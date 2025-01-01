Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις έντασης στην οδοντόβουρτσα Sonicare;

Η οδοντόβουρτσα είναι ρυθμισμένη από προεπιλογή σε υψηλή ένταση. Αυτή είναι η τρίτη και μεγαλύτερη από τις τρεις ενδεικτικές λυχνίες.

Η μεσαία ενδεικτική λυχνία είναι για μέτρια ένταση.

Η κάτω ενδεικτική λυχνία είναι για χαμηλή ένταση.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του κύκλου βουρτσίσματος, πατώντας τις ενδεικτικές λυχνίες έντασης ή στην εφαρμογή Sonicare.