Οι OLED είναι γνωστές για το ασυναγώνιστο μαύρο τους. Η νέα οθόνη META 3.0 προσφέρει πλέον υψηλότερη φωτεινότητα, με εξαιρετικά χαμηλή αντανάκλαση. Για καθαρά, ζωηρά χρώματα, ακόμα και σε φωτεινά δωμάτια. Και με 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. *Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των Philips OLED910 και OLED950.
Από το βάθος της τηλεόρασης Ambilight, το P5 AI Dual Engine σαρώνει κάθε σκηνή, τελειοποιώντας τις ρυθμίσεις εικόνας και Ambilight, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες φωτισμού του δωματίου και προσφέροντάς σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν παίζετε. *Διατίθεται αποκλειστικά στα μοντέλα Philips OLED950.
Ενσωματωμένες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης Ambilight, οι λυχνίες LED φωτίζουν συγχρονισμένες με ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη, προβάλλοντας πολύχρωμο φως στον τοίχο σας και γεμίζοντας τον χώρο με τη διάθεση του περιεχομένου που παρακολουθείτε. Δοκιμάστε το μία φορά και θα σας πείσει.
Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.
Η ζωντανή εικόνα της τηλεόρασης 4K (UHD) OLED Ambilight δείχνει πάντα απίστευτη, ακόμα και υπό γωνία. Τα μαύρα είναι πάντα μαύρα και όχι γκρι ενώ μπορείτε να βλέπετε κάθε λεπτομέρεια σε σκιές ή φωτεινές περιοχές. Υποστηρίζονται όλες οι κύριες μορφές HDR—θα νιώσετε όλη την ένταση κάθε σκηνής.
Ο επεξεργαστής P5 της Philips με AI αποδίδει μια εικόνα τόσο ρεαλιστική, που θα μπορούσατε να μπείτε κατευθείαν μέσα της. Ένας αλγόριθμος AI βαθιάς εκμάθησης επεξεργάζεται εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαμβάνετε ρεαλιστικές λεπτομέρειες και αντίθεση, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση.
Ζήστε μοναδικές συγκινήσεις! Με το Dolby Vision, θα δείτε την εικόνα που ήθελε ο σκηνοθέτης να δείτε. Τέλος στις απογοητευτικές σκηνές που είναι πολύ σκοτεινές για να τις ξεχωρίσετε! Σε ταινίες και παιχνίδια, υποδεχθείτε κάθε εκπληκτική λεπτομέρεια.
Η συμβατότητα με Dolby Atmos και DTS:X απογειώνει τον ήχο της τηλεόρασης, σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Οι τελευταίες ταινίες, τα πιο πρόσφατα παιχνίδια, οι μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις: Με ηχητικά εφέ να ακούγονται στον χώρο επάνω και γύρω σας, θα νιώθετε ότι βρίσκεστε στην καρδιά της δράσης.
