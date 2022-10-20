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HD7461/00
Με γυάλινη κανάτα
Απαλό μπεζ
30 λεπτά μετά την παρασκευή του καφέ, η καφετιέρα απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφάλεια. Αυτή η διαδικασία συμμορφώνεται με κανονισμό της ΕΕ, που ισχύει για όλες τις καφετιέρες στην ΕΕ.
Με το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop, μπορείτε να γεμίσετε ένα φλιτζάνι καφέ προτού ολοκληρωθεί ο κύκλος παρασκευής.
Η κόκκινη λυχνία στο διακόπτη ενεργοποίησης ανάβει όταν η καφετιέρα είναι ενεργοποιημένη.
3.9
από 5
7
Κριτικές
Pelagini
20/10/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καταπληκτικό, αξιόπιστο, ταχύτατο.
Σε λίγα λεπτά καφές για 12 άτομα. Με βγάζει ασπροπρόσωπο.
Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα, ποιότητα
Μειονεκτήματα
Κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
Therabo
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Καταπληκτική!
Απόλυτη ικανοποίηση από την αγορά! Τέλεια στη λειτουργία της και με άψογο φινίρισμα!
Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα
Μειονεκτήματα
Θόρυβος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
eleni d
20/02/2021
Ελλάδα
εξαιρετικη καφετιερα !!!!
την συστηνω σε ολους ,κανει τελειο καφε !!!!!!!!!!
Πλεονεκτήματα
η κανατα εξαιρετικη ,πολυ ωραιος αρωματικός καφες ,ειναι η τριτη καφετιερα που παιρνω
Μειονεκτήματα
το στομιο που βαζεις νερο πολυ στενο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD7461/20 Καφετιέρα