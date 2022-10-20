2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
HD7461/20
Με γυάλινη κανάτα
Μαύρο
Χωρητικότητα 1,2 L
2-15 φλιτζάνια
Αυτόματη απενεργοποίηση
30 λεπτά μετά την παρασκευή του καφέ, η καφετιέρα απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια. Αυτή η διαδικασία συμμορφώνεται με κανονισμό της ΕΕ, που ισχύει για όλες τις καφετιέρες στην ΕΕ.
Αυτό το έξυπνο στόμιο κυκλοφορεί ομοιόμορφα τον καφέ που ρέει μέσα στην κανάτα, για πλούσιο και γεμάτο άρωμα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φλιτζάνι.
Με το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop, μπορείτε να γεμίσετε ένα φλιτζάνι καφέ προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής.
3.9
από 5
7
Κριτικές
Pelagini
20/10/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καταπληκτικό, αξιόπιστο, ταχύτατο.
Σε λίγα λεπτά καφές για 12 άτομα. Με βγάζει ασπροπρόσωπο.
Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα, ποιότητα
Μειονεκτήματα
Κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
Therabo
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Καταπληκτική!
Απόλυτη ικανοποίηση από την αγορά! Τέλεια στη λειτουργία της και με άψογο φινίρισμα!
Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα
Μειονεκτήματα
Θόρυβος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
eleni d
20/02/2021
Ελλάδα
εξαιρετικη καφετιερα !!!!
την συστηνω σε ολους ,κανει τελειο καφε !!!!!!!!!!
Πλεονεκτήματα
η κανατα εξαιρετικη ,πολυ ωραιος αρωματικός καφες ,ειναι η τριτη καφετιερα που παιρνω
Μειονεκτήματα
το στομιο που βαζεις νερο πολυ στενο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα