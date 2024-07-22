Ταιριάζει παντού

Όπου κι αν σας αρέσει να ακούτε, αυτό το ραδιόφωνο μπορεί να σας ακολουθήσει παντού. Συνδέστε το ραδιόφωνο σε μια πρίζα ή τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους D και βγείτε έξω. Είναι ο ιδανικός σύντροφος για ένα ποτήρι κρασί στο μπαλκόνι ή για ένα πικνίκ στην πίσω αυλή.