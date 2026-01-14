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TAM3205M2/12
Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, είσοδος ήχου
Θα απολαμβάνετε πεντακάθαρο στερεοφωνικό ήχο με βαθιά μπάσα, καθώς τα ηχεία σε στυλ βιβλιοθήκης θα αξιοποιήσουν στο έπακρο την ισχυρή έξοδο 20 W (RMS), τα γούφερ 3” και τις θύρες ανάκλασης μπάσων. Ο Έλεγχος ψηφιακού ήχου σάς επιτρέπει να επιλέξετε από προκαθορισμένα στυλ ήχου—από μουσική έως ραδιοφωνικές ταινίες δράσης, θα έχετε πάντα τον καλύτερο ήχο για ό,τι ακούτε.
Μουσική, podcast, νέα, δραματικό περιεχόμενο, αθλητισμός—η λίστα είναι ατελείωτη! Μπορείτε να μεταδώσετε τον ήχο που θέλετε μέσω Bluetooth, να συντονιστείτε σε ραδιόφωνο FM ή να συνδεθείτε με άλλες πηγές, όπως μονάδες flash μέσω USB ή πικάπ μέσω εισόδου ήχου. Ο ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης με 20 προεπιλογές προσφέρει πεντακάθαρη λήψη, ενώ το CD player μπορεί να αναπαράγει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.
Ο ήχος Bluetooth LE και ο κωδικοποιητής LC3 υποστηρίζονται για αισθητά καλύτερο ήχο κατά τη μετάδοση ροής. Το Auracast υποστηρίζεται επίσης, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε μετάδοση ροής από μια συμβατή έξυπνη συσκευή στο μικροσύστημα και άλλα ηχεία που είναι συμβατά με το Auracast.
3.8
από 5
9
Κριτικές
Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205M2 Sistema micro de música
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205M2 Sistema micro de música
Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205M2 Microchaîne
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205M2 Microchaîne
Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Πλεονεκτήματα
Goed geluid
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Η αξιολογηση έγινε για TAM3205M2 Micromuzieksysteem