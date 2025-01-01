Ποια κεφαλή βουρτσίσματος είναι κατάλληλη για την οδοντόβουρτσά μου Sonicare;

Οι κεφαλές οδοντόβουρτσας Smart είναι εξοπλισμένες ώστε να ενημερώνουν την οδοντόβουρτσά σας ποια κεφαλή βουρτσίσματος χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια, η οδοντόβουρτσα θα επιλέξει τη βέλτιστη λειτουργία και ένταση. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια έξυπνη κεφαλή οδοντόβουρτσας από το έξυπνο εικονίδιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κεφαλής βουρτσίσματος.