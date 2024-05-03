55OLED819/12
Ρεαλιστικά. Καθηλωτικά. Υπέροχα.
Αυτή η κομψή τηλεόραση OLED Ambilight εντυπωσιάζει με την ρεαλιστική εικόνα και τον ισχυρό ήχο της. Η πανέμορφη, λεπτή οθόνη χωρίς πλαίσιο αναδεικνύει τη δράση, ενώ η λάμψη του Ambilight κάνει τα πάντα να φαίνονται ακόμα μεγαλύτερα και πιο καθηλωτικά.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.
Ο επεξεργαστής P5 της Philips με AI αποδίδει μια εικόνα τόσο ρεαλιστική, που θα μπορούσατε να μπείτε κατευθείαν μέσα της. Ένας αλγόριθμος AI βαθιάς εκμάθησης επεξεργάζεται εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαμβάνετε ρεαλιστικές λεπτομέρειες και αντίθεση, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση.
Τι θέλετε να δείτε; Η Google TV συγκεντρώνει ταινίες, εκπομπές και πολλά ακόμα από όλες τις εφαρμογές και τις συνδρομές σας και τα οργανώνει μόνο για εσάς. Θα λαμβάνετε προτάσεις με βάση αυτά που σας αρέσουν, ενώ μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google TV στο τηλέφωνό σας για να επιμεληθείτε τη λίστα παρακολούθησης εν κινήσει.
Η ζωντανή εικόνα της τηλεόρασης 4K (UHD) OLED Ambilight δείχνει πάντα απίστευτη, ακόμα και υπό γωνία. Τα μαύρα είναι πάντα μαύρα και όχι γκρι ενώ μπορείτε να βλέπετε κάθε λεπτομέρεια σε σκιές ή φωτεινές περιοχές. Υποστηρίζονται όλες οι κύριες μορφές HDR—θα νιώσετε όλη την ένταση κάθε σκηνής.
Παίξτε χωρίς όρια και βυθιστείτε στον απίστευτο ρεαλισμό της OLED! Το HDMI 2.1, ο ταχύτατος ρυθμός εγγενούς ανανέωσης 120 Hz και η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου προσφέρουν ομαλό παιχνίδι γρήγορης απόκρισης, εξαιρετικά ομαλή φυσική κίνηση και κορυφαία γραφικά. Η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις και, εάν παίζετε σε υπολογιστή, μπορείτε να απολαύσετε VRR 144 Hz μέσω HDMI.
Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.
Καλώς ήλθατε στο Χόλιγουντ! Η τηλεόραση MiniLED της Philips σάς προσφέρει την πλήρη εμπειρία στις ταινίες που έχουν δημιουργηθεί για προβολή σε κινηματογράφους IMAX. Βυθιστείτε σε μια πολύ μεγαλύτερη αίσθηση κλίμακας. Δείτε περισσότερα σε κάθε σκηνή. Σε συνδυασμό με το Ambilight, θα απολαύσετε μια αξέχαστη κινηματογραφική βραδιά.
Η γεωμετρική περιστρεφόμενη βάση από σατινέ χρώμιο έχει εντυπωσιακή εμφάνιση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ambilight για ατμοσφαιρικό φωτισμό όταν οι οθόνες είναι απενεργοποιημένες. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης επαναφορτίζεται ασύρματα και περιλαμβάνει ανακυκλωμένο πλαστικό. Στη συσκευασία μας χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
Χάρη στην απρόσκοπτη συμβατότητα με Matter και Control4 μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Ambilight στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή της δορυφορικής ή της καλωδιακής τηλεόρασης, ή για να ενεργοποιήσετε τον Βοηθό Google*. Επιπλέον, η τηλεόραση είναι συμβατή και με συσκευές που διαθέτουν δυνατότητα Alexa*. Πραγματοποιήστε μετάδοση ροής εύκολα στην τηλεόρασή σας από το iPhone, το iPad ή το Mac σας. Παρακολουθήστε ταινίες από εφαρμογές. Μοιραστείτε φωτογραφίες με τους φίλους σας στον χώρο που βρίσκεστε.*
Το ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi σάς επιτρέπει να συνδέεστε σε συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας σε δευτερόλεπτα. Ακούστε ταινίες στην κουζίνα. Ακούστε μουσική όπου κι αν βρίσκεστε. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε ένα σύστημα ήχου Surround home cinema, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση Ambilight ως κεντρικό ηχείο.
Υποστηρίζει όλες τις κύριες μορφές HDR.
Συμβατότητα με Matter and Control4.
Ambilight
Εικόνα/Οθόνη
Ανάλυση οθόνης εισόδου
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Χαρακτηριστικά Smart TV
Εφαρμογές πολυμέσων
Επεξεργασία
Ήχος
Συνδεσιμότητα
Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI
Ενεργειακή κάρτα ΕΕ
Ρεύμα
Αξεσουάρ
Σχεδίαση
Διαστάσεις
Google TV
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.