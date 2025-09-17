Αναζήτηση όρων

Τηλεόραση The One – Ambilight
The One

The One: η μία και μοναδική

Προτεινόμενη λιανική τιμή

Έχει σταματήσει η κυκλοφορία αυτού του προϊόντος
Η μία και μοναδική που τα έχει όλα;

Είναι καλό να είστε σκεπτικοί. Ωστόσο, η τηλεόραση The One πραγματικά έχει όλα όσα χρειάζεστε. Εκπληκτική εικόνα 4K; Αμέ. QLED; Εννοείται. Επιπλέον, επεξεργασία εικόνας P5, ικανότητες παιχνιδιού επόμενης γενιάς και Ambilight. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Γνωρίστε την επόμενη τηλεόρασή σας.

Οθόνη QLED

Με νανοκρυστάλλους

Οι παραδοσιακές τηλεοράσεις LED μεταφέρουν το φως μέσω έγχρωμων φίλτρων που θαμπώνουν την εικόνα σας. Οι QLED διαφέρουν. Χρησιμοποιούν ένα στρώμα από μικροσκοπικούς νανοκρυστάλλους που ζωντανεύουν όταν τους χτυπάει το φως, για να παράγουν έντονα χρώματα και καθαρότερη εικόνα.

Επεξεργαστής εικόνας Ρ5

Αληθινή εμπειρία

Η απόλυτη τελειότητα, το τσιπ P5 αναλύει κάθε καρέ, εντείνοντας το χρώμα, ενισχύοντας την αντίθεση και τη λεπτομέρεια, εξομαλύνοντας την κίνηση και αναβαθμίζοντας κάθε πηγή σε εκπληκτική ανάλυση 4K.

Ambilight

Πρωτότυπο. Ενσωματωμένο. Καθηλωτικό

Ρίξτε μια ματιά στο πίσω μέρος της The One και θα βρείτε ενσωματωμένα LED. Απόλυτα συγχρονισμένα με ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη, προβάλλουν πολύχρωμο φως στον τοίχο σας και γεμίζουν το δωμάτιό σας με τη διάθεση του περιεχομένου που παρακολουθείτε, μεταμορφώνοντας την εμπειρία θέασης για πάντα.

Η μοναδική τηλεόραση με ενσωματωμένο οπίσθιο φωτισμό

Φανταστείτε το. Το ενσωματωμένο φως LED αντιδρά σε όλα όσα παρακολουθείτε, ενώ σας μαγεύει με ένα φωτοστέφανο χρώματος. Το Ambilight αλλάζει τα πάντα: Τώρα η οθόνη σας φαίνεται μεγαλύτερη και σας βάζει μέσα σε όλα τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά προγράμματα. Μετά την πρώτη εμπειρία, δεν θα θέλετε ποτέ άλλη τηλεόραση χωρίς αυτό.

Καθορισμένη ευκρίνεια και ζωντάνια εικόνας με 4K QLED

Ζωντανά χρώματα. Εξαιρετικά ευκρινείς σκηνές. Τέλεια εικόνα στα καλύτερά της. Με ανάλυση 4k (UHD), αυτή η τηλεόραση Ambilight προσαρμόζεται σε όλες τις μορφές HDR. Με κάθε απίστευτη στιγμή, είτε είναι σκοτεινή είτε φωτεινή, είτε με αναπαραγωγή είτε με μετάδοση, μπορείτε να απορροφάτε κάθε λεπτομέρεια καθώς παρακολουθείτε.

Αν δεν το δείτε, δεν θα το πιστέψετε! Ετοιμαστείτε για το σύστημα εικόνας Philips P5

Φανταστείτε το. Λεπτομέρεια με μεγαλύτερο βάθος. Απίστευτα ζωντανά χρώματα. Μοναδικά ρεαλιστικοί τόνοι δέρματος. Με τόσο ομαλή, φυσική κίνηση και τόσο ευκρινείς εικόνες, είναι σαν να νιώθετε ότι είστε πραγματικά εκεί. Ανοίξτε τα μάτια σας, απογειώστε τις αισθήσεις σας και αφήστε τον εαυτό σας να νιώσει τη διαφορά.

DTS:X για καθηλωτική εμπειρία ήχου 3D

Το DTS:X κάνει τη διαφορά, με ήχο τόσο ρεαλιστικό που μπορείτε να τον αισθανθείτε. Τεχνολογία ήχου 3D που προσθέτει μία ακόμη διάσταση και ακούγεται ελεύθερα γύρω σας, για να σας καθηλώσει ακόμα περισσότερο στη στιγμή.

Τα παιχνίδια σας περνάνε σε άλλο επίπεδο

Από τους λάτρεις των παιχνιδιών με joystick μέχρι τους πιο φανατικούς gamer, το παιχνίδι και τα γραφικά έχουν εξαιρετική απόκριση, χωρίς να χάνουν και τον παραμικρό ήχο. Με VRR 144 Hz, HDMI 2.1, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και την κορυφαία τεχνολογία Freesync, τα πάντα προσφέρουν πιο ομαλό παιχνίδι. Και με τη λειτουργία παιχνιδιού Ambilight, ήρθε η ώρα να ζήσετε ακόμα πιο έντονα τη δράση.

Soundbar Philips

Είστε έτοιμοι για κινηματογραφικό ήχο;

Σίγουρα, η The One ακούγεται υπέροχη όπως ακριβώς είναι. Αν, όμως, προτιμάτε συγκλονιστικά εφέ μπάσων ή διάλογο με μεγαλύτερη ένταση και σαφήνεια, δοκιμάστε ένα soundbar που έχει σχεδιαστεί για τέλεια εικόνα, ήχο και χρήση της τηλεόρασής σας.

Κριτικές

Εξυπηρέτηση πελατών και Υποστήριξη

Λάβετε βοήθεια με το προϊόν σας βρείτε εγχειρίδια μάθετε τις καλύτερες συμβουλές και κόλπα και αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα

The One
The One
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
* Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Smart TV διαφέρει ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp
* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
* Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση https://www.netflix.com
* Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
* Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
* Το κουμπί των υπηρεσιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο θα είναι διαφορετικό για κάθε χώρα. Ανατρέξτε στο προϊόν της συσκευασίας.
* Ο Βοηθός Google είναι διαθέσιμος σε διαφορετικές γλώσσες και χώρες, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος.
* Το εύρος των υπηρεσιών φωνητικού ελέγχου μέσω της τηλεόρασης διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
* Οι ονομασίες Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit και iOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και περιοχές. Το IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.