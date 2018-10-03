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Μη διαθέσιμο πλέον
4.2
από 5
35
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Giova78
03/10/2018
Italia
Perfetto
Perfetto nella rasatura anche dopo 3 gg, non crea alcuna irritazione ed molto semplice da usare. Facile la pulizia dopo l'uso e ottimo anche il rifinitore di basette/Baffi.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Rasoio elettrico Wet & Dry
Alfonso8491
18/01/2019
España
Bien
Si era más o menos lo que me esperaba por lo que la recomiendo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Roonie
10/06/2019
Deutschland
Star Wars Shaver
Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer