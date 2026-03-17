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27E2N2500/00
Σειρά 2000
27" (68,6 εκ.)
2560 x 1440 (Quad HD)
Οι οθόνες IPS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά ευρείες γωνίες προβολής στις 178/178 μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία. Σε αντίθεση με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες IPS σάς προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι μόνο για φωτογραφίες, ταινίες και περιήγηση στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια χρωμάτων και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή.
Αυτές οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες Quad HD 2560x1440 ή 2560x1080 pixel. Χάρη στη χρήση οθονών υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας και τη δυνατότητα πηγών υψηλού εύρους ζώνης, αυτές οι νέες οθόνες ζωντανεύουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Είτε θέλετε να προβάλετε εξαιρετικά λεπτομερείς πληροφορίες επαγγελματικού επιπέδου για λύσεις CAD-CAM είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D ή εκτελείτε χρηματοοικονομικές εργασίες σε τεράστια λογιστικά φύλλα, οι οθόνες Philips σάς προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες.
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
4.1
από 5
36
Κριτικές
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
dsghgm
09/03/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent!
Excellent quality monitor and good value for money.
Πλεονεκτήματα
Good resolution, narrow screen bezel, so display is almost the full width of the product.
Μειονεκτήματα
Case is a bit flimsy, but no issues so far.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1100A Full HD LCD monitor
Softbard
05/02/2026
United Kingdom
This review is for the 24E 1N 1200A bought from Currys in Newbury UK. The picture is very sharp, and fills the screen after a few seconds of oversize.
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Η αξιολογηση έγινε για Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Το MPRT προσαρμόζει τη φωτεινότητα για τη μείωση του θαμπώματος, επομένως δεν είναι δυνατή η προσαρμογή της φωτεινότητας ενώ είναι ενεργοποιημένο το MPRT. Για να μειώσετε το φλουτάρισμα της κίνησης, ο οπίσθιος φωτισμός LED θα αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ανανέωση της οθόνης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη αλλαγή της φωτεινότητας.
Η MPRT είναι μια λειτουργία βελτιστοποιημένη για παιχνίδια. Η ενεργοποίηση του MPRT μπορεί να προκαλέσει αισθητό τρεμόπαιγμα της οθόνης. Συνιστάται να την απενεργοποιείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παιχνιδιού.
Τα προϊόντα και τα αξεσουάρ που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.