Συσκευή Philips Lumea IPL Prestige
2632 reviews

Lumea IPL 8000 Series Συσκευή αποτρίχωσης IPL με τεχνολογία SenseIQ

Απολαύστε 12 μήνες* απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα

Προτεινόμενη λιανική τιμή

Έχει σταματήσει η κυκλοφορία αυτού του προϊόντος
Απολαύστε 12 μήνες απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα¹

Απολαύστε γρήγορη και εξατομικευμένη αποτρίχωση με την Lumea IPL 8000 Series. Με τεχνολογία SenseIQ, έξυπνα εξαρτήματα και την εφαρμογή Lumea IPL, απολαμβάνετε απαλότητα στο δέρμα που διαρκεί.

Τυπική φωτογραφία προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

Λιγότερος χρόνος και κόπος

Μόνο 2 φορές τον μήνα

Εφαρμογή μόνο κάθε 2 εβδομάδες για τις πρώτες 4 θεραπείες (σε σύγκριση με την εβδομαδιαία εφαρμογή σε άλλες μάρκες) και έπειτα ανά μήνα για διατήρηση των αποτελεσμάτων.

Απαλό και άνετο

Με τεχνολογία SenseIQ

Ο αισθητήρας SmartSkin εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και σας βοηθά να βρείτε την κατάλληλη ρύθμιση φωτός. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τη θεραπεία για κάθε περιοχή του σώματος.

Μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο

Εύχρηστη χάρη στο εξαιρετικά μακρύ καλώδιο που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και βελτιωμένη ευελιξία.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Ολοκληρωμένη λύση για το πρόσωπο και το σώμα με 4 έξυπνα εξαρτήματα

Τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα ταιριάζουν τέλεια στις καμπύλες σας και ενεργοποιούν τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα θεραπείας για την κάθε περιοχή του σώματος όταν είναι συνδεδεμένα. Πρόσωπο: Επίπεδος σχεδιασμός και μικρό παράθυρο με φίλτρο UV. Σώμα: Καμπυλωτό προς τα μέσα με μεγάλο παράθυρο. Μπικίνι και μασχάλες: Καμπυλωτό προς τα έξω για τα δυσπρόσιτα σημεία.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους για να είναι εύκολη και αποτελεσματική

Ως κορυφαία εταιρεία στις τεχνολογίες υγείας, η Philips ανέπτυξε τη συσκευή αποτρίχωσης Lumea IPL σε συνεργασία με δερματολόγους, για εύκολη και αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια του σπιτιού σας. Βασιζόμενη στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα, η Lumea IPL προσφέρει απαλή θεραπεία, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Βελτιστοποιήστε το πρόγραμμά σας με την εφαρμογή Philips Lumea IPL

Η δωρεάν εφαρμογή καθοδήγησης σας βοηθά να προγραμματίζετε και να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα θεραπείας και σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε κάθε συνεδρία. Την έχουν ήδη κατεβάσει περισσότεροι από 2,1 εκατομμύρια χρήστες.

Εικόνα χαρακτηριστικών

Κατάλληλο για τις περισσότερες αποχρώσεις επιδερμίδας και τα περισσότερα χρώματα τρίχας

Η αποτρίχωση IPL προϋποθέτει να υπάρχει αντίθεση των χρωστικών μεταξύ του χρώματος της τρίχας και της απόχρωσης της επιδερμίδας, επομένως προσφέρει αποτελέσματα σε φυσικό σκούρο ξανθό, καστανό και μαύρο χρώμα τρίχας και σε αποχρώσεις επιδερμίδας από πολύ λευκή έως σκούρα καστανή (I-V).

Τεχνολογία

Lumea IPL 8000

Παρακολουθήστε για να μάθετε περισσότερα για την Lumea IPL 8000

Επιλέξτε τη δική σας Lumea IPL 8000

Κριτικές

Εξυπηρέτηση πελατών και Υποστήριξη

Λάβετε βοήθεια με το προϊόν σας βρείτε εγχειρίδια μάθετε τις καλύτερες συμβουλές και κόλπα και αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα

Συγκρίνετε όλες τις συσκευές αποτρίχωσης Lumea IPL

Lumea IPL 8000 Series
Lumea IPL 8000 Series
Δηλώσεις αποποίησης

¹ Μέση μείωση της τριχοφυΐας μετά από 12 εφαρμογές: 86% στις γάμπες, 70% στην περιοχή του μπικίνι, 67% στις μασχάλες
** Μέση μείωση τριχοφυΐας μετά από 12 εφαρμογές: 86% στις γάμπες, 70% στο μπικίνι, 67% στις μασχάλες
*** Μείωση της τριχοφυΐας έως και 92% μετά από 3 θεραπείες όταν ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα θεραπείας, όπως μετρήθηκε στα πόδια. Τα μεμονωμένα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.
**** Όταν ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα θεραπείας
***** Μελέτη που διεξήχθη στην Ολλανδία και την Αυστρία σε 46 γυναίκες, μετά από 3 εφαρμογές σε μασχάλες, μπικίνι, πόδια και μετά από 2 εφαρμογές στο πρόσωπο.

