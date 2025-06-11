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Μουσικό μικροσύστημα

TAM3505M2/12

4.8
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Όλη η μουσική σας, εύκολα
Θα απολαμβάνετε εξαιρετικό στερεοφωνικό ήχο από οποιαδήποτε πηγή με αυτό το compact μικροσύστημα και τα ηχεία σε στυλ βιβλιοθήκης! Απολαύστε πεντακάθαρο ραδιόφωνο DAB+, κάντε εύκολα streaming μουσικής και podcast, παίξτε CD ή συνδεθείτε σε άλλες πηγές μέσω USB ή audio-in.
Δείτε όλα τα οφέλη

Όλη η μουσική σας, εύκολα

  • Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

  • 20 W

  • Bluetooth 5.4

  • DAB+/FM, CD, USB, είσοδος ήχου

Εξαιρετικός στερεοφωνικός ήχος για το περιεχόμενο που αγαπάτε

Εξαιρετικός στερεοφωνικός ήχος για το περιεχόμενο που αγαπάτε

Θα απολαμβάνετε πεντακάθαρο στερεοφωνικό ήχο με βαθιά μπάσα, καθώς τα ηχεία σε στυλ βιβλιοθήκης θα αξιοποιήσουν στο έπακρο την ισχυρή έξοδο 20 W (RMS), τα γούφερ 3” και τις θύρες ανάκλασης μπάσων. Ο Έλεγχος ψηφιακού ήχου σάς επιτρέπει να επιλέξετε από προκαθορισμένα στυλ ήχου—από μουσική έως ραδιοφωνικές ταινίες δράσης, θα έχετε πάντα τον καλύτερο ήχο για ό,τι ακούτε.

Παίζει όλη σας τη μουσική

Παίζει όλη σας τη μουσική

Μουσική, podcast, νέα, δραματικό περιεχόμενο, αθλητισμός—η λίστα είναι ατελείωτη! Μπορείτε να συντονιστείτε σε ραδιόφωνο DAB+/FM με πεντακάθαρο ήχο, να μεταδώσετε ήχους μέσω Bluetooth ή να συνδεθείτε με άλλες πηγές, όπως μονάδες flash μέσω USB ή πικάπ μέσω εισόδου ήχου. Ο ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης με 20 προεπιλογές προσφέρει πεντακάθαρη λήψη, ενώ το CD player μπορεί να αναπαράγει CD MP3 και εγγεγραμμένα CD.

Bluetooth 5.4 για καλύτερο ήχο και μετάδοση ροής Auracast

Bluetooth 5.4 για καλύτερο ήχο και μετάδοση ροής Auracast

Ο ήχος Bluetooth LE και ο κωδικοποιητής LC3 υποστηρίζονται για αισθητά καλύτερο ήχο κατά τη μετάδοση ροής. Το Auracast υποστηρίζεται επίσης, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε μετάδοση ροής από μια συμβατή έξυπνη συσκευή στο μικροσύστημα και άλλα ηχεία που είναι συμβατά με το Auracast.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

11/06/2025

United Kingdom

United Kingdom

great value for money and great features

This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price

Πλεονεκτήματα

sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design

Μειονεκτήματα

nothing

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3505M2 Micro Music System

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3505M2 Micro Music System

26/05/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Funktionen und guter Klang

Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.

Πλεονεκτήματα

Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen

Μειονεκτήματα

Keine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3505M2 Mini Stereoanlage

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για TAM3505M2 Mini Stereoanlage

19/05/2025

Deutschland

Deutschland

Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga

Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.

Η αξιολογηση έγινε για TAM3505M2 Mini Stereoanlage

Η αξιολογηση έγινε για TAM3505M2 Mini Stereoanlage

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