Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Πιστοποιητικό εγγύησης
TAR2509/10
Η πιο κλασική παρέα
Σας αρέσει το ραδιόφωνο; Από την κουζίνα μέχρι το γκαράζ και τον κήπο, αυτό το φορητό αναλογικό ραδιόφωνο FM/AM θα σας κρατήσει συντροφιά με τους αγαπημένους σας σταθμούς. Έχει υπέροχο ήχο, λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα ή με μπαταρία και διαθέτει πρακτική ένδειξη LED, για να βλέπετε αν είναι συντονισμένο σωστά.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Ο αναλογικός συντονισμός σας βοηθά να βρίσκετε πανεύκολα τους αγαπημένους σας σταθμούς σε αυτό το φορητό ραδιόφωνο FM/AM. Γυρίστε απλώς τον τροχό στο πλάι του ραδιοφώνου και το μεγάλο, ευκρινές παράθυρο θα σας δείξει σε ποια συχνότητα είστε συντονισμένοι. Η ένδειξη LED ανάβει όταν εντοπίζεται ισχυρό σήμα.
Αξιοποιήστε στο έπακρο τη μουσική σας με τη λειτουργία Μουσικής. Μεταβείτε στη λειτουργία Ειδήσεων όταν ακούτε τις ειδήσεις ή στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή. Ό,τι και αν σας αρέσει, ένα ηχείο 3,5" εξασφαλίζει καλό καθαρό ήχο.
Δεν θα χρειαστεί ποτέ να αναζητήσετε το χειριστήριο έντασης ήχου σε αυτό το ραδιόφωνο! Εκτός από τον μεγάλο διακόπτη έντασης ήχου, το ραδιόφωνο διαθέτει διακόπτες στο επάνω μέρος για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών FM/AM και ήχου. Θα βρείτε επίσης μια θύρα ακουστικών για ιδιωτική ακρόαση.
Όπου κι αν σας αρέσει να ακούτε, αυτό το ραδιόφωνο μπορεί να σας ακολουθήσει παντού. Συνδέστε το ραδιόφωνο σε μια πρίζα ή τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους D και βγείτε έξω. Είναι ο ιδανικός σύντροφος για ένα ποτήρι κρασί στο μπαλκόνι ή για ένα πικνίκ στην πίσω αυλή.
