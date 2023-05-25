Σχεδίαση για άνετη εφαρμογή, τώρα με 80% φυτικά² υλικά
Η καλύτερη φροντίδα για το μωρό σας και τον κόσμο του
Αφαιρέσαμε το πλαστικό που βασίζεται σε ορυκτά από τη σειρά ultra, με τις πιπίλες και τις θήκες αποστείρωσης να κατασκευάζονται πλέον χρησιμοποιώντας 80% φυτικά² υλικά. Για βέλτιστη ασφάλεια και υγιεινή, οι θηλές στις πιπίλες κατασκευάζονται πάντα από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα.
Χαλάρωση και άνεση, με εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα
Ρωτήσαμε τους γονείς αν οι πιπίλες ultra air της Philips Avent είναι άνετες για το μικρό τους. 9 από τους 10 απάντησαν καταφατικά και ανέφεραν ότι θα τις συνιστούσαν σε άλλους γονείς και φροντιστές³. Ανακούφιση και χαλάρωση, ανεξάρτητα από το ποιος φροντίζει το μωρό.
Πιο φιλικά υλικά
80% φυτικά² υλικά
Πιστοποίηση FSC
Χάρτινη συσκευασία
Η συσκευασία για τις πιπίλες ultra προέρχεται κατά 100% από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση. Μπορεί να ανακυκλωθεί οπουδήποτε υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης χαρτιού.
Νέες συλλογές
Χαριτωμένα σχέδια για κάθε οικογένεια
Οι πιπίλες ultra διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία σύγχρονων χρωμάτων και σχεδίων. Από φωτεινές και γεμάτες χαρακτήρα μέχρι φυσικές ή παστέλ αποχρώσεις, υπάρχει πάντα μία που ταιριάζει στη διάθεσή σας.
Οι εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα επιτρέπουν στο δέρμα του μωρού να αναπνέει
Οι οπές στο περίβλημα αερίζουν το δέρμα του μωρού σας, διατηρώντας το στεγνό για απόλυτη ανακούφιση και άνεση.
Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη
Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***
Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.
Καλύτερη για τον πλανήτη με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*
Οι πιο βιώσιμες επιλογές σάς επιτρέπουν να δίνετε την καλύτερη φροντίδα με λιγότερο αντίκτυπο στον πλανήτη. Η πλήρης σειρά Ultra της Philips Avent περιλαμβάνει πιπίλες και κουτιά αποστείρωσης που κατασκευάζονται από 80% υλικά φυτικής προέλευσης.*
Θήκη μεταφοράς αποστείρωσης για γρήγορη και εύκολη υγιεινή φροντίδα
Η θήκη μεταφοράς λειτουργεί και ως εργαλείο αποστείρωσης, ώστε οι πιπίλες να είναι πάντα έτοιμες όταν τις χρειάζεστε. Απλά προσθέστε νερό και τοποθετήστε στον φούρνο μικροκυμάτων για 3 λεπτά για εύκολη αποστείρωση που παράγει έως και 50% λιγότερες εκπομπές CO2.***
Αναγνώριση από τρίτα μέρη
Για τη στοματική ανάπτυξη του μωρού σας
Οι πιπίλες ultra της Philips Avent, soothie σε σχήμα καρδιάς και κύκλου, έχουν πιστοποιηθεί ανεξάρτητα από το Oral Health Foundation. Η εύκαμπτη θηλή έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη σωστή φυσική κίνηση της γλώσσας και να συμβάλλει στη μείωση της πίεσης στον ουρανίσκο και στα δοντάκια που αναπτύσσονται.
Ανανεώσιμα υλικά, από βιώσιμες πηγές
Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε πιπίλα ultra γνωρίζοντας ότι τα κατά 80% φυτικά² υλικά της έχουν πιστοποιηθεί με το σύστημα International Sustainability and Carbon Certification. Πρόκειται για μια "σφραγίδα έγκρισης" που επιβεβαιώνει ότι τα ανανεώσιμα υλικά μας έχουν πραγματικά μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Πιπίλες Philips Avent ultra air
Χαλάρωση και αεριζόμενη εφαρμογή με μεγάλες οπές αέρα
Οι πιπίλες ultra air έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στο δέρμα του μωρού να αναπνέει. Τώρα, χάρη στη χρήση 80% φυτικών² υλικών, είναι πιο φιλικές τόσο για εσάς όσο και τον κόσμο του μωρού σας.
