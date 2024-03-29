Αναζήτηση όρων

    LED Τηλεόραση Ambilight 4K

    50PUS8079/12

    Τηλεόραση Ambilight 4K

    Απολαύστε τα πάντα με αυτήν την πλούσια σε δυνατότητες τηλεόραση Ambilight! Απολαμβάνετε εξαιρετική εικόνα, ρεαλιστικό ήχο Dolby Atmos και ομαλό παιχνίδι. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε ή παίζετε, η Ambilight απογειώνει τις συγκινήσεις σας, για μια τηλεοπτική βραδιά που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

    LED Τηλεόραση Ambilight 4K

    Τηλεόραση Ambilight 4K

    Τηλεόραση Ambilight σε υπέροχη τιμή

    • Τηλεόραση AMBILIGHT 126 εκ. (50")
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Έξυπνη πλατφόρμα OS Titan
    • Ήχος Dolby Atmos
    Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.

    Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.

    Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.

    Ρεαλιστικές προβολές με μια φωτεινή, εξαιρετικά ευκρινή εικόνα.

    Ρεαλιστικές προβολές με μια φωτεινή, εξαιρετικά ευκρινή εικόνα.

    Απολαύστε όλα όσα παρακολουθείτε σε αυτήν τη φωτεινή τηλεόραση 4K (UHD) LED Ambilight. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD της Philips βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για να σας προσφέρει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση. Έτσι, απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης κάθε φορά.

    Βρείτε το εύκολα. TITAN OS.

    Βρείτε το εύκολα. TITAN OS.

    Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε όσα αγαπάτε με την έξυπνη πλατφόρμα τηλεόρασης TITAN OS. Σας αρέσει μια σειρά; Μπορείτε να συνεχίσετε να την παρακολουθείτε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αν ψάχνετε κάτι καινούργιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε κατηγορίες, όπως δράση ή δράμα, και να δείτε προτάσεις από τις κορυφαίες υπηρεσίες μετάδοσης ροής — όλα σε ένα σημείο.

    Dolby Atmos για κινηματογραφικό ήχο.

    Dolby Atmos για κινηματογραφικό ήχο.

    Το Dolby Atmos σας καθηλώνει, φέρνοντας τα ηχητικά εφέ γύρω και από πάνω σας. Από διαστημόπλοια που περνάνε πάνω απ' το κεφάλι σας μέχρι αθόρυβα βήματα που σας πλησιάζουν από πίσω, θα νιώθετε σαν να βρίσκεστε στο επίκεντρο της δράσης.

    Είστε έτοιμοι για παιχνίδι. Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης (VRR) και χαμηλή καθυστέρηση εισόδου σε οποιαδήποτε κονσόλα.

    Είστε έτοιμοι για παιχνίδι. Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης (VRR) και χαμηλή καθυστέρηση εισόδου σε οποιαδήποτε κονσόλα.

    Το HDMI VRR σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κονσόλα σας, με γρήγορο παιχνίδι και ομαλά γραφικά. Η ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης εισόδου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα σας. Ό,τι κι αν παίζετε, η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight κάνει τις συγκινήσεις ακόμα μεγαλύτερες.

    Συνδέεται πανεύκολα σε έξυπνα οικιακά δίκτυα.

    Συνδέεται πανεύκολα σε έξυπνα οικιακά δίκτυα.

    Χάρη στην απρόσκοπτη συμβατότητα με Matter and Control4 μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Ambilight στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο.

    Τηλεχειριστήριο από ανακυκλωμένο πλαστικό. Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συσκευασία.

    Αυτή η τηλεόραση Ambilight έχει μια κομψή, διακριτική εμφάνιση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ambilight για άμεσο ατμοσφαιρικό φωτισμό όταν οι οθόνες είναι απενεργοποιημένες. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό, στη συσκευασία μας χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

    Λεπτή τηλεόραση με κομψό, ελκυστικό σχεδιασμό.

    Λεπτή τηλεόραση με κομψό, ελκυστικό σχεδιασμό.

    Συμβατότητα με Matter and Control4.

    Συμβατότητα με Matter and Control4.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ambilight

      Χαρακτηριστικά Ambilight
      • Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου
      • Λειτουργία φωτισμού lounge
      • Ambilight για μουσική
      • AmbiSleep
      • Ξυπνητήρι Ανατολής
      • Κινούμενη εικόνα Ambilight FTI
      Έκδοση Ambilight
      3 πλευρών

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      50  ίντσες
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      126  εκ.
      Οθόνη
      4K Ultra HD LED
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160
      Picture Engine
      Pixel Precise Ultra HD

    • Ανάλυση οθόνης εισόδου

      Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης
      • 640x480-60Hz
      • 576p-50Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60Hz
      • 2560x1440-60Hz
      • 3840x2160p - 24/25/30/50/60Hz

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ψηφιακή τηλεόραση
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*
      Electronic Program Guide 8 ημερών
      Ένδειξη ισχύος σήματος
      Ναι
      Teletext
      Hypertext 1000 σελίδων
      Υποστήριξη HEVC
      Ναι

    • Smart TV

      Εφαρμογές SmartTV*
      • Netflix
      • YouTube
      • Βίντεο Amazon Prime
      • Κανάλι TITAN
      • Εφαρμογή NFT*
      • Εφαρμογή STB Controller
      Λειτουργικό σύστημα
      Λειτουργικό σύστημα TITAN
      Μέγεθος μνήμης (Flash)*
      8 GB

    • Χαρακτηριστικά Smart TV

      Αλληλεπίδραση με το χρήστη
      Κατοπτρισμός οθόνης
      Interactive TV
      HbbTV
      Φωνητική υποβοήθηση*
      Ενσωματωμένος εικονικός βοηθός Amazon Alexa
      Εμπειρία Smart Home
      • Συμβατότητα με Amazon Alexa
      • Συμβατότητα με Βοηθό Google
      • MATTER

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Φορμά αναπαραγωγής βίντεο
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Φορμά αναπαραγωγής μουσικής
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Φορμά αναπαραγωγής εικόνας
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Ήχος

      Ισχύς (RMS)
      20 W
      Διαμόρφωση ηχείων
      2 ηχεία x 10 W πλήρους εύρους
      Κωδικοποιητής
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Ενίσχυση ήχου
      • Ενίσχυση μπάσων Dolby
      • Καθαροί διάλογοι
      • Έξυπνος ήχος
      • A.I. EQ
      • Dolby Volume Leveler
      • Νυκτερινή λειτουργία
      • Εξατομίκευση ήχου

    • Συνδεσιμότητα

      Αριθμός συνδέσεων HDMI
      3
      Λειτουργίες HDMI
      • 4K
      • Κανάλι επιστροφής ήχου
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Τηλεχειριστήριο passthrough
      • Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
      • Αναμονή συστήματος
      • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
      Αριθμός USB
      2
      Ασύρματη σύνδεση
      Wi-Fi 802.11n, 2x2, μονή ζώνη
      HDCP 2.3
      Ναι σε όλα τα HDMI
      HDMI ARC
      Ναι σε HDMI1
      Χαρακτηριστικά HDMI 2.1
      • eARC στο HDMI 1
      • Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC για τηλεόραση/SB της Philips
      • Εξωτερική ρύθμιση μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της τηλεόρασης

    • Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI

      Παιχνίδια
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Με συμβατότητα HDR10+

    • Ενεργειακή κάρτα ΕΕ

      Αριθμοί καταχώρισης EPREL
      1879883
      Ενεργειακή κλάση για SDR
      F
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για SDR
      65  Kwh/1000 ώρες
      Ενεργειακή κλάση για HDR
      G
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για HDR
      105  Kwh/1000 ώρες
      Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας
      δ.δ.
      Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο
      2.0  W
      Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται
      LED LCD

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      220 - 240V, 50/60 Hz
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      κάτω από 0,5 W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      • Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
      • Λειτουργία Eco
      • Φωτοαισθητήρας
      • Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Τηλεχειριστήριο
      • 2 μπαταρίες AAA
      • Βάση τραπεζιού
      • Καλώδιο ρεύματος
      • Οδηγός γρήγορης χρήσης
      • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας

    • Σχεδίαση

      Χρώματα τηλεόρασης
      Μαύρο ματ πλαίσιο
      Σχεδίαση βάσης
      Ράβδοι σε μαύρο χρώμα

    • Διαστάσεις

      Απόσταση μεταξύ 2 βάσεων
      732  μμ
      Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
      200 x 300 χιλ.
      Τηλεόραση χωρίς βάση (Π x Υ x Β)
      1116 x 655 x 82 mm
      Τηλεόραση με βάση (Π x Υ x Β)
      1116 x 674 x 227 mm
      Χαρτόνι συσκευασίας (Π x Υ x Β)
      1240 x 785 x 150 χιλ.
      Βάρος τηλεόρασης χωρίς τη βάση
      11,5 κιλά
      Βάρος τηλεόρασης με τη βάση
      11,7 kg
      Βάρος μαζί με τη συσκευασία
      15,2 κ.

    • Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
    • Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
    • Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Smart TV διαφέρει ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
    • Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp
    • Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
    • Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση https://www.netflix.com
    • Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Το κουμπί των υπηρεσιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο θα είναι διαφορετικό για κάθε χώρα. Ανατρέξτε στο προϊόν της συσκευασίας.
    • Ο Βοηθός Google είναι διαθέσιμος σε διαφορετικές γλώσσες και χώρες, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος.
    • Η υπηρεσία της εφαρμογής HBO Max θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Αύγουστο του 2024.
    • Matter / Control4: Αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη το 2024 μέσω ενημέρωσης λογισμικού.

