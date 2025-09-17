Αναζήτηση όρων

Τηλεόραση MLED 920 4K Ambilight
QD MiniLED

Για κάθε συναρπαστική στιγμή

  55 ίντσες
    55 ίντσες
  65 ίντσες
    65 ίντσες
  75 ίντσες
    75 ίντσες

Προτεινόμενη λιανική τιμή

Έχει σταματήσει η κυκλοφορία αυτού του προϊόντος
Περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα

Ορισμένες τηλεοράσεις δεν ξέρουν πότε να σταματήσουν. Η The Xtra είναι διπλά ένοχη. Με οθόνη 4K, πάνελ QD MiniLED, Dolby Vision & Atmos, επεξεργασία εικόνας AI και Ambilight plus, αυτή η τηλεόραση Ambilight σημαίνει τεχνολογία χωρίς όρια.

  • 55 ίντσες
    55 ίντσες
  • 65 ίντσες
    65 ίντσες
  • 75 ίντσες
    75 ίντσες
QD MiniLED

Η καλύτερη εικόνα του πλανήτη

Συνδυάζοντας τον εξαιρετικά ακριβή φωτισμό MiniLED στο πίσω μέρος με τη μέγιστη ανάλυση χρωμάτων των quantum dots, η εικόνα της The Xtra εντυπωσιάζει και συγκλονίζει.

P5 AI*

Εξαιρετικά έξυπνη επεξεργασία

Αναλύοντας το περιεχόμενό σας, το P5 AI βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις εικόνας, Ambilight και παιχνιδιού για να σας προσφέρει το πλεονέκτημα και να είστε σίγουροι ότι θα απολαμβάνετε τα πάντα, από αγώνες μέχρι ταινίες. *Στη σειρά MiniLED, διαθέσιμο αποκλειστικά στα μοντέλα Philips MLED950.

Ambilight plus

Περισσότερη λεπτομέρεια. Μεγαλύτερη καθήλωση.

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα φακών, το Ambilight plus προβάλλει το φωτοστέφανο του Ambilight σε δύο διαστάσεις. Για την πιο δυναμική, εντυπωσιακή και καθηλωτική λάμψη που δημιουργήσαμε ποτέ.

Ambilight TV

Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.

Τεχνολογία Quantum Dot για απίστευτο χρώμα και αντίθεση

Πιο έντονα χρώματα. Πιο ζωηρά λευκά. Πιο βαθιά μαύρα. Η τεχνολογία Quantum Dot MiniLED εξασφαλίζει φωτεινή, λεπτομερή εικόνα με ευκρινή αντίθεση, για να βλέπετε περισσότερα χρώματα από ποτέ! Tο P5 engine βελτιώνει τη συνολική εμπειρία και σας προσφέρει πανέμορφα ζωντανές εικόνες που δεν σας ζαλίζουν.

Άψογη τελειότητα σε κάθε πηγή. Σύστημα P5 της Philips

Το σύστημα P5 της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής, που θα νιώθετε κάθε λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή.

Κινηματογραφική προβολή για όλα όσα βλέπετε και παίζετε

Ζήστε μοναδικές συγκινήσεις! Με το Dolby Vision, θα δείτε την εικόνα που ήθελε ο σκηνοθέτης να δείτε. Τέλος στις απογοητευτικές σκηνές που είναι πολύ σκοτεινές για να τις ξεχωρίσετε! Σε ταινίες και παιχνίδια, υποδεχθείτε κάθε εκπληκτική λεπτομέρεια.

Καθηλωτική τεχνολογία ήχου Surround

Η συμβατότητα με Dolby Atmos και DTS:X απογειώνει τον ήχο της τηλεόρασης, σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Οι τελευταίες ταινίες, τα πιο πρόσφατα παιχνίδια, οι μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις: Με ηχητικά εφέ να ακούγονται στον χώρο επάνω και γύρω σας, θα νιώθετε ότι βρίσκεστε στην καρδιά της δράσης.

Soundbar της Philips με τηλεοράσεις The Xtra

Soundbar Philips

Είστε έτοιμοι για κινηματογραφικό ήχο;

Σίγουρα, η The Xtra ακούγεται υπέροχη όπως ακριβώς είναι. Ωστόσο, για συγκλονιστικά εφέ μπάσων και διάλογο με μεγαλύτερη ένταση και σαφήνεια, δοκιμάστε ένα soundbar που έχει σχεδιαστεί για τέλεια εικόνα και χρήση της τηλεόρασής σας.

Γνωρίστε το soundbar

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ανακαλύψτε άλλες τηλεοράσεις The Xtra

Κριτικές

