Υποστήριξη Philips Τι υποδηλώνουν οι λυχνίες κατάστασης μπαταρίας στην οδοντόβουρτσα Sonicare;

Οι λυχνίες και τα ηχητικά σήματα της οδοντόβουρτσάς σας υποδεικνύουν πότε είναι έτοιμη για επαναφόρτιση. Ορισμένες οδοντόβουρτσες έχουν μόνο μία ενδεικτική λυχνία, ενώ άλλες έχουν τρεις. Ορισμένες οδοντόβουρτσες δεν διαθέτουν ενδεικτική λυχνία μπαταρίας. Ακολουθήστε τις τυπικές συμβουλές φόρτισης όπως καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήστη.



Μπορείτε να βρείτε τη σημασία των ενδεικτικών λυχνιών για κάθε μοντέλο παρακάτω:



Οδοντόβουρτσες με μία ενδεικτική λυχνία πάνω από το εικονίδιο μπαταρίας Η οδοντόβουρτσα είναι στον φορτιστή Η οδοντόβουρτσα δεν είναι στον φορτιστή Δεν είναι αναμμένες οι λυχνίες Πλήρως φορτισμένη και σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας Σταθερά πράσινη λυχνία Πλήρως φορτισμένη Πράσινη ή λευκή λυχνία που αναβοσβήνει Φόρτιση Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα Μερικώς φορτισμένη Σταθερά πράσινη λυχνία Πλήρως φορτισμένη Πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει και 3 ηχητικά σήματα Χαμηλή μπαταρία Πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει και 2 επαναλήψεις από 5 ηχητικά σήματα Άδεια μπαταρία Οδοντόβουρτσες με τρεις ενδεικτικές λυχνίες πάνω από το εικονίδιο μπαταρίας Η οδοντόβουρτσα είναι στον φορτιστή Η οδοντόβουρτσα δεν είναι στον φορτιστή Δεν είναι αναμμένες οι λυχνίες Πλήρως φορτισμένη και σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας 3 σταθερά αναμμένες πράσινες λυχνίες Πλήρως φορτισμένη 1,2 ή και οι 3 λυχνίες αναβοσβήνουν Φόρτιση 2 σταθερά αναμμένες πράσινες λυχνίες Μερικώς φορτισμένη 3 σταθερά αναμμένες πράσινες λυχνίες Πλήρως φορτισμένη 1 σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία Χαμηλή μπαταρία 1 πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει και παράγει ηχητικά σήματα Άδεια μπαταρία Οδοντόβουρτσες με εικονίδιο μπαταρίας που αναβοσβήνει Η οδοντόβουρτσα είναι στον φορτιστή Η οδοντόβουρτσα δεν είναι στον φορτιστή Δεν είναι αναμμένες οι λυχνίες Πλήρως φορτισμένη και σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας Σταθερά αναμμένη πράσινη ή λευκή λυχνία Πλήρως φορτισμένη Πράσινη ή λευκή λυχνία που αναβοσβήνει Φόρτιση Πράσινη ή λευκή λυχνία που αναβοσβήνει Μερικώς φορτισμένη Σταθερά αναμμένη πράσινη ή λευκή λυχνία Πλήρως φορτισμένη Πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει και 3 ηχητικά σήματα Χαμηλή μπαταρία Πορτοκαλί λυχνία που αναβοσβήνει και 2 επαναλήψεις από 5 ηχητικά σήματα Άδεια μπαταρία