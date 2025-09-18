Αναζήτηση όρων

Τηλεόραση OLED 770 4K Ambilight
OLED

Έτσι είναι η κινηματογραφική τηλεόραση

OLED META 3.0*

Ασυναγώνιστο μαύρο. Εξαιρετική φωτεινότητα.

Οι OLED είναι γνωστές για το ασυναγώνιστο μαύρο τους. Η νέα οθόνη META 3.0 προσφέρει πλέον υψηλότερη φωτεινότητα, με εξαιρετικά χαμηλή αντανάκλαση. Για καθαρά, ζωηρά χρώματα, ακόμα και σε φωτεινά δωμάτια. Και με 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. *Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των Philips OLED910 και OLED950.

P5 AI Dual Engine*

Ο πιο εξελιγμένος επεξεργαστής μας μέχρι τώρα

Από το βάθος της τηλεόρασης Ambilight, το P5 AI Dual Engine σαρώνει κάθε σκηνή, τελειοποιώντας τις ρυθμίσεις εικόνας και Ambilight, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες φωτισμού του δωματίου και προσφέροντάς σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν παίζετε. *Διατίθεται αποκλειστικά στα μοντέλα Philips OLED950.

Ambilight

Πρωτότυπο. Ενσωματωμένο. Καθηλωτικό.

Ενσωματωμένες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης Ambilight, οι λυχνίες LED φωτίζουν συγχρονισμένες με ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη, προβάλλοντας πολύχρωμο φως στον τοίχο σας και γεμίζοντας τον χώρο με τη διάθεση του περιεχομένου που παρακολουθείτε. Δοκιμάστε το μία φορά και θα σας πείσει.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Βυθιστείτε σε αυτό που αγαπάτε. Τηλεόραση Ambilight.

Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Λεπτομέρεια και βάθος. Ρεαλιστική εικόνα OLED

Η ζωντανή εικόνα της τηλεόρασης 4K (UHD) OLED Ambilight δείχνει πάντα απίστευτη, ακόμα και υπό γωνία. Τα μαύρα είναι πάντα μαύρα και όχι γκρι ενώ μπορείτε να βλέπετε κάθε λεπτομέρεια σε σκιές ή φωτεινές περιοχές. Υποστηρίζονται όλες οι κύριες μορφές HDR—θα νιώσετε όλη την ένταση κάθε σκηνής.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαύστε απίστευτα ρεαλιστική εικόνα. Σύστημα P5 με AI

Ο επεξεργαστής P5 της Philips με AI αποδίδει μια εικόνα τόσο ρεαλιστική, που θα μπορούσατε να μπείτε κατευθείαν μέσα της. Ένας αλγόριθμος AI βαθιάς εκμάθησης επεξεργάζεται εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, απολαμβάνετε ρεαλιστικές λεπτομέρειες και αντίθεση, πλούσια χρώματα και ομαλή κίνηση.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Κινηματογραφική προβολή για όλα όσα βλέπετε και παίζετε

Ζήστε μοναδικές συγκινήσεις! Με το Dolby Vision, θα δείτε την εικόνα που ήθελε ο σκηνοθέτης να δείτε. Τέλος στις απογοητευτικές σκηνές που είναι πολύ σκοτεινές για να τις ξεχωρίσετε! Σε ταινίες και παιχνίδια, υποδεχθείτε κάθε εκπληκτική λεπτομέρεια.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Καθηλωτική τεχνολογία ήχου Surround

Η συμβατότητα με Dolby Atmos και DTS:X απογειώνει τον ήχο της τηλεόρασης, σε οποιοδήποτε δωμάτιο. Οι τελευταίες ταινίες, τα πιο πρόσφατα παιχνίδια, οι μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις: Με ηχητικά εφέ να ακούγονται στον χώρο επάνω και γύρω σας, θα νιώθετε ότι βρίσκεστε στην καρδιά της δράσης.

Soundbar της Philips με τηλεοράσεις OLED

Soundbar Philips

Είστε έτοιμοι για κινηματογραφικό ήχο;

Οι τηλεοράσεις Ambilight OLED έχουν σχεδιαστεί για ήχο τόσο όμορφο όσο και η εμφάνισή τους. Ωστόσο, για συγκλονιστικά εφέ μπάσων ή διάλογο με μεγαλύτερη ένταση και σαφήνεια, δοκιμάστε ένα soundbar που έχει σχεδιαστεί για τέλεια εικόνα και χρήση της τηλεόρασής σας.

Ανακαλύψτε τα soundbar της Philips

Κριτικές

