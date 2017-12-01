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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED 4K με Android
Η σειρά Philips 6500 ξεχωρίζει για την υπέροχη ποιότητα κατασκευής. Ζήστε την εμπειρία του 4K Ultra HD και γνωρίστε έναν ολόκληρο κόσμο ψυχαγωγίας με το Android TV. Το λεπτό πλαίσιο και η ιδιαίτερη τοξοειδής βάση χαρίζουν μια κομψή πινελιά στο χώρο σας.
123 εκ. (49")
Τηλεόραση 4K Ultra HD LED
Τετραπύρηνος, 16 GB, επεκτάσιμος
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Η ομορφιά της τηλεόρασης 4K Ultra HD είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε την κάθε λεπτομέρεια. Το σύστημα Pixel Precise Ultra HD της Philips χαρίζει σε οποιαδήποτε εικόνα εντυπωσιακή ανάλυση UHD. Απολαύστε ομαλές αλλά ευκρινείς κινούμενες εικόνες και εκπληκτική αντίθεση. Δείτε πιο έντονα μαύρα, πιο φωτεινά λευκά, ολοζώντανα χρώματα και φυσικούς τόνους δέρματος, κάθε φορά, από οποιαδήποτε πηγή.
Εμπνευσμένη από την αρχιτεκτονική, η τοξωτή βάση της Philips διαθέτει μοντέρνο και ισορροπημένο ανοικτό σχεδιασμό. Το γυαλιστερό φινίρισμα χρωμίου υψηλής ποιότητας και ο κομψός τοξωτός σχεδιασμός προσδίδουν κομψότητα σε κάθε χώρο.
Τα κορυφαία ηχεία τηλεόρασης χρειάζονται μια πανίσχυρη μηχανή επεξεργασίας που να διατηρεί την καθαρότητα του αρχικού ηχητικού περιεχομένου. Το σύστημα DTS Premium έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει την εμπειρία που έχετε μάθει να περιμένετε από την υψηλής τεχνολογίας επεξεργασία ήχου: εντυπωσιακό Surround με βαθιά, πλούσια μπάσα και πεντακάθαροι διάλογοι που αποδίδονται στη μέγιστη ένταση και χωρίς διακυμάνσεις ή παραμόρφωση.
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4.2
από 5
92
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Cyrnix
01/12/2017
United Kingdom
Philips 49” hdr 4k
A new tv, with an upgrade from a 37” 6 year old Korean brand The difference is like night and day. The far eastern Tv’s are bright and sunny but lack any real subtlety in fine detail and shade. The Philips beats it hands down, excellent value for money. It was so good I went out and bought same mode in 43” size for second room. What else can I say, I would buy it again !
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Dav1
15/02/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Brilliant TV!
Very happy to recommend this TV. What is so different and amazing is the led lights all around the rear of the tv and the lights change colour in line with whats actually on the screen...so you have a superb screen to watch all your programmes on and the wall behind the tv lights up with tons of wonderful colours...truly lovely!! This TV has nothing lacking. Very easy to use and an android tv is much more useful than a standard tv. 10 out of 10 from us on all points!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
JohnyD
04/03/2022
Deutschland
Top Tv
Sehr gutes Bild und tolle Ambilight Funktion - empfehlenswert
Πλεονεκτήματα
Bild, Ton, Ambilight
Μειονεκτήματα
WLAN Verbindung bricht tlw ab
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 49PUS6561 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-04
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Τα προσφερόμενα παιχνίδια στο cloud διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.