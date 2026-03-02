TAH4500LB/00
Ήχος εξαιρετικής ποιότητας
Αυτά τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου για καθημερινή χρήση είναι εξαιρετικά άνετα. Απολαμβάνετε πλούσιο ήχο με βαθιά μπάσα ακόμα και στη χαμηλή ένταση. Τα αντικαθιστώμενα καλύμματα αυτιών και η μπαταρία μεγιστοποιούν την άνεση και την απόδοση για πολλά χρόνια.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Οι οδηγοί 32 χιλ. με προσαρμοσμένο συντονισμό και η λειτουργία Dynamic Bass συνδυάζονται για να σας προσφέρουν εξαιρετικό ήχο με γεμάτα και πλούσια μπάσα, ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Αν παρακολουθείτε ταινία ή παίζετε παιχνίδια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης στη συνοδευτική εφαρμογή.
Τα μαλακά καλύμματα αυτιών από δέρμα PU και το μαλακό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εξαιρετικά άνετη εφαρμογή. Για βέλτιστη ηχομόνωση και άνεση, μπορείτε να αντικαταστήσετε τα μαξιλαράκια αυτιών από μαλακό αφρολέξ, αν φθαρούν με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου των ακουστικών, όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της.
Η Ενεργή ακύρωση θορύβου μειώνει τον εξωτερικό θόρυβο, ώστε να μπορείτε να εστιάζετε στις μελωδίες, τα podcast και τις κλήσεις σας. Μπορείτε να την αφήσετε στην αυτόματη λειτουργία ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Philips Headphones για να προσαρμόσετε τα επίπεδα μόνοι σας.
Η συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες συσκευές Bluetooth® 6.0 σάς επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Υποστηρίζονται επίσης το Android Fast Pair και το Microsoft Swift Pair.
Με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να έχετε έως και 70 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από μία πλήρη φόρτιση, ενώ με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου ενεργοποιημένη, έχετε έως και 50 ώρες. Για γρήγορη ενίσχυση, φορτίστε για μόλις 5 λεπτά, ώστε να έχετε επιπλέον 4 ώρες.
Η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Ένα ειδικό μικρόφωνο συλλαμβάνει τον ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος μείωσης θορύβου ελαττώνει τον θόρυβο του περιβάλλοντος γύρω σας.
Νιώθετε ότι κάτι λείπει από τη μουσική σας; Η συνοδευτική εφαρμογή διαθέτει EQ, έναν έξυπνο ισοσταθμιστή που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο και να εξερευνήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις EQ με τα δάχτυλά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσαρμόσετε την ακύρωση θορύβου, να ενεργοποιήσετε το Dynamic Bass, να διαχειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα.
Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, φυσικό ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.
Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
