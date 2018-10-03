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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver

SW7700/67

4.2
| (35) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Κριτικές

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4.2

από 5

35

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

03/10/2018

Italia

Italia

Perfetto

Perfetto nella rasatura anche dopo 3 gg, non crea alcuna irritazione ed molto semplice da usare. Facile la pulizia dopo l'uso e ottimo anche il rifinitore di basette/Baffi.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Rasoio elettrico Wet & Dry

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Rasoio elettrico Wet & Dry

18/01/2019

España

España

Bien

Si era más o menos lo que me esperaba por lo que la recomiendo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver

10/06/2019

Deutschland

Deutschland

Star Wars Shaver

Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.