Αναζήτηση όρων

Home use
reviews

Brilliance

Το χρώμα που δεν μπορείτε να περιορίσετε

Προτεινόμενη λιανική τιμή

Έχει σταματήσει η κυκλοφορία αυτού του προϊόντος
See all models

Οθόνες Philips

Συλλογή για οικιακή χρήση

Η σειρά οθονών Philips για οικιακή χρήση προσφέρει πλούσια και ποικίλη γκάμα οθονών, εμπνευσμένη από τον ζωντανό και πολυδιάστατο τρόπο ζωής του σήμερα. Από ερασιτέχνες φωτογράφους έως gamers και οικογένειες, οι οθόνες Philips προσφέρουν την ιδανική λύση για κάθε ανάγκη.

Τυπική φωτογραφία προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

Ανάλυση UltraClear 5K UHD

Ανάλυση 5K Ultra HD (5120 x 2880) για απίστευτα ευκρινή γραφικά

14,7 εκατομμύρια pixel για ακριβή λεπτομέρεια και καθαρότητα. Με την ανάλυση 5K Ultra HD, τέσσερις φορές το Quad HD, θα βλέπετε λεπτομέρειες όπως ποτέ στο παρελθόν, για τέλεια αποτελέσματα.

Οθόνη DisplayHDR 600

DisplayHDR 600 για εξαιρετικά οπτικά χαρακτηριστικά

Η οθόνη DisplayHDR 600 με πιστοποίηση VESA προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική εμπειρία. Σε αντίθεση με άλλες "συμβατές με HDR" οθόνες, η αυθεντική DisplayHDR 600 εξασφαλίζει εντυπωσιακή φωτεινότητα, αντίθεση και χρώματα. Χάρη στο σύστημα ρύθμισης έντασης φωτισμού και την υψηλή ένταση φωτεινότητας έως 600 nit, οι εικόνες ζωντανεύουν με εντυπωσιακά οπτικά χαρακτηριστικά, όπως πιο βαθύ και τονισμένο μαύρο. Αποδίδει μια πιο πλήρη παλέτα πλούσιων νέων χρωμάτων, προσφέροντας μια οπτική εμπειρία που θα αιχμαλωτίσει τις αισθήσεις σας.

Calman Ready

Calman Ready: για αυτόματη και φωτεινή βαθμονόμηση χρώματος

Αυτή η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη βαθμονόμηση της οθόνης σε ένα κλάσμα του συμβατικού χρόνου που χρειάζεται, χωρίς να θυσιάζεται η όμορφη και αισθητικά ευχάριστη γκάμα χρωμάτων. Σε αντίθεση με τη μη αυτόματη βαθμονόμηση, οι οθόνες που είναι εξοπλισμένες με τη λειτουργία Calman Ready θα βαθμονομηθούν αυτόματα. Με τη σειρά του, αυτός ο αυτοματισμός παράγει ζωντανά χρώματα που παράγουν το λεγόμενο "χρώμα επιπέδου Χόλιγουντ" και είναι καταλληλότερος για επαγγέλματα που απαιτούν ακριβή απεικόνιση χρωμάτων.

User guide Product sheet
Feature Image 10-bit (generic glossary)

1,07 δισεκατομμύρια χρώματα για εντυπωσιακή χρωματική απόδοση και ακρίβεια διαβαθμίσεων

Αυτή η οθόνη προσφέρει εξαιρετικό βάθος χρώματος με 1,07 δισεκατομμύρια αποχρώσεις και εξαιρετικά λεπτομερή διαβάθμιση, που επιτυγχάνει ομαλή, ακριβή και ζωντανή αναπαραγωγή της εικόνας. Απολαύστε ευκρινή και ολοζώντανη εικόνα, είτε παίζετε παιχνίδια είτε παρακολουθείτε βίντεο ή εργάζεστε σε έργα που απαιτούν υψηλή ακρίβεια χρωμάτων με εφαρμογές γραφικών.

Feature Image Thunderbolt™ 4 monitor

Αστραπιαίες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, βίντεο και Ethernet

Αυτή η οθόνη σύνδεσης της Philips είναι εξοπλισμένη με σύνδεση Thunderbolt™ 4. Σε σύγκριση με τις συμβατικές οθόνες USB-C, η τεχνολογία Thunderbolt™ 4 παρέχει υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων 40 Gbps, υποστηρίζει βίντεο υψηλής ανάλυσης, προσφέρει μεταφορά πολλών ροών για αλυσιδωτή σύνδεση, παρέχει ισχύ έως 96W σε εξωτερικές συσκευές και μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή σύνδεση Ethernet 1 Gbit/s.

Feature Image Thunderbolt daisy chain setup

Απλή και πανίσχυρη αλυσιδωτή σύνδεση για ρύθμιση πολλών οθονών

Η αλυσιδωτή σύνδεση σάς επιτρέπει τη ρύθμιση πολλαπλών οθονών και συσκευών από μία μόνο θύρα Thunderbolt στο φορητό σας υπολογιστή. Από τη θύρα Thunderbolt του φορητού υπολογιστή σας, συνδεθείτε σε αυτήν την οθόνη. Από τη δεύτερη θύρα Thunderbolt σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια δεύτερη οθόνη 4K.

Pro-level color accuracy

Ζωντανά χρώματα ακριβείας, με επαγγελματικά πρότυπα χρωμάτων

Αυτή η οθόνη είναι εξοπλισμένη για να προσφέρει ζωντανά, ρεαλιστικά χρώματα με υποστήριξη Wide Display-P3, η οποία είναι ιδανική για χρήστες Apple. Η τεχνολογία Adobe RGB εξασφαλίζει ακριβές χρώμα για επαγγελματικές φωτογραφίες και εκτυπώσεις, ενώ η τεχνολογία sRGB προσφέρει σταθερό, αξιόπιστο χρώμα για χρήση στο διαδίκτυο και καθημερινά. Ιδανικό για δημιουργικούς που απαιτούν ακρίβεια.

Feature Image 2022_MNT_MultiView technology

Η τεχνολογία MultiView επιτρέπει ταυτόχρονη διπλή σύνδεση και προβολή

Η οθόνη MultiView της Philips με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σάς δίνει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Η MultiView επιτρέπει την ενεργή διπλή σύνδεση και προβολή για να μπορείτε να εργάζεστε σε πολλές συσκευές, όπως PC και notebook ταυτόχρονα, για σύνθετο multi-tasking.

Κορυφαία χρώματα HDR.

Κορυφαία χρώματα HDR.

Το HDR ενισχύει την αντίθεση ανάμεσα σε μαύρο και άσπρο, διευρύνοντας τα χρώματα και τη φωτεινότητα. Με βαθύτερα σκοτεινά και πιο φωτεινά φωτεινά, προσφέρει καθαρότητα και ζωντάνια επόμενης γενιάς, φέρνοντας τις εικόνες πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Συλλογή παιχνιδιών

Μάθετε περισσότερα

Σύγκριση

Compare

Κριτικές

Εξυπηρέτηση πελατών και Υποστήριξη

Λάβετε βοήθεια με το προϊόν σας βρείτε εγχειρίδια μάθετε τις καλύτερες συμβουλές και κόλπα και αντιμετωπίστε τυχόν προβλήματα

CustomerSupport

Αρχική σελίδα υποστήριξης

Βρείτε όλα τα θέματα υποστήριξης και πολλά άλλα

MagnifyingGlass

Βρείτε το προϊόν σας

Αναζητήστε με βάση τον αριθμό μοντέλου και βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για το προϊόν

Σύγκριση

Compare
Brilliance
Brilliance
* Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
* Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
* Κάλυψη REC709 βάσει CIE1931, κάλυψη Adobe RGB, DCI-P3 και Display-P3 βάσει CIE1976, περιοχή sRGB βάσει CIE1931, περιοχή NTSC βάσει CIE1976.
* Συμμόρφωση Low Blue Light: Ο λόγος του φωτός εκπομπής στο φάσμα 415 - 455 nm προς την εκπομπή στο φάσμα 400 - 500 nm πρέπει να είναι μικρότερος από 50%.
* Λάβετε υπόψη ότι το PowerSensor 2 λειτουργεί μόνο όταν έχουν εγκατασταθεί τα Windows 11. Όταν είναι ενεργοποιημένο το PowerSensor 2, το WAL σημαίνει Walk Away Lock (Κλείδωμα με απομάκρυνση) και το WOA σημαίνει Wake on (Ενεργοποίηση).
* Λάβετε υπόψη ότι η κάμερα web με λειτουργία αυτόματου καδραρίσματος, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης για μεγάλες και μικρές αποστάσεις, ελέγχεται και λειτουργεί με τη λειτουργία Ελέγχου AI.
* Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, θα φύγετε από τον επίσημο ιστότοπο της Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Τυχόν σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η Philips δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις κανενός είδους σχετικά με ιστότοπους τρίτων ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς.

Καταλαβαίνω

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.