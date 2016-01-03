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  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Σχέδιο πλευράς συνδέσμου
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Μη διαθέσιμο πλέον

6500 seriesΛεπτή τηλεόραση LED Full HD με Android™

32PFT6500/12

5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Λεπτή τηλεόραση LED Full HD με Android

Η τηλεόραση FHD της σειράς 6500 έχει υπέροχη εμφάνιση και τη δύναμη του Android. Το σύστημα Pixel Precise HD προσφέρει υπέροχες εικόνες, ενώ το Ambilight, η μοντέρνα σχεδίαση και τα αυθεντικά υλικά απογειώνουν την εμπειρία προβολής.

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TV brand claim gold

Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

Με Ambilight 2 πλευρών

Λεπτή τηλεόραση LED Full HD με Android

  • 80 εκ. (32")

  • Τηλεόραση LED Full HD

  • Διπύρηνος 8 GB με δυνατότητα επέκτασης

  • DVB-T/T2/C

Διπύρηνος επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα Android για ισχυρή απόδοση

Διπύρηνος επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα Android για ισχυρή απόδοση

Με το σύστημα Android στην τηλεόρασή σας μπορείτε να κάνετε περιήγηση, να ανοίγετε εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά. Το ρομπότ Android απελευθερώνει την ισχύ του διπύρηνου επεξεργαστή, για να κάνετε ό,τι θέλετε γρήγορα και απλά.

Android: για πιο γρήγορη, πιο πλούσια, πιο εξατομικευμένη εμπειρία τηλεόρασης

Με Android στη Smart TV απολαμβάνετε γρήγορη επεξεργασία και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα, σας ανοίγει την πόρτα σε άπειρο περιεχόμενο από το Google Play™, το Netflix, προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο και πολλά άλλα. Μπορείτε να πλοηγηθείτε εύκολα στο μενού, το οποίο περιλαμβάνει απευθείας συνδέσμους για τα αγαπημένα σας κανάλια.

Micro Dimming Pro για απίστευτη αντίθεση

Micro Dimming Pro για απίστευτη αντίθεση

Το Micro Dimming Pro βελτιστοποιεί την αντίθεση στην τηλεόρασή σας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού στο περιβάλλον. Ο αισθητήρας φωτός και το ειδικό λογισμικό αναλύουν την εικόνα σε 6400 διαφορετικές ζώνες, για να απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία, μέρα ή νύχτα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

03/01/2016

Sverige

Sverige

I stort sett en perfekt 32 tummare

Snygg 32" TV som har det mesta inklusive utomordentlig bild. Mycket prisvärd. I stort sett perfekt. Tom inbyggt tangentbord i fjärrkontrollen!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

23/09/2015

Sverige

Sverige

Snygg tv med utmärkt bild och ljud

TVn är mycket snygg och bild och ljud är utmärkta.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6500 series 32PFT6500 Slimmad LED-TV med Full HD och Android™

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ παρακολουθούν τηλεόραση σε 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση σε 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

  2. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  3. Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.

  4. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  5. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  6. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  7. Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.

  8. Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.

  10. Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

  11. Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.