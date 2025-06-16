14,7 εκατομμύρια pixel για ακριβή λεπτομέρεια και καθαρότητα. Με την ανάλυση 5K Ultra HD, τέσσερις φορές το Quad HD, θα βλέπετε λεπτομέρειες όπως ποτέ στο παρελθόν, για τέλεια αποτελέσματα.
Η οθόνη DisplayHDR 600 με πιστοποίηση VESA προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική εμπειρία. Σε αντίθεση με άλλες "συμβατές με HDR" οθόνες, η αυθεντική DisplayHDR 600 εξασφαλίζει εντυπωσιακή φωτεινότητα, αντίθεση και χρώματα. Χάρη στο σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού και την υψηλή ένταση φωτεινότητας έως 600 nit, οι εικόνες ζωντανεύουν με εντυπωσιακά οπτικά χαρακτηριστικά, όπως πιο βαθύ και τονισμένο μαύρο. Αποδίδει μια πιο πλήρη παλέτα πλούσιων νέων χρωμάτων, προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που θα αιχμαλωτίσει τις αισθήσεις σας.
Αυτή η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη βαθμονόμηση της οθόνης σε ένα κλάσμα του συμβατικού χρόνου που χρειάζεται, χωρίς να θυσιάζεται η όμορφη και αισθητικά ευχάριστη γκάμα χρωμάτων. Σε αντίθεση με τη μη αυτόματη βαθμονόμηση, οι οθόνες που είναι εξοπλισμένες με τη λειτουργία Calman Ready θα βαθμονομηθούν αυτόματα. Με τη σειρά του, αυτός ο αυτοματισμός παράγει ζωντανά χρώματα που παράγουν το λεγόμενο "χρώμα επιπέδου Χόλιγουντ" και είναι καταλληλότερος για επαγγέλματα που απαιτούν ακριβή απεικόνιση χρωμάτων.
Αυτή η οθόνη προσφέρει εξαιρετικό βάθος χρώματος με 1,07 δισεκατομμύρια αποχρώσεις και εξαιρετικά λεπτομερή διαβάθμιση, που επιτυγχάνει ομαλή, ακριβή και ζωντανή αναπαραγωγή της εικόνας. Απολαύστε ευκρινή και ολοζώντανη εικόνα, είτε παίζετε παιχνίδια είτε παρακολουθείτε βίντεο ή εργάζεστε σε έργα που απαιτούν υψηλή ακρίβεια χρωμάτων με εφαρμογές γραφικών.
Αυτή η οθόνη σύνδεσης της Philips είναι εξοπλισμένη με σύνδεση Thunderbolt™ 4. Σε σύγκριση με τις συμβατικές οθόνες USB-C, η τεχνολογία Thunderbolt™ 4 παρέχει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων 40 Gbps, υποστηρίζει βίντεο υψηλής ανάλυσης, προσφέρει μεταφορά πολλών ροών για αλυσιδωτή σύνδεση, παρέχει ισχύ έως 96W σε εξωτερικές συσκευές και μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή σύνδεση Ethernet 1 Gbit/s.
Η αλυσιδωτή σύνδεση σάς επιτρέπει τη ρύθμιση πολλαπλών οθονών και συσκευών από μία μόνο θύρα Thunderbolt στο φορητό σας υπολογιστή. Από τη θύρα Thunderbolt του φορητού υπολογιστή σας, συνδεθείτε σε αυτήν την οθόνη. Από τη δεύτερη θύρα Thunderbolt σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια δεύτερη οθόνη 4K.
Αυτή η οθόνη είναι εξοπλισμένη για να προσφέρει ζωντανά, ρεαλιστικά χρώματα με υποστήριξη Wide Display-P3, η οποία είναι ιδανική για χρήστες Apple. Η τεχνολογία Adobe RGB εξασφαλίζει ακριβές χρώμα για επαγγελματικές φωτογραφίες και εκτυπώσεις, ενώ η τεχνολογία sRGB προσφέρει σταθερό, αξιόπιστο χρώμα για χρήση στο διαδίκτυο και καθημερινά. Ιδανικό για δημιουργικούς που απαιτούν ακρίβεια.
Η οθόνη MultiView της Philips με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σάς δίνει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Η MultiView επιτρέπει την ενεργή διπλή σύνδεση και προβολή για να μπορείτε να εργάζεστε σε πολλές συσκευές, όπως PC και notebook ταυτόχρονα, για σύνθετο multi-tasking.
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.