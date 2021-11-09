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Μη διαθέσιμο πλέον
Με κανάτα-θερμός
Μαύρο/Ασημί
Χωρητικότητα 1,2 L
2-15 φλιτζάνια
Αυτόματη απενεργοποίηση
Αυτή η κορυφαίας ποιότητας, άθραυστη κανάτα-θερμός από ανοξείδωτο ατσάλι διατηρεί όλο το άρωμα και τη θερμοκρασία για περισσότερες από 2 ώρες. Χάρη στη σχεδίαση διπλού τοιχώματος, ο καφές διατηρείται στους 65 °C για τουλάχιστον 2 ώρες.
Η κανάτα-θερμός διαθέτει εύχρηστο έξυπνο κλείδωμα, το οποίο εξασφαλίζει ότι το άρωμα και η θερμοκρασία διατηρούνται αναλλοίωτα όταν βγάζετε την κανάτα από την καφετιέρα.
Χάρη στη συγκεντρωμένη ροή νερού που διοχετεύεται στους κόκκους καφέ και αντλεί γεύση από αυτούς, απολαμβάνετε υπέροχη γεύση.
4.3
από 5
8
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
eugeen
09/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Φανταστική καφετιέρα!!!
Πολύ καλή καφετιέρα, πολύ ωραία σαν εμφάνιση, ο καφές γίνεται σε χρόνο ρεκόρ, είναι ζεστός και μόλις γίνει ο καφές σβήνει αυτόματα, οπότε κάνεις και οικονομία στο ρεύμα! Δεν ανησυχείς μήπως την ξέχασες ανοιχτή, ούτε καίγεται ο καφές. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα!
Πλεονεκτήματα
Ο καφές γίνεται απίστευτα γρήγορα και η καφετιέρα σβήνει αυτόματα, οπότε κάνει οικονομία
Μειονεκτήματα
Δεν φαίνεται η στάθμη του νερού, οπότε πρέπει να θυμάσαι πόσο νερό έβαλες
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Bettym
03/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Διατηρει τον κσφε ζεστο ενω ειναι κλειστη
Την έχω γύρω στα 8 χρόνια και δεν εχει πάθει τίποτα. Ο καφές διατηρείται ζεστός για 3 περίπου ωρες χωρίς να αλλιώνεται η γεύση
Πλεονεκτήματα
Design, ποιότητα
Μειονεκτήματα
Κανένα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Rovv
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Είναι super
Εξαιρετική καφετιέρα, την χρησιμοποιώ για επαγγελματικό σκοπό με πολύ συχνή χρήση. Στα + ανθεκτική κανάτα, πολύ καλός καφες
Πλεονεκτήματα
Ανθεκτική κανάτα
Μειονεκτήματα
Μέτρια πλαστικά σε ποιότητα
Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Η αξιολογηση έγινε για Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Ο καφές έχει θερμοκρασία τουλάχιστον 65°C μετά από 2 ώρες