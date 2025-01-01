Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις έντασης στην οδοντόβουρτσα Sonicare;
Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της οδοντόβουρτσας Sonicare στη λαβή ή μέσω της εφαρμογής. Δείτε παρακάτω τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της οδοντόβουρτσας Sonicare.
Αλλαγή της έντασης στη Sonicare Prestige 9900
Η οδοντόβουρτσα είναι ρυθμισμένη από προεπιλογή σε υψηλή ένταση. Αυτή είναι η τρίτη και μεγαλύτερη από τις τρεις ενδεικτικές λυχνίες.
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του κύκλου βουρτσίσματος, πατώντας τις ενδεικτικές λυχνίες έντασης ή στην εφαρμογή Sonicare.
Αλλαγή της έντασης στην DiamondClean Smart
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης: χαμηλή, μέτρια και υψηλή. Η ένταση θα επιλεγεί αυτόματα με βάση την κεφαλή βουρτσίσματος που συνδέετε. Κατά το βούρτσισμα, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση πατώντας το κουμπί τρόπου λειτουργίας/έντασης. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν μπορεί να ρυθμιστεί, αν η λαβή έχει τεθεί σε παύση ή είναι απενεργοποιημένη.
Αλλαγή της έντασης με το κουμπί λειτουργίας
Ορισμένες οδοντόβουρτσες Sonicare διαθέτουν επιλογές έντασης, αλλά δεν διαθέτουν λυχνίες LED. Αυτά τα μοντέλα σάς επιτρέπουν να αλλάξετε την ένταση, πατώντας το κουμπί λειτουργίας κατά τη χρήση.
Αλλαγή της έντασης στη FlexCare Platinum
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης: χαμηλή, μέτρια και υψηλή. Για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης, πατήστε το κουμπί +. Πατήστε το κουμπί - για μείωση. Αυτό μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου βουρτσίσματος.
Αλλαγή της έντασης στην εφαρμογή Sonicare (Prestige μόνο)
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ένταση της οδοντόβουρτσας Sonicare Prestige στην εφαρμογή Sonicare. Δείτε πώς:
Ανοίξτε την εφαρμογή Sonicare.
Στην οθόνη πριν από το βούρτσισμα, πατήστε το κουμπί ^ για να αναπτύξετε τις ρυθμίσεις της οδοντόβουρτσας: Πατήστε Low (Χαμηλή), Medium (Μέτρια) ή High (Υψηλή) ένταση στο επάνω μισό της οθόνης.
Στην οθόνη ενημέρωσης θα εμφανιστεί ένα σημάδι ελέγχου. Η ένδειξη της έντασής σας άλλαξε με επιτυχία. Θα εμφανίζεται επίσης στη λαβή.
Πατήστε το βέλος < για να ξεκινήσετε το βούρτσισμα με τη νέα ένταση.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX7106/01 , HX7119/02 , HX7423/09 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›