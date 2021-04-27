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Μη διαθέσιμο πλέον
24PFS5303/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED
Η 5300 της Philips φέρνει ποιότητα εικόνας στη μικρή οθόνη. Χάρη στα εύχρηστα χειριστήρια και το μικρό της μέγεθος, είναι η τέλεια συντροφιά για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο ή το δωμάτιο μελέτης.
60 εκ. (24")
Δείκτης απόδοσης εικόνας 200
FHD
Pixel Plus HD
Κομψή, μικρή, ελαφριά και φορητή. Η τηλεόρασή σας με τη μικρή οθόνη σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας προγράμματα όπου κι αν βρίσκεστε, στην κουζίνα ή στο κάμπινγκ με την οικογένειά σας. Χάρη σε αυτή την φορητή τηλεόραση, μπορείτε να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα καθώς και να μαθαίνετε τα πρόσφατα αποτελέσματα στα αγαπημένα σας αθλήματα. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκεται όπου και η ψυχαγωγία!
Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.
Το σύστημα Philips Pixel Plus HD βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας για να σας προσφέρει καθαρές εικόνες με εκπληκτική αντίθεση. Έτσι, είτε πρόκειται για ροή περιεχομένου από το Internet είτε για δίσκο, θα απολαμβάνετε ευκρινέστερη εικόνα με πιο φωτεινά λευκά και πιο έντονα μαύρα.
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3.6
από 5
65
Κριτικές
Ricco82
27/04/2021
Italia
Ottimo prodotto
Non è affatto una TV da non sottovalutare perché la sua qualità è molto buona e la consiglio a tutti
Πλεονεκτήματα
Buon prodotto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 22PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2020-10-27
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 22PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Ημερομηνία χρήσης 2020-10-27
Nick85
07/07/2019
Italia
Buon televisore per la cucina
Televisore nel complesso molto buono, ottima risoluzione video e l'audio più che soddisfacente per una stanza di piccole-medie dimensioni come una cucina. Molto semplice l'installazione e di facile utilizzo in tutte le sue componenti. Registra i programmi su pennetta USB, comodità non trascurabile. Molto soddisfatto dell'acquisto considerato il rapporto qualità-prezzo. Unica nota negativa avrei preferito 1supporto per la tv più stabile, vista la delicatezza dell'apparecchio. Meglio montarlo sulla parete.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 24PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 24PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
carmonte
27/12/2018
Italia
soddisfatto
articolo come da descrizione. audio appena sufficiente. supporto non visibile, può piacere o non piacere.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 24PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5300 series 24PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.