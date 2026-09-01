2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Νέα σελίδα
TAV5000/10
Το Stevie Pro
Άφησε τη μουσική να κάνει τα δικά της με το ρετρό πικάπ Bluetooth® που διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία 2 δρόμων. Το Stevie Pro προσφέρει πιο δυνατό, καθαρό και ευρύχωρο στερεοφωνικό ήχο για τους δίσκους που παίζεις και τα κομμάτια που μεταδίδεις μέσω streaming.
Ρετρό σχεδιασμός, σύγχρονος ήχος
Πικάπ 2 ταχυτήτων
Bluetooth® 6.0
Ηχεία ανάκλασης μπάσων 2 δρόμων
Μπορεί να μοιάζει με το πικάπ του θείου σας, αλλά ο πλούσιος, ζεστός ήχος και οι σύγχρονες λειτουργίες του το φέρνουν στο σήμερα. Η σχεδίαση όλα σε ένα ταιριάζει τέλεια σε γραφεία και μπουφέδες—και, μαζί με το βινύλιό σας, απολαμβάνετε την Άνεση του Bluetooth® και τη χρηστική συνοδευτική εφαρμογή μας.
Το Stevie Pro ξέρει πώς να ξεσηκώνει. Τα ενσωματωμένα ηχεία ανάκλασης μπάσων 2 δρόμων γεμίζουν τον χώρο με εκρηκτικές υψηλές συχνότητες, εκφραστικές μεσαίες και βαθιά, δυνατά μπάσα. Η δυναμική είναι σφιχτή, η ηχητική σκηνή ευρεία και η ισχύς εξόδου αρκετή για να γεμίσει ένα μικρό δωμάτιο.
Από ανακαλύψεις σε κιβώτια δίσκων μέχρι τις πολυτιμότερες περιορισμένες εκδόσεις σας, μπορείτε να απολαμβάνετε βινύλια στις 33 1/3 ή 45 rpm πάνω στην πλατό από χυτό αλουμίνιο. Ο αλουμινένιος βραχίονας με αντίβαρο και η αντικαταστάσιμη βελόνα Audio-Technica ακολουθούν τις αυλακώσεις με ακρίβεια, ενώ η αυτόματη διακοπή αποτρέπει την περιστροφή των δίσκων αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.
Κριτικές
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Auracast™ είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.