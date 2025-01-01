Υποστήριξη Philips Μπορώ να αντικαταστήσω την μπαταρία της οδοντόβουρτσας Sonicare;

Αν η οδοντόβουρτσα Sonicare δεν ενεργοποιείται, η απλή αντικατάσταση της μπαταρίας δεν είναι πιθανό να επιλύσει το πρόβλημα. Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα εγγύησης ηλεκτρονικά για βοήθεια σχετικά με την απόκτηση μιας συσκευής αντικατάστασης εδώ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ. Όλες οι οδοντόβουρτσες και συσκευές μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών.

Μπορείτε να αφαιρέσετε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για απόρριψη, ενώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την αφαίρεση της μπαταρίας στα εγχειρίδια και στην τεκμηρίωση του προϊόντος εδώ. Αν δεν νιώθετε άνετα με την αποσυναρμολόγηση ηλεκτρονικών ειδών, σας συνιστούμε να ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια από το τοπικό κατάστημα ανακύκλωσης ή επισκευής ηλεκτρονικών ειδών.

Σας συνιστούμε να μην αντικαταστήσετε την μπαταρία μόνοι σας, καθώς μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή άλλους πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Σημείωση: Το άνοιγμα της οδοντόβουρτσας θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.