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Τι υποδηλώνουν οι λυχνίες κατάστασης μπαταρίας στην οδοντόβουρτσα Sonicare;

Οι λυχνίες και τα ηχητικά σήματα της οδοντόβουρτσάς σας υποδεικνύουν πότε είναι έτοιμη για επαναφόρτιση. Ορισμένες οδοντόβουρτσες έχουν μόνο μία ενδεικτική λυχνία, ενώ άλλες έχουν τρεις. Ορισμένες οδοντόβουρτσες δεν διαθέτουν ενδεικτική λυχνία μπαταρίας. Ακολουθήστε τις τυπικές συμβουλές φόρτισης όπως καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Μπορείτε να βρείτε τη σημασία των ενδεικτικών λυχνιών για κάθε μοντέλο παρακάτω:
 

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: HX9911/88 , HX9911/84 , HX9911/09 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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