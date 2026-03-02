Αναζήτηση όρων

    Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

    TAH4500LB/00

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    Ήχος εξαιρετικής ποιότητας

    Αυτά τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου για καθημερινή χρήση είναι εξαιρετικά άνετα. Απολαμβάνετε πλούσιο ήχο με βαθιά μπάσα ακόμα και στη χαμηλή ένταση. Τα αντικαθιστώμενα καλύμματα αυτιών και η μπαταρία μεγιστοποιούν την άνεση και την απόδοση για πολλά χρόνια.

    Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

    • Φυσικός ήχος. Δυναμικά μπάσα
    • Άνετη εφαρμογή που αγκαλιάζει το αυτί
    • Ακύρωση θορύβου
    • Χρόνος αναπαραγωγής έως 70 ώρες

    Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα

    Οι οδηγοί 32 χιλ. με προσαρμοσμένο συντονισμό και η λειτουργία Dynamic Bass συνδυάζονται για να σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο με γεμάτα και πλούσια μπάσα, ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Αν παρακολουθείτε ταινία ή παίζετε παιχνίδια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης στη συνοδευτική εφαρμογή.

    Άνετη εφαρμογή με αντικαθιστώμενα εξαρτήματα για μακροχρόνια χρήση

    Τα μαλακά καλύμματα αυτιών από δέρμα PU και το μαλακό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εξαιρετικά άνετη εφαρμογή. Για βέλτιστη ηχομόνωση και άνεση, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα μαξιλαράκια αυτιών από μαλακό αφρολέξ, αν φθαρούν με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου των ακουστικών, όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.

    Ενεργή ακύρωση θορύβου για να ακούτε πάντα τη μουσική σας

    Η Ενεργή ακύρωση θορύβου μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο, ώστε να μπορείτε να εστιάζετε στις μελωδίες, τα podcast και τις κλήσεις σας. Μπορείτε να την αφήσετε στην αυτόματη λειτουργία ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips Headphones για να προσαρμόσετε τα επίπεδα μόνοι σας.

    Σταθερή σύνδεση Bluetooth® πολλαπλών σημείων και εύκολη σύζευξη

    Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Android Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.

    Έως 70 ώρες χρόνος αναπαραγωγής ( 50 ώρες με ενεργή ακύρωση θορύβου)

    Με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να έχετε έως και 70 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από μία πλήρη φόρτιση, ενώ με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη, έχετε έως και 50 ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε για μόλις 5 λεπτά, ώστε να έχετε επιπλέον 4 ώρες.

    Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο, για να ακούγεστε πάντα

    Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου ελαττώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος γύρω σας.

    Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε την εμπειρία σας

    Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου, να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.

    Ζεστός, φυσικός ήχος. Υπογραφή ήχου Philips

    Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.

    Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία

    Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Ήχος

      Ακουστικό σύστημα
      Κλειστό
      Εύρος συχνοτήτων
      20 - 20,000 Hz
      Αντίσταση
      32 ohm
      Μέγιστη ισχύς
      10 mW
      Ευαισθησία
      113 dB (1KHZ, 1mW)
      Διάμετρος ηχείου
      32  μμ
      Τύπος οδηγού
      Δυναμικό

    • Συνδεσιμότητα

      Έκδοση Bluetooth
      6,0
      Προφίλ Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Μέγιστη ακτίνα λήψης
      Έως και 10  ιγ
      Σύνδεση πολλαπλών σημείων
      Ναι
      Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής
      SBC

    • Εξωτερική συσκευασία

      Μήκος
      21.70  εκ.
      Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή
      3
      Πλάτος
      18.50  εκ.
      Μικτό βάρος
      1.32  κ.
      Ύψος
      25.50  εκ.
      GTIN
      1 48 95229 17758 8
      Καθαρό βάρος
      0.50  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.82  κ.

    • Άνεση

      Έλεγχος έντασης ήχου
      Ναι
      Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
      Ναι
      Google Fast Pair
      Ναι
      Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
      Ναι
      Τύπος ελέγχων
      Κουμπί
      Σύζευξη Microsoft Swift
      Ναι

    • Ρεύμα

      Αριθμός μπαταριών
      1 τμχ.
      Χρόνος φόρτισης
      2  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC)
      50  ώρα(ες)
      Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC)
      70  ώρα(ες)
      Σύντομος κύκλος φόρτισης
      5 mins for 4 hrs
      Βάρος μπαταρίας (συνολικό)
      9.52  ζ
      Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά)
      500  mAh
      Τύπος μπαταρίας (ακουστικά)
      Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)

    • Διαστάσεις συσκευασίας

      Ύψος
      24.5  εκ.
      Τύπος συσκευασίας
      Συσκευασία
      Τύπος τοποθέτησης σε ράφι
      Ανάρτηση
      Πλάτος
      19.85  εκ.
      Βάθος
      5.5  εκ.
      Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων
      1
      EAN
      48 95229 17758 1
      Μικτό βάρος
      0.332  κ.
      Καθαρό βάρος
      0.168  κ.
      Καθαρό απόβαρο
      0.164  κ.

    • Διαστάσεις προϊόντος

      Ύψος
      17.84  εκ.
      Πλάτος
      15.84  εκ.
      Βάθος
      7.37  εκ.
      Βάρος
      0.156  κ.

    • Αξεσουάρ

      Οδηγός γρήγ. έναρξης
      Ναι

    • Σχεδίαση

      Χρώματα
      Ανοιχτό γαλάζιο
      Στυλ μεταφοράς
      Στήριγμα κεφαλής
      Αναδιπλούμενη σχεδίαση
      Επίπεδη/Προς τα μέσα
      Υλικό σύζευξης αυτιού
      Συνθετικό δέρμα
      Εφαρμογή στο αυτί
      Αγκαλιάζουν το αυτί
      Τύπος ακουστικού
      Κλειστού τύπου

    • Τηλεπικοινωνία

      Μικρόφωνο για κλήση
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20803 2

    • Λειτουργίες ANC

      Τεχνολογία ANC
      FB
      Μικρόφωνο για ANC
      3 μικρόφωνα
      ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)
      Ναι

    • Φωνητικός βοηθός

      Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό
      • Apple Siri
      • Βοηθός Google
      Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού
      Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
      Υποστήριξη φωνητικού βοηθού
      Ναι

    • Βιωσιμότητα

      Πλαστικό περίβλημα
      περιέχει 71% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

