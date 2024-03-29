50PUS8079/12
Τηλεόραση Ambilight 4K
Απολαύστε τα πάντα με αυτήν την πλούσια σε δυνατότητες τηλεόραση Ambilight! Απολαμβάνετε εξαιρετική εικόνα, ρεαλιστικό ήχο Dolby Atmos και ομαλό παιχνίδι. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε ή παίζετε, η Ambilight απογειώνει τις συγκινήσεις σας, για μια τηλεοπτική βραδιά που δεν μοιάζει με καμία άλλη.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.
Απολαύστε όλα όσα παρακολουθείτε σε αυτήν τη φωτεινή τηλεόραση 4K (UHD) LED Ambilight. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD της Philips βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για να σας προσφέρει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση. Έτσι, απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης κάθε φορά.
Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε όσα αγαπάτε με την έξυπνη πλατφόρμα τηλεόρασης TITAN OS. Σας αρέσει μια σειρά; Μπορείτε να συνεχίσετε να την παρακολουθείτε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αν ψάχνετε κάτι καινούργιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε κατηγορίες, όπως δράση ή δράμα, και να δείτε προτάσεις από τις κορυφαίες υπηρεσίες μετάδοσης ροής — όλα σε ένα σημείο.
Το Dolby Atmos σας καθηλώνει, φέρνοντας τα ηχητικά εφέ γύρω και από πάνω σας. Από διαστημόπλοια που περνάνε πάνω απ' το κεφάλι σας μέχρι αθόρυβα βήματα που σας πλησιάζουν από πίσω, θα νιώθετε σαν να βρίσκεστε στο επίκεντρο της δράσης.
Το HDMI VRR σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κονσόλα σας, με γρήγορο παιχνίδι και ομαλά γραφικά. Η ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης εισόδου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα σας. Ό,τι κι αν παίζετε, η λειτουργία παιχνιδιού του Ambilight κάνει τις συγκινήσεις ακόμα μεγαλύτερες.
Χάρη στην απρόσκοπτη συμβατότητα με Matter and Control4 μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Ambilight στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο.
Αυτή η τηλεόραση Ambilight έχει μια κομψή, διακριτική εμφάνιση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ambilight για άμεσο ατμοσφαιρικό φωτισμό όταν οι οθόνες είναι απενεργοποιημένες. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό, στη συσκευασία μας χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
Λεπτή τηλεόραση με κομψό, ελκυστικό σχεδιασμό.
Συμβατότητα με Matter and Control4.
