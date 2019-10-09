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Μη διαθέσιμο πλέον
SPK7413/00
Ασύρματη φορητότητα παντού
Ένα άνετο και κομψό ποντίκι που χωράει εύκολα στην τσάντα σας και προσαρμόζεται για να ταιριάξει στην παλάμη σας. Αυτό το εύχρηστο συμπλήρωμα για netbook διαθέτει ασύρματη σύνδεση και οπτικό αισθητήρα που του επιτρέπει να λειτουργεί στις περισσότερες επιφάνειες.
4 κουμπιά
2,4 GHz ασύρματο
Οπτικός αισθητήρας
Κομψή εμφάνιση από κράμα αλουμινίου
Η ασύρματη σχεδίαση προσφέρει εύκολη σύνδεση χωρίς μπερδεμένα καλώδια, κάνοντας τη ζωή σας πιο εύκολη
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