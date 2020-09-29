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Μη διαθέσιμο πλέον
32PFS6401/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED FHD με Android
Πολυτελής εμφάνιση σε μικρό μέγεθος: η σειρά Philips 6400 ζωντανεύει τις εικόνες Full HD σε μια οθόνη 32". Εξοπλισμένη με όλες τις λειτουργίες που περιμένετε από τα μεγαλύτερα μοντέλα, θα σας προσφέρει μεταξύ άλλων Android TV, Google Cast και Spotify.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED Full HD
Διπύρηνος 8 GB με δυνατότητα επέκτασης
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Τα παιχνίδια στο cloud προσφέρουν έναν τεράστιο ηλεκτρονικό κατάλογο παιχνιδιών υψηλής ποιότητας για κάθε ηλικία, διάθεση και επίπεδο παιχνιδιού. Απλώς διαλέξτε ένα παιχνίδι και παίξτε στην τηλεόρασή σας!
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη στο σαλόνι σας, για να σας προσφέρουν εμπειρία προβολής πέρα από το συνηθισμένο.
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3.4
από 5
98
Κριτικές
RedDevil7
29/09/2020
United Kingdom
Superb
Philips as per usual develop yet another wonderful tv. I now have 5 from this size up to 65 inches
Πλεονεκτήματα
Ambilight and value for money
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Ημερομηνία χρήσης 2020-05-29
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™
Ημερομηνία χρήσης 2020-05-29
car87
17/07/2017
Italia
tv perfetto
tv perfetto in tutto molto bello facile da usare e a buon prezzo ed e molto bello con i led che cambiano con le scene consiglio a tutto!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 32PFS6401 TV FHD ultra sottile Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 32PFS6401 TV FHD ultra sottile Android™
LTOG
12/06/2017
Italia
Philips
Linee pulite ed essenziali. Immagini perfette e colori corretti. In due parole: TV Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 32PFS6401 TV FHD ultra sottile Android™
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 32PFS6401 TV FHD ultra sottile Android™
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play Store της χώρας σας.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.
Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.
Λάβετε υπόψη ότι οι εφαρμογές Amazon ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμες στη χώρα σας. (Προς το παρόν, οι εφαρμογές Amazon είναι διαθέσιμες μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Αυστρία)