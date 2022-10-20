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  • Υπέροχος καφές
  • Υπέροχος καφές
  • Υπέροχος καφές
  • Υπέροχος καφές
  • Υπέροχος καφές
  • Υπέροχος καφές
  • Υπέροχος καφές
  • Υπέροχος καφές
  • Υπέροχος καφές
  • Υπέροχος καφές

Daily CollectionΚαφετιέρα

HD7461/20

3.9
| (7) Κριτικές
Υπέροχος καφές
Απολαύστε τη γεύση και το άρωμα του φρεσκοαλεσμένου καφέ με αυτήν την αξιόπιστη καφετιέρα της Philips. Το aroma twister προσφέρει υπέροχη γεύση σε κάθε φλιτζάνι.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με λειτουργία Aroma Twister για την καλύτερη εμπειρία γεύσης

Υπέροχος καφές

  • Με γυάλινη κανάτα

  • Μαύρο

  • Χωρητικότητα 1,2 L

  • 2-15 φλιτζάνια

  • Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτόματη διακοπή μετά από 30 λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια

Αυτόματη διακοπή μετά από 30 λεπτά για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια

30 λεπτά μετά την παρασκευή του καφέ, η καφετιέρα απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια. Αυτή η διαδικασία συμμορφώνεται με κανονισμό της ΕΕ, που ισχύει για όλες τις καφετιέρες στην ΕΕ.

Η λειτουργία Aroma twister κυκλοφορεί τον καφέ εξασφαλίζοντας εκπληκτική γεύση

Η λειτουργία Aroma twister κυκλοφορεί τον καφέ εξασφαλίζοντας εκπληκτική γεύση

Αυτό το έξυπνο στόμιο κυκλοφορεί ομοιόμορφα τον καφέ που ρέει μέσα στην κανάτα, για πλούσιο και γεμάτο άρωμα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φλιτζάνι.

Σύστημα Drip Stop για να γεμίζετε ένα φλιτζάνι καφέ όποτε θέλετε

Σύστημα Drip Stop για να γεμίζετε ένα φλιτζάνι καφέ όποτε θέλετε

Με το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop, μπορείτε να γεμίσετε ένα φλιτζάνι καφέ προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.9

από 5

7

Κριτικές

4
3
2

20/10/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καταπληκτικό, αξιόπιστο, ταχύτατο.

Σε λίγα λεπτά καφές για 12 άτομα. Με βγάζει ασπροπρόσωπο.

Πλεονεκτήματα

Ταχύτητα, ποιότητα

Μειονεκτήματα

Κανένα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Καταπληκτική!

Απόλυτη ικανοποίηση από την αγορά! Τέλεια στη λειτουργία της και με άψογο φινίρισμα!

Πλεονεκτήματα

Ταχύτητα

Μειονεκτήματα

Θόρυβος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα

20/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

εξαιρετικη καφετιερα !!!!

την συστηνω σε ολους ,κανει τελειο καφε !!!!!!!!!!

Πλεονεκτήματα

η κανατα εξαιρετικη ,πολυ ωραιος αρωματικός καφες ,ειναι η τριτη καφετιερα που παιρνω

Μειονεκτήματα

το στομιο που βαζεις νερο πολυ στενο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.