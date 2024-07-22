Αναζήτηση όρων

    Φορητό ραδιόφωνο FM/AM

    TAR2509/10

    Η πιο κλασική παρέα

    Σας αρέσει το ραδιόφωνο; Από την κουζίνα μέχρι το γκαράζ και τον κήπο, αυτό το φορητό αναλογικό ραδιόφωνο FM/AM θα σας κρατήσει συντροφιά με τους αγαπημένους σας σταθμούς. Έχει υπέροχο ήχο, λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα ή με μπαταρία και διαθέτει πρακτική ένδειξη LED, για να βλέπετε αν είναι συντονισμένο σωστά.

    Φορητό ραδιόφωνο FM/AM

    Η πιο κλασική παρέα

    • FM/AM
    • Αναλογικός συντονισμός
    • Ισχύς μπαταρίας ή AC
    Κλασική σχεδίαση, καθαρή λήψη, εύκολος συντονισμός

    Ο αναλογικός συντονισμός σας βοηθά να βρίσκετε πανεύκολα τους αγαπημένους σας σταθμούς σε αυτό το φορητό ραδιόφωνο FM/AM. Γυρίστε απλώς τον τροχό στο πλάι του ραδιοφώνου και το μεγάλο, ευκρινές παράθυρο θα σας δείξει σε ποια συχνότητα είστε συντονισμένοι. Η ένδειξη LED ανάβει όταν εντοπίζεται ισχυρό σήμα.

    Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Ειδήσεων και Μουσικής. Έλεγχος τόνων

    Αξιοποιήστε στο έπακρο τη μουσική σας με τη λειτουργία Μουσικής. Μεταβείτε στη λειτουργία Ειδήσεων όταν ακούτε τις ειδήσεις ή στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή. Ό,τι και αν σας αρέσει, ένα ηχείο 3,5" εξασφαλίζει καλό καθαρό ήχο.

    Απλά χειριστήρια. Μεγάλος διακόπτης έντασης ήχου

    Δεν θα χρειαστεί ποτέ να αναζητήσετε το χειριστήριο έντασης ήχου σε αυτό το ραδιόφωνο! Εκτός από τον μεγάλο διακόπτη έντασης ήχου, το ραδιόφωνο διαθέτει διακόπτες στο επάνω μέρος για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών FM/AM και ήχου. Θα βρείτε επίσης μια θύρα ακουστικών για ιδιωτική ακρόαση.

    Ταιριάζει παντού

    Όπου κι αν σας αρέσει να ακούτε, αυτό το ραδιόφωνο μπορεί να σας ακολουθήσει παντού. Συνδέστε το ραδιόφωνο σε μια πρίζα ή τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους D και βγείτε έξω. Είναι ο ιδανικός σύντροφος για ένα ποτήρι κρασί στο μπαλκόνι ή για ένα πικνίκ στην πίσω αυλή.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ήχος

      Ισχύς (RMS)
      300 mW
      Σύστημα ήχου
      Μονοφωνικός ήχος
      Ενίσχυση ήχου
      έλεγχος τόνου
      Έλεγχος έντασης ήχου
      περιστροφικός (αναλογικός)

    • Ηχεία

      Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους
      3,5"
      Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους
      1

    • Συνδεσιμότητα

      Bluetooth
      Όχι
      Έξοδος ήχου/βίντεο
      Ακουστικά (3,5 χιλ.)
      Είσοδος ήχου
      Όχι

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ζώνες δέκτη
      • FM
      • πμ
      RDS
      Όχι

    • Ρεύμα

      Τύπος μπαταριών
      Μέγεθος D (LR20)
      Tάση μπαταρίας
      1.5  volt
      Τροφοδοσία ρεύματος
      • 220-240 V
      • 50/60 Hz
      Αριθμός μπαταριών
      2

    • Διαστάσεις συσκευασίας

      Ύψος
      19.3  εκ.
      Τύπος συσκευασίας
      Συσκευασία
      Τύπος τοποθέτησης σε ράφι
      Επίπεδα
      Πλάτος
      29  εκ.
      Βάθος
      9.3  εκ.
      Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
      1
      Μικτό βάρος
      1.1  κ.
      Καθαρό βάρος
      0.885  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.215  κ.

    • Διαστάσεις προϊόντος

      Ύψος
      14.95  εκ.
      Πλάτος
      21  εκ.
      Βάθος
      6.63  εκ.
      Βάρος
      0.668  κ.

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Καλώδιο ρεύματος AC
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Πιστοποιητικό εγγύησης

    • Ειδοποίηση

      Αριθμός αφυπνίσεων
      Όχι
      Επανάληψη αφύπνισης (snooze)
      Όχι

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Καλώδιο ρεύματος AC
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Πιστοποιητικό εγγύησης
