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Μη διαθέσιμο πλέον
49PUS7170/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED UHD 4K με Android
Η εκπληκτική ταχύτητα του τετραπύρηνου επεξεργαστή συμπληρώνεται μοναδικά από τις λεπτές γραμμές της κομψής σχεδίασης. Η τηλεόραση UHD της σειράς 7170 με Android είναι τόσο γρήγορη όσο φαίνεται. Το κομψό ασημί πλαίσιο, η λεπτή βάση και το Ambilight σας προσφέρουν ακόμα πιο έντονη εμπειρία προβολής.
123 εκ. (49")
Τηλεόραση 4K Ultra HD LED
Τετραπύρηνος, 16GB, επεκτάσιμος
Διπλός δέκτης DVB-T/T2/C/S/S2
Τέλος στους καυγάδες για το τηλεκοντρόλ! Με τον διπλό δέκτη της τηλεόρασης μπορείτε να βλέπετε την αγαπημένη σας σειρά και τον ποδοσφαιρικό αγώνα ταυτόχρονα. Χάρη στη λειτουργία διπλής εγγραφής, μπορείτε να βλέπετε ένα πρόγραμμα ενώ εγγράφετε κάποιο άλλο, για να μην ξεμείνετε ποτέ από επιλογές.
Το σπίτι σας αντιπροσωπεύει το στυλ σας. Οι σχεδιαστές μας επέλεξαν διακριτικά, κομψά χρώματα και φινιρίσματα υψηλής ποιότητας όπως το γυαλιστερό χρώμιο, για να δημιουργήσουν μια τηλεόραση που ταιριάζει απόλυτα με το χώρο σας.
Η ομορφιά της τηλεόρασης 4K Ultra HD είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε την κάθε λεπτομέρεια. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD της Philips χαρίζει σε οποιαδήποτε εικόνα εντυπωσιακή ανάλυση UHD. Απολαύστε ομαλές αλλά ευκρινείς κινούμενες εικόνες και εκπληκτική αντίθεση. Δείτε πιο έντονα μαύρα, πιο φωτεινά λευκά, ολοζώντανα χρώματα και φυσικούς τόνους δέρματος, κάθε φορά, από οποιαδήποτε πηγή.
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2.5
από 5
90
Κριτικές
Poulin
06/04/2017
Suisse
Επαληθευμένος αγοραστής
Qualité d'image exelente
Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Hokke
12/10/2016
Suomi
Επαληθευμένος αγοραστής
Huippu kuvanlaatu ja toiminnot
Hyvä kuvanlaatu, helppokäyttöinen tv.Pidän kauko-ohjaimesta, helppo kirjoittaa, kun on kunnon näppis. Pidän taustavslosta. Tyytyväinen valintaan.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.
polo76480
12/08/2016
France
Produit au TOP
Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ παρακολουθούν τηλεόραση σε 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση σε 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.