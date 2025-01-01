ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Υποστήριξη Philips

Μπορώ να αντικαταστήσω την μπαταρία της οδοντόβουρτσας Sonicare;

Αν η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν ενεργοποιείται, η απλή αντικατάσταση της μπαταρίας δεν είναι πιθανό να επιλύσει το πρόβλημα. Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα εγγύησης ηλεκτρονικά για βοήθεια σχετικά με την απόκτηση μιας συσκευής αντικατάστασης εδώ  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.  Όλες οι οδοντόβουρτσες και συσκευές μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών.

Μπορείτε να αφαιρέσετε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για απόρριψη, ενώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας στα εγχειρίδια και στην τεκμηρίωση του προϊόντος εδώ. Αν δεν νιώθετε άνετα με την αποσυναρμολόγηση ηλεκτρονικών ειδών, σας συνιστούμε να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια από το τοπικό κατάστημα ανακύκλωσης ή επισκευής ηλεκτρονικών ειδών.

Σας συνιστούμε να μην αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας, καθώς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή άλλους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Σημείωση: Το άνοιγμα της οδοντόβουρτσας θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX7106/01 , HX7401/07 , HX7420/08 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε

Ανακαλύψτε όλες τις επιλογές υποστήριξης της Philips

Αρχική σελίδα υποστήριξης