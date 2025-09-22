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  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
  • Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*

Lumea IPL 8000 SeriesΣυσκευή αποτρίχωσης IPL με τεχνολογία SenseIQ

BRI945/00

4.3
| (794) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*
Απολαύστε γρήγορη και εξατομικευμένη αποτρίχωση με το Lumea IPL 8000 Series. Με τεχνολογία SenseIQ, έξυπνα εξαρτήματα και την εφαρμογή Lumea IPL, σας προσφέρει απαλότητα στο δέρμα που διαρκεί.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε 18 μήνες απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα*

Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*

  • Αισθητήρας SmartSkin

  • 2 έξυπνα εξαρτήματα: σώμα, πρόσωπο

  • Εφαρμογή Lumea IPL

  • Χρήση με καλώδιο

Εφαρμογή μόνο 2 φορές τον μήνα για γρήγορα αποτελέσματα

Εφαρμογή μόνο 2 φορές τον μήνα για γρήγορα αποτελέσματα

Στην αρχή, κάθε 2 εβδομάδες — αυτό ισοδυναμεί με τις μισές θεραπείες σε σχέση με άλλες μάρκες. Στη συνέχεια, επαναληπτικές εφαρμογές μόνο μία φορά το μήνα. Αυτό είναι όλο. Για να καλύψετε και τις δύο γάμπες χρειάζονται 8,5 λεπτά.

Απαλότητα και άνεση με SenseIQ

Απαλότητα και άνεση με SenseIQ

Το Lumea 8000 Series διαθέτει πέντε εύκολα προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός. Ο αισθητήρας SmartSkin εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και σας βοηθά να βρείτε την πιο άνετη ρύθμιση φωτός. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τη θεραπεία για κάθε περιοχή του σώματος.

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη χρήση

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη χρήση

Εύχρηστη χάρη στο εξαιρετικά μακρύ καλώδιο που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και βελτιωμένη ευελιξία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image AWARD-612375

Κριτικές

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4.3

από 5

794

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/09/2025

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Perfect results!

Excellent results! Marked reduction in facial hair and despite the initial layout, have already saved a fortune in the cost of treatments! Fantastic!

Πλεονεκτήματα

Results are excellent. Quick and easy to use

Μειονεκτήματα

Remembering to do it! Lol!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ

14/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Philips IPL 8000

I am pleased with the device. After 2 months of use the results are better than expected, especially in armpits.

Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ

Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ

04/04/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great for PCOS ladies and works on darker skin

I bought this to use on my cheeks and chin. After 4 sessions, the hairs on my face are almost all gone. It’s so nice to not have to pluck or get them threaded any more. I have been doing my legs too, and there are large areas with no hair on which is fantastic. My hair is black and my skin is a light caramel colour (I am half British and half Nigerian). It has definitely been worth the money for me, knowing that I can treat myself at home in my own time rather than having to visit a salon and pay to have each different area lasered.

Πλεονεκτήματα

Can save time and money and do multiple areas

Μειονεκτήματα

Laser gets too hot quickly

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Μέση μείωση τριχοφυΐας μετά από 12 εφαρμογές: 86% στις γάμπες, 70% στο μπικίνι, 67% στις μασχάλες

  2. Όταν ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα θεραπείας. Υπολογίζεται για χρήση στις γάμπες, στην περιοχή του μπικίνι, τις μασχάλες και το πρόσωπο. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας δεν επεκτείνει τη διεθνή εγγύηση 2 ετών της Philips