Εμφάνιση από τότε, ήχος από το σήμερα

Μπορεί να μοιάζει με το πικάπ του θείου σας, αλλά ο πλούσιος, ζεστός ήχος και οι σύγχρονες λειτουργίες του το φέρνουν στο σήμερα. Η σχεδίαση όλα σε ένα ταιριάζει τέλεια σε γραφεία και μπουφέδες—και, μαζί με το βινύλιό σας, απολαμβάνετε την Άνεση του Bluetooth® και τη χρηστική συνοδευτική εφαρμογή μας.