Εφαρμογή μόνο κάθε 2 εβδομάδες για τις πρώτες 4 θεραπείες (σε σύγκριση με την εβδομαδιαία εφαρμογή σε άλλες μάρκες) και έπειτα ανά μήνα για διατήρηση των αποτελεσμάτων.
Ο αισθητήρας SmartSkin εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και σας βοηθά να βρείτε την κατάλληλη ρύθμιση φωτός. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τη θεραπεία για κάθε περιοχή του σώματος.
Εύχρηστη χάρη στο εξαιρετικά μακρύ καλώδιο που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και βελτιωμένη ευελιξία.
Τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα ταιριάζουν τέλεια στις καμπύλες σας και ενεργοποιούν τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα θεραπείας για την κάθε περιοχή του σώματος όταν είναι συνδεδεμένα. Πρόσωπο: Επίπεδος σχεδιασμός και μικρό παράθυρο με φίλτρο UV. Σώμα: Καμπυλωτό προς τα μέσα με μεγάλο παράθυρο. Μπικίνι και μασχάλες: Καμπυλωτό προς τα έξω για τα δυσπρόσιτα σημεία.
Ως κορυφαία εταιρεία στις τεχνολογίες υγείας, η Philips ανέπτυξε τη συσκευή αποτρίχωσης Lumea IPL σε συνεργασία με δερματολόγους, για εύκολη και αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια του σπιτιού σας. Βασιζόμενη στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα, η Lumea IPL προσφέρει απαλή θεραπεία, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.
Η δωρεάν εφαρμογή καθοδήγησης σας βοηθά να προγραμματίζετε και να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα θεραπείας και σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε κάθε συνεδρία. Την έχουν ήδη κατεβάσει περισσότεροι από 2,1 εκατομμύρια χρήστες.
Η αποτρίχωση IPL προϋποθέτει να υπάρχει αντίθεση των χρωστικών μεταξύ του χρώματος της τρίχας και της απόχρωσης της επιδερμίδας, επομένως προσφέρει αποτελέσματα σε φυσικό σκούρο ξανθό, καστανό και μαύρο χρώμα τρίχας και σε αποχρώσεις επιδερμίδας από πολύ λευκή έως σκούρα καστανή (I-V).
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.