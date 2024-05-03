Συνδεθείτε εύκολα σε έξυπνα οικιακά δίκτυα και φωνητικούς βοηθούς.

Χάρη στην απρόσκοπτη συμβατότητα με Matter και Control4 μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Ambilight στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή της δορυφορικής ή της καλωδιακής τηλεόρασης, ή για να ενεργοποιήσετε τον Βοηθό Google*. Επιπλέον, η τηλεόραση είναι συμβατή και με συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα Alexa*. Πραγματοποιήστε μετάδοση ροής εύκολα στην τηλεόρασή σας από το iPhone, το iPad ή το Mac σας. Παρακολουθήστε ταινίες από εφαρμογές. Μοιραστείτε φωτογραφίες με τους φίλους σας στον χώρο που βρίσκεστε.*