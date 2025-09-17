Τι είναι η τηλεόραση Ambilight; Γιατί να την έχετε;
Οι παραδοσιακές τηλεοράσεις LED μεταφέρουν το φως μέσω έγχρωμων φίλτρων που θαμπώνουν την εικόνα σας. Οι QLED διαφέρουν. Χρησιμοποιούν ένα στρώμα από μικροσκοπικούς νανοκρυστάλλους που ζωντανεύουν όταν τους χτυπάει το φως, για να παράγουν έντονα χρώματα και καθαρότερη εικόνα.
Η απόλυτη τελειότητα, το τσιπ P5 αναλύει κάθε καρέ, εντείνοντας το χρώμα, ενισχύοντας την αντίθεση και τη λεπτομέρεια, εξομαλύνοντας την κίνηση και αναβαθμίζοντας κάθε πηγή σε εκπληκτική ανάλυση 4K.
Ρίξτε μια ματιά στο πίσω μέρος της The One και θα βρείτε ενσωματωμένα LED. Απόλυτα συγχρονισμένα με ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη, προβάλλουν πολύχρωμο φως στον τοίχο σας και γεμίζουν το δωμάτιό σας με τη διάθεση του περιεχομένου που παρακολουθείτε, μεταμορφώνοντας την εμπειρία θέασης για πάντα.
Φανταστείτε το. Το ενσωματωμένο φως LED αντιδρά σε όλα όσα παρακολουθείτε, ενώ σας μαγεύει με ένα φωτοστέφανο χρώματος. Το Ambilight αλλάζει τα πάντα: Τώρα η οθόνη σας φαίνεται μεγαλύτερη και σας βάζει μέσα σε όλα τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά προγράμματα. Μετά την πρώτη εμπειρία, δεν θα θέλετε ποτέ άλλη τηλεόραση χωρίς αυτό.
Ζωντανά χρώματα. Εξαιρετικά ευκρινείς σκηνές. Τέλεια εικόνα στα καλύτερά της. Με ανάλυση 4k (UHD), αυτή η τηλεόραση Ambilight προσαρμόζεται σε όλες τις μορφές HDR. Με κάθε απίστευτη στιγμή, είτε είναι σκοτεινή είτε φωτεινή, είτε με αναπαραγωγή είτε με μετάδοση, μπορείτε να απορροφάτε κάθε λεπτομέρεια καθώς παρακολουθείτε.
Φανταστείτε το. Λεπτομέρεια με μεγαλύτερο βάθος. Απίστευτα ζωντανά χρώματα. Μοναδικά ρεαλιστικοί τόνοι δέρματος. Με τόσο ομαλή, φυσική κίνηση και τόσο ευκρινείς εικόνες, είναι σαν να νιώθετε ότι είστε πραγματικά εκεί. Ανοίξτε τα μάτια σας, απογειώστε τις αισθήσεις σας και αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει τη διαφορά.
Το DTS:X κάνει τη διαφορά, με ήχο τόσο ρεαλιστικό που μπορείτε να τον αισθανθείτε. Τεχνολογία ήχου 3D που προσθέτει μία ακόμη διάσταση και ακούγεται ελεύθερα γύρω σας, για να σας καθηλώσει ακόμα περισσότερο στη στιγμή.
Από τους λάτρεις των παιχνιδιών με joystick μέχρι τους πιο φανατικούς gamer, το παιχνίδι και τα γραφικά έχουν εξαιρετική απόκριση, χωρίς να χάνουν και τον παραμικρό ήχο. Με VRR 144 Hz, HDMI 2.1, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και την κορυφαία τεχνολογία Freesync, τα πάντα προσφέρουν πιο ομαλό παιχνίδι. Και με τη λειτουργία παιχνιδιού Ambilight, ήρθε η ώρα να ζήσετε ακόμα πιο έντονα τη δράση.
