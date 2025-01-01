Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω τον αισθητήρα πίεσης στη Sonicare;
Αν οι παρακάτω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν, επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε κλικ εδώ, για να υποβάλετε ένα ηλεκτρονικό αίτημα εγγύησης, ώστε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε μια συσκευή αντικατάστασης. Όλες οι οδοντόβουρτσες και συσκευές μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών.
Η οδοντόβουρτσα Sonicare μετρά την πίεση που ασκείτε κατά το βούρτσισμα, για προστασία των ούλων και των δοντιών σας. Εάν ασκήσετε υπερβολική πίεση, η λαβή θα αλλάξει τη δόνησή της. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.
Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα στον φορτιστή.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης και πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές ενώ βρίσκεται στον φορτιστή. Η λαβή θα εκπέμψει δύο ηχητικά σήματα, για να επιβεβαιώσει ότι είναι ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα πίεσης, κρατώντας πατημένο το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης και πατώντας δύο φορές το κουμπί λειτουργίας ενώ βρίσκεται στον φορτιστή. Η λαβή θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα, για να επιβεβαιώσει ότι είναι απενεργοποιημένη.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:HX7106/01 , HX7423/09 , HX7423/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›