισχύς εξόδου: 40 Watt (RMS)
      Διαμόρφωση ηχείων
      2 ηχεία μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων 10 W, 2 tweeter 10 W
      Κωδικοποιητής
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Ενίσχυση ήχου
      • Έξυπνος ήχος
      • Καθαροί διάλογοι
      • Ενίσχυση μπάσων Dolby
      • Dolby Volume Leveler
      • Νυκτερ. λειτ.
      • Dolby Atmos
      • A.I. EQ

    • Συνδεσιμότητα

      Αριθμός συνδέσεων HDMI
      4
      Λειτουργίες HDMI
      • 4K
      • Κανάλι επιστροφής ήχου
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Τηλεχειριστήριο passthrough
      • Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
      • Αναμονή συστήματος
      • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
      Αριθμός USB
      2
      Ασύρματη σύνδεση
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, διπλή ζώνη
      • Bluetooth 5.0
      Άλλες συνδέσεις
      • Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)
      • Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική)
      • Δορυφορική υποδοχή
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Έξοδος ακουστικών
      • Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία
      HDCP 2.3
      Ναι σε όλα τα HDMI
      HDMI ARC
      Ναι σε HDMI1
      Χαρακτηριστικά HDMI 2.1
      • Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM
      • Μέγ. ρυθμός δεδομένων 48 Gbps
      • eARC στο HDMI 1
      • FreeSync Premium
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC για τηλεόραση/SB της Philips
      • Εξωτερική ρύθμιση μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της τηλεόρασης

    • Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 πλήρες εύρος ζώνης 48Gbps
      • έως 4K 120Hz
      Παιχνίδια
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • AMD FreeSync Premium
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+
      • HLG

    • Ενεργειακή κάρτα ΕΕ

      Αριθμοί καταχώρισης EPREL
      1562352
      Ενεργειακή κλάση για SDR
      F
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για SDR
      77 Kwh/1000 ώρες
      Ενεργειακή κλάση για HDR
      G
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για HDR
      158 Kwh/1000 ώρες
      Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας
      n.a.
      Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο
      2,0 W
      Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται
      LED LCD

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      220 - 240V, 50/60Hz
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      κάτω από 0,3W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      • Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
      • Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
      • Λειτουργία Eco
      • Φωτοαισθητήρας

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
      • Καλώδιο ρεύματος
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Τηλεχειριστήριο
      • Βάση τραπεζιού
      • 2 μπαταρίες AAA

    • Σχεδίαση

      Χρώματα τηλεόρασης
      Πλαίσιο σε γκρι ανθρακί χρώμα
      Σχεδίαση βάσης
      Ράβδοι σε γκρι ανθρακί χρώμα

    • Διαστάσεις

      Πλάτος συσκευής
      1231,0  μμ
      Ύψος συσκευής
      721,0  μμ
      Βάθος συσκευής
      82,0  μμ
      Βάρος προϊόντος
      14,3  κ.
      Πλάτος συσκευής (με τη βάση)
      1231.0  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση)
      739.0  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση)
      254.0  μμ
      Βάρος προϊόντος (+βάση)
      14.6  κ.
      Πλάτος κιβωτίου
      1360.0  μμ
      Ύψος κιβωτίου
      840.0  μμ
      Βάθος κιβωτίου
      160.0  μμ
      Βάρος με την συσκευασία
      20,2  κ.
      Πλάτος βάσης
      735.0  μμ
      Ύψος βάσης
      20.0  μμ
      Βάθος βάσης
      256.0  μμ
      Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
      300 x 300 χιλ.

    • Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
    • Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
    • Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
    • Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση https://www.netflix.com
    • Το Rakuten TV είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Η λειτουργία με τον Βοηθό Google είναι διαθέσιμη μόνο στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

