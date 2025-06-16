* Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

* Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

* Κάλυψη REC709 βάσει CIE1931, κάλυψη Adobe RGB, DCI-P3 και Display-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.

* Συμμόρφωση Low Blue Light: Ο λόγος του φωτός εκπομπής στο φάσμα 415 - 455 nm προς την εκπομπή στο φάσμα 400 - 500 nm πρέπει να είναι μικρότερος από 50%.

* Λάβετε υπόψη ότι το PowerSensor 2 λειτουργεί μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί τα Windows 11. Όταν είναι ενεργοποιημένο το PowerSensor 2, το WAL σημαίνει Walk Away Lock (Κλείδωμα με απομάκρυνση) και το WOA σημαίνει Wake on (Ενεργοποίηση).

* Λάβετε υπόψη ότι η κάμερα web με λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης για μεγάλες και μικρές αποστάσεις, ελέγχεται και λειτουργεί με τη λειτουργία Ελέγχου AI.

* Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.