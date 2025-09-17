Τι είναι η τηλεόραση Ambilight; Γιατί να την έχετε;
Συνδυάζοντας τον εξαιρετικά ακριβή φωτισμό MiniLED στο πίσω μέρος με τη μέγιστη ανάλυση χρωμάτων των quantum dots, η εικόνα της The Xtra εντυπωσιάζει και συγκλονίζει.
Αναλύοντας το περιεχόμενό σας, το P5 AI βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις εικόνας, Ambilight και παιχνιδιού για να σας προσφέρει το πλεονέκτημα και να είστε σίγουροι ότι θα απολαμβάνετε τα πάντα, από αγώνες μέχρι ταινίες. *Στη σειρά MiniLED, διαθέσιμο αποκλειστικά στα μοντέλα Philips MLED950.
Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα φακών, το Ambilight plus προβάλλει το φωτοστέφανο του Ambilight σε δύο διαστάσεις. Για την πιο δυναμική, εντυπωσιακή και καθηλωτική λάμψη που δημιουργήσαμε ποτέ.
Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.
Πιο έντονα χρώματα. Πιο ζωηρά λευκά. Πιο βαθιά μαύρα. Η τεχνολογία Quantum Dot MiniLED εξασφαλίζει φωτεινή, λεπτομερή εικόνα με ευκρινή αντίθεση, για να βλέπετε περισσότερα χρώματα από ποτέ! Tο P5 engine βελτιώνει τη συνολική εμπειρία και σας προσφέρει πανέμορφα ζωντανές εικόνες που δεν σας ζαλίζουν.
Το σύστημα P5 της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής, που θα νιώθετε κάθε λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή.
Ζήστε μοναδικές συγκινήσεις! Με το Dolby Vision, θα δείτε την εικόνα που ήθελε ο σκηνοθέτης να δείτε. Τέλος στις απογοητευτικές σκηνές που είναι πολύ σκοτεινές για να τις ξεχωρίσετε! Σε ταινίες και παιχνίδια, υποδεχθείτε κάθε εκπληκτική λεπτομέρεια.
Η συμβατότητα με Dolby Atmos και DTS:X απογειώνει τον ήχο της τηλεόρασης, σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Οι τελευταίες ταινίες, τα πιο πρόσφατα παιχνίδια, οι μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις: Με ηχητικά εφέ να ακούγονται στον χώρο επάνω και γύρω σας, θα νιώθετε ότι βρίσκεστε στην καρδιά της δράσης.
