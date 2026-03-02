Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε την εμπειρία σας

Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου, να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.