Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω τον αισθητήρα πίεσης στη Sonicare;

Η οδοντόβουρτσα Sonicare μετρά την πίεση που ασκείτε κατά το βούρτσισμα, για προστασία των ούλων και των δοντιών σας. Εάν ασκήσετε υπερβολική πίεση, η λαβή θα αλλάξει τη δόνησή της. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα στον φορτιστή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης και πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές ενώ βρίσκεται στον φορτιστή. Η λαβή θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα, για να επιβεβαιώσει ότι είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα πίεσης, κρατώντας πατημένο το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης και πατώντας δύο φορές το κουμπί λειτουργίας ενώ βρίσκεται στον φορτιστή. Η λαβή θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα, για να επιβεβαιώσει ότι είναι απενεργοποιημένη.

Οδοντόβουρτσες DiamondClean Οι οδοντόβουρτσες DiamondClean Smart διαφέρουν ελαφρώς από την παραπάνω μέθοδο. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης (το κάτω κουμπί). Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας (επάνω κουμπί) δύο φορές. Αφήστε το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης. Αν δείτε την ένδειξη μπαταρίας στη βάση της οδοντόβουρτσας να αναβοσβήνει δύο φορές και ακούσετε δύο ηχητικά σήματα, τότε το χαρακτηριστικό έχει ενεργοποιηθεί. Αν επαναλάβετε τη διαδικασία για να απενεργοποιήσετε τη διαδικασία, θα δείτε την ένδειξη μπαταρίας να αναβοσβήνει μία φορά και να ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μία φορά.