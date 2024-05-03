Αναζήτηση όρων

    Energy Label Europe G here
    για περισσότερες πληροφορίες, κάντε λήψη: here (PDF 201.0KB)

    OLED Τηλεόραση Ambilight 4K

    55OLED819/12

    Ρεαλιστικά. Καθηλωτικά. Υπέροχα.

    Αυτή η κομψή τηλεόραση OLED Ambilight εντυπωσιάζει με την ρεαλιστική εικόνα και τον ισχυρό ήχο της. Η πανέμορφη, λεπτή οθόνη χωρίς πλαίσιο αναδεικνύει τη δράση, ενώ η λάμψη του Ambilight κάνει τα πάντα να φαίνονται ακόμα μεγαλύτερα και πιο καθηλωτικά.

    OLED Τηλεόραση Ambilight 4K

    Ρεαλιστικά. Καθηλωτικά. Υπέροχα.

    Τηλεόραση Ambilight 4K

    • Τηλεόραση 139 εκ. (55") AMBILIGHT
    • P5 AI perfect picture engine
    • Google TV™
    • Dolby Vision και Dolby Atmos
    Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.

    Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.

    Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.

    Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαύστε απίστευτα ρεαλιστική εικόνα. Σύστημα P5 με AI.

    Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαύστε απίστευτα ρεαλιστική εικόνα. Σύστημα P5 με AI.

    Ο επεξεργαστής P5 της Philips με AI αποδίδει μια εικόνα τόσο ρεαλιστική, που θα μπορούσατε να μπείτε κατευθείαν μέσα της. Ένας αλγόριθμος AI βαθιάς εκμάθησης επεξεργάζεται εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαμβάνετε ρεαλιστικές λεπτομέρειες και αντίθεση, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση.

    Η ψυχαγωγία που αγαπάτε, με λίγη βοήθεια από την Google

    Η ψυχαγωγία που αγαπάτε, με λίγη βοήθεια από την Google

    Τι θέλετε να δείτε; Η Google TV συγκεντρώνει ταινίες, εκπομπές και πολλά ακόμα από όλες τις εφαρμογές και τις συνδρομές σας και τα οργανώνει μόνο για εσάς. Θα λαμβάνετε προτάσεις με βάση αυτά που σας αρέσουν, ενώ μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google TV στο τηλέφωνό σας για να επιμεληθείτε τη λίστα παρακολούθησης εν κινήσει.

    Λεπτομέρεια και βάθος. Ρεαλιστική εικόνα OLED.

    Λεπτομέρεια και βάθος. Ρεαλιστική εικόνα OLED.

    Η ζωντανή εικόνα της τηλεόρασης 4K (UHD) OLED Ambilight δείχνει πάντα απίστευτη, ακόμα και υπό γωνία. Τα μαύρα είναι πάντα μαύρα και όχι γκρι ενώ μπορείτε να βλέπετε κάθε λεπτομέρεια σε σκιές ή φωτεινές περιοχές. Υποστηρίζονται όλες οι κύριες μορφές HDR—θα νιώσετε όλη την ένταση κάθε σκηνής.

    Επικό παιχνίδι. 144 Hz*, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, G-sync, VRR, FreeSync.

    Επικό παιχνίδι. 144 Hz*, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, G-sync, VRR, FreeSync.

    Παίξτε χωρίς όρια και βυθιστείτε στον απίστευτο ρεαλισμό της OLED! Το HDMI 2.1, ο ταχύτατος ρυθμός εγγενούς ανανέωσης 120 Hz και η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου προσφέρουν ομαλό παιχνίδι γρήγορης απόκρισης, εξαιρετικά ομαλή φυσική κίνηση και κορυφαία γραφικά. Η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις και, εάν παίζετε σε υπολογιστή, μπορείτε να απολαύσετε VRR 144 Hz μέσω HDMI.

    Κινηματογραφική εικόνα και ήχος. Dolby Vision και Dolby Atmos.

    Κινηματογραφική εικόνα και ήχος. Dolby Vision και Dolby Atmos.

    Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.

    Φέρτε το IMAX στο σπίτι σας, με πιστοποίηση IMAX Enhanced.

    Φέρτε το IMAX στο σπίτι σας, με πιστοποίηση IMAX Enhanced.

    Καλώς ήλθατε στο Χόλιγουντ! Η τηλεόραση MiniLED της Philips σάς προσφέρει την πλήρη εμπειρία στις ταινίες που έχουν δημιουργηθεί για προβολή σε κινηματογράφους IMAX. Βυθιστείτε σε μια πολύ μεγαλύτερη αίσθηση κλίμακας. Δείτε περισσότερα σε κάθε σκηνή. Σε συνδυασμό με το Ambilight, θα απολαύσετε μια αξέχαστη κινηματογραφική βραδιά.

    Προσεγμένη σχεδίαση. Οικολογική συσκευασία.

    Προσεγμένη σχεδίαση. Οικολογική συσκευασία.

    Η γεωμετρική περιστρεφόμενη βάση από σατινέ χρώμιο έχει εντυπωσιακή εμφάνιση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ambilight για ατμοσφαιρικό φωτισμό όταν οι οθόνες είναι απενεργοποιημένες. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης επαναφορτίζεται ασύρματα και περιλαμβάνει ανακυκλωμένο πλαστικό. Στη συσκευασία μας χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

    Συνδεθείτε εύκολα σε έξυπνα οικιακά δίκτυα και φωνητικούς βοηθούς.

    Συνδεθείτε εύκολα σε έξυπνα οικιακά δίκτυα και φωνητικούς βοηθούς.

    Χάρη στην απρόσκοπτη συμβατότητα με Matter και Control4 μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Ambilight στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή της δορυφορικής ή της καλωδιακής τηλεόρασης, ή για να ενεργοποιήσετε τον Βοηθό Google*. Επιπλέον, η τηλεόραση είναι συμβατή και με συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα Alexa*. Πραγματοποιήστε μετάδοση ροής εύκολα στην τηλεόρασή σας από το iPhone, το iPad ή το Mac σας. Παρακολουθήστε ταινίες από εφαρμογές. Μοιραστείτε φωτογραφίες με τους φίλους σας στον χώρο που βρίσκεστε.*

    Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi

    Ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi

    Το ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi σάς επιτρέπει να συνδέεστε σε συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας σε δευτερόλεπτα. Ακούστε ταινίες στην κουζίνα. Ακούστε μουσική όπου κι αν βρίσκεστε. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε ένα σύστημα ήχου Surround home cinema, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση Ambilight ως κεντρικό ηχείο.

    Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές HDR.

    Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές HDR.

    Συμβατότητα με Matter and Control4

    Συμβατότητα με Matter and Control4.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ambilight

      Χαρακτηριστικά Ambilight
      • Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου
      • Λειτουργία φωτισμού lounge
      • Λειτουργία παιχνιδιού
      • Ambilight για μουσική
      • Ξυπνητήρι Ανατολής
      • AmbiSleep
      • Κινούμενη εικόνα Ambilight FTI
      • λειτουργεί με ασύρματα οικιακά ηχεία Philips
      Έκδοση Ambilight
      3 πλευρών

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      55  ίντσες
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      139  εκ.
      Οθόνη
      4K Ultra HD OLED
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160
      Εγγενής ρυθμός ανανέωσης
      120  Hz
      Picture Engine
      P5 AI Perfect Picture Engine
      Βελτίωση εικόνας
      • Perfect Natural Motion
      • Micro Dimming Perfect
      • Dolby Vision
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • CalMAN Ready
      • Λειτουργία IMAX Enhanced
      • HDR10+ Adaptive
      • Λειτουργία σκηνοθέτη
      Multiview
      Ναι

    • Ανάλυση οθόνης εισόδου

      Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz
      • 2560 x 1440 - 60/120/144Hz
      • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ψηφιακή τηλεόραση
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*
      Electronic Program Guide 8 ημερών
      Teletext
      Hypertext 1000 σελίδων

    • Χαρακτηριστικά Smart TV

      Interactive TV
      HbbTV
      Φωνητική υποβοήθηση*
      • Ενσωματωμένη λειτουργία Google Assistant
      • Συμβατότητα με Alexa
      • Τηλεχειριστήριο με μικρόφωνο
      Εμπειρία Smart Home
      • Συμβατότητα με Google Home
      • Συμβατότητα με Amazon Alexa
      • Συμβατότητα με Matter
      • Συνδέεται με Control4

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Φορμά αναπαραγωγής βίντεο
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Φορμά αναπαραγωγής μουσικής
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Φορμά αναπαραγωγής εικόνας
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Επεξεργασία

      Ισχύς επεξεργασίας
      Τετραπύρηνος επεξεργαστής

    • Ήχος

      Ήχος
      2,1 κανάλια
      Ισχύς (RMS)
      Ισχύς εξόδου: 70 Watt (RMS)
      Διαμόρφωση ηχείων
      4 ηχεία μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων x 10 W, υπογούφερ 30 W
      Κωδικοποιητής
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • DTS:X
      Ενίσχυση ήχου
      • Dolby Atmos
      • Καθαροί διάλογοι
      • Έξυπνος ήχος
      • A.I. EQ
      • Dolby Volume Leveler
      • Νυκτερ. λειτ.
      • Ενίσχυση μπάσων Dolby
      • Ρύθμιση δωματίου
      • DTS Play-Fi

    • Συνδεσιμότητα

      Αριθμός συνδέσεων HDMI
      4
      Λειτουργίες HDMI
      • 4K
      • Κανάλι επιστροφής ήχου
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Τηλεχειριστήριο passthrough
      • Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
      • Αναμονή συστήματος
      • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
      Αριθμός USB
      2
      Ασύρματη σύνδεση
      • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, διπλή ζώνη
      • Bluetooth 5.2
      • Wi-Fi 6
      Άλλες συνδέσεις
      • Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική)
      • Έξοδος ακουστικών
      • Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία
      • Δορυφορική υποδοχή
      HDCP 2.3
      Ναι σε όλα τα HDMI
      HDMI ARC
      Ναι σε HDMI2
      Χαρακτηριστικά HDMI 2.1
      • eARC στο HDMI 2
      • Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM
      • Μέγ. ρυθμός δεδομένων 48 Gbps
      EasyLink 2.0
      • Εξωτερική ρύθμιση μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της τηλεόρασης
      • HDMI-CEC για τηλεόραση/SB της Philips

    • Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI

      HDMI 1/2
      • HDMI 2.1 πλήρες εύρος ζώνης 48Gbps
      • έως 4K 120Hz
      Παιχνίδια
      • ALLM
      • Dolby Vision Game
      • HDMI VRR
      • HGiG
      • AMD FreeSync Premium
      • Συμβατότητα με NVIDIA G-Sync
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+
      • HDR10+ Adaptive
      • HLG
      • UHDA

    • Ενεργειακή κάρτα ΕΕ

      Αριθμοί καταχώρισης EPREL
      1863632
      Ενεργειακή κλάση για SDR
      G
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για SDR
      84  Kwh/1000 ώρες
      Ενεργειακή κλάση για HDR
      F
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για HDR
      77  Kwh/1000 ώρες
      Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας
      δ.δ.
      Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο
      2.0  W
      Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται
      OLED

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      220 - 240V, 50/60 Hz
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      κάτω από 0,3 W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      • Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
      • Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
      • Λειτουργία Eco
      • Φωτοαισθητήρας

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Τηλεχειριστήριο
      • Βάση τραπεζιού
      • Καλώδιο ρεύματος
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
      • 1 μπαταρία ιόντων λιθίου
      • 1x καλώδιο USB-C για φόρτιση τηλεχειριστηρίου

    • Σχεδίαση

      Χρώματα τηλεόρασης
      Μεταλλικό πλαίσιο
      Σχεδίαση βάσης
      Σατινέ χρωμέ βάση

    • Διαστάσεις

      Ύψος βάσης ως το κάτω άκρο της τηλεόρασης
      72  μμ
      Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
      300 x 300 χιλ.
      Βάση χωρίς την τηλεόραση (Υ x Π x Β)
      701 x 1225 x 113 χιλ.
      Βάση με την τηλεόραση (Υ x Π x Β)
      773 x 1225 x 230 χιλ.
      Κουτί συσκευασίας (Υ x Π x Β)
      860 x 1420 x 160 χιλ.
      Βάρος τηλεόρασης χωρίς τη βάση
      17,0 κ.
      Βάρος τηλεόρασης με τη βάση
      20,8 κ.
      Βάρος μαζί με τη συσκευασία
      25,8 κ.
      Βάση (Υ x Π x Β)
      70 x 500 x 179 χιλ.

    • Google TV

      Μέγεθος μνήμης (Flash)
      16 GB*
      Προεγκατεστημένες εφαρμογές
      Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime video, Aurora, NFT, STB Controller

    • Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
    • Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες
    • Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
    • Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση https://www.netflix.com
    • Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Το κουμπί των υπηρεσιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο θα είναι διαφορετικό για κάθε χώρα. Ανατρέξτε στο προϊόν της συσκευασίας.
    • Ο Βοηθός Google είναι διαθέσιμος σε διαφορετικές γλώσσες και χώρες, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος.
    • Η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα των υπηρεσιών φωνητικού ελέγχου διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.
    • Το Google TV είναι η ονομασία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC.
    • Το Google TV είναι η ονομασία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες YouTube, OK Google και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
    • Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Apple TV και του Apple TV+ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Ελέγξτε τις σελίδες υποστήριξης του Google Play και της Apple Inc.
    • Τα 144 Hz HDMI VRR, G-sync και FreeSync είναι εφικτά όταν παίζετε σε υπολογιστή συνδεδεμένο στην τηλεόραση OLED μέσω HDMI.
    • Matter / Control4: Αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη το 2024 μέσω ενημέρωσης λογισμικού.

