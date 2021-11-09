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  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
  • Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design

Μη διαθέσιμο πλέον

Café GaiaΚαφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

HD7546/20

4.3
| (8) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design
Η καφετιέρα Café Gaia σας προσφέρει εξαιρετικό καφέ με εμβληματικό design. Η κανάτα-θερμός διατηρεί το άρωμα και τη θερμοκρασία για περισσότερες από 2 ώρες*.
Δείτε όλα τα οφέλη

Κανάτα-θερμός για ζεστό καφέ πάνω από 2 ώρες*

Υπέροχος ζεστός καφές με εμβληματικό design

  • Με κανάτα-θερμός

  • Μαύρο/Ασημί

  • Χωρητικότητα 1,2 L

  • 2-15 φλιτζάνια

  • Αυτόματη απενεργοποίηση

Κανάτα-θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι με διπλό τοίχωμα, για διατήρηση της θερμοκρασίας

Κανάτα-θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι με διπλό τοίχωμα, για διατήρηση της θερμοκρασίας

Αυτή η κορυφαίας ποιότητας, άθραυστη κανάτα-θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι διατηρεί όλο το άρωμα και τη θερμοκρασία για περισσότερες από 2 ώρες. Χάρη στη σχεδίαση διπλού τοιχώματος, ο καφές διατηρείται στους 65 °C για τουλάχιστον 2 ώρες.

Έξυπνο κλείδωμα στην κανάτα-θερμός για διατήρηση του αρώματος

Έξυπνο κλείδωμα στην κανάτα-θερμός για διατήρηση του αρώματος

Η κανάτα-θερμός διαθέτει εύχρηστο έξυπνο κλείδωμα, το οποίο εξασφαλίζει ότι το άρωμα και η θερμοκρασία διατηρούνται αναλλοίωτα όταν βγάζετε την κανάτα από την καφετιέρα.

Πλούσια γεύση καφέ χάρη στη συγκεντρωμένη ροή νερού

Πλούσια γεύση καφέ χάρη στη συγκεντρωμένη ροή νερού

Χάρη στη συγκεντρωμένη ροή νερού που διοχετεύεται στους κόκκους καφέ και αντλεί γεύση από αυτούς, απολαμβάνετε υπέροχη γεύση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

8

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

09/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Φανταστική καφετιέρα!!!

Πολύ καλή καφετιέρα, πολύ ωραία σαν εμφάνιση, ο καφές γίνεται σε χρόνο ρεκόρ, είναι ζεστός και μόλις γίνει ο καφές σβήνει αυτόματα, οπότε κάνεις και οικονομία στο ρεύμα! Δεν ανησυχείς μήπως την ξέχασες ανοιχτή, ούτε καίγεται ο καφές. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα!

Πλεονεκτήματα

Ο καφές γίνεται απίστευτα γρήγορα και η καφετιέρα σβήνει αυτόματα, οπότε κάνει οικονομία

Μειονεκτήματα

Δεν φαίνεται η στάθμη του νερού, οπότε πρέπει να θυμάσαι πόσο νερό έβαλες

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

03/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Διατηρει τον κσφε ζεστο ενω ειναι κλειστη

Την έχω γύρω στα 8 χρόνια και δεν εχει πάθει τίποτα. Ο καφές διατηρείται ζεστός για 3 περίπου ωρες χωρίς να αλλιώνεται η γεύση

Πλεονεκτήματα

Design, ποιότητα

Μειονεκτήματα

Κανένα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι super

Εξαιρετική καφετιέρα, την χρησιμοποιώ για επαγγελματικό σκοπό με πολύ συχνή χρήση. Στα + ανθεκτική κανάτα, πολύ καλός καφες

Πλεονεκτήματα

Ανθεκτική κανάτα

Μειονεκτήματα

Μέτρια πλαστικά σε ποιότητα

Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ο καφές έχει θερμοκρασία τουλάχιστον 65°C μετά από 2 ώρες