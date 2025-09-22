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Αισθητήρας SmartSkin
2 έξυπνα εξαρτήματα: σώμα, πρόσωπο
Εφαρμογή Lumea IPL
Χρήση με καλώδιο
Στην αρχή, κάθε 2 εβδομάδες — αυτό ισοδυναμεί με τις μισές θεραπείες σε σχέση με άλλες μάρκες. Στη συνέχεια, επαναληπτικές εφαρμογές μόνο μία φορά το μήνα. Αυτό είναι όλο. Για να καλύψετε και τις δύο γάμπες χρειάζονται 8,5 λεπτά.
Το Lumea 8000 Series διαθέτει πέντε εύκολα προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός. Ο αισθητήρας SmartSkin εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και σας βοηθά να βρείτε την πιο άνετη ρύθμιση φωτός. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τη θεραπεία για κάθε περιοχή του σώματος.
Εύχρηστη χάρη στο εξαιρετικά μακρύ καλώδιο που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και βελτιωμένη ευελιξία.
Βραβεία
4.3
από 5
794
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Suex
22/09/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Perfect results!
Excellent results! Marked reduction in facial hair and despite the initial layout, have already saved a fortune in the cost of treatments! Fantastic!
Πλεονεκτήματα
Results are excellent. Quick and easy to use
Μειονεκτήματα
Remembering to do it! Lol!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ
Ta Ya
14/08/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Philips IPL 8000
I am pleased with the device. After 2 months of use the results are better than expected, especially in armpits.
Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ
Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ
SunflowerLove
04/04/2025
United Kingdom
Great for PCOS ladies and works on darker skin
I bought this to use on my cheeks and chin. After 4 sessions, the hairs on my face are almost all gone. It’s so nice to not have to pluck or get them threaded any more. I have been doing my legs too, and there are large areas with no hair on which is fantastic. My hair is black and my skin is a light caramel colour (I am half British and half Nigerian). It has definitely been worth the money for me, knowing that I can treat myself at home in my own time rather than having to visit a salon and pay to have each different area lasered.
Πλεονεκτήματα
Can save time and money and do multiple areas
Μειονεκτήματα
Laser gets too hot quickly
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL hair removal device with SenseIQ
Μέση μείωση τριχοφυΐας μετά από 12 εφαρμογές: 86% στις γάμπες, 70% στο μπικίνι, 67% στις μασχάλες
Όταν ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα θεραπείας. Υπολογίζεται για χρήση στις γάμπες, στην περιοχή του μπικίνι, τις μασχάλες και το πρόσωπο. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας δεν επεκτείνει τη διεθνή εγγύηση 2 ετών της Philips