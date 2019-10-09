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Μη διαθέσιμο πλέον

400 SeriesΑσύρματο ποντίκι

SPK7413/00

Ασύρματη φορητότητα παντού

Ένα άνετο και κομψό ποντίκι που χωράει εύκολα στην τσάντα σας και προσαρμόζεται για να ταιριάξει στην παλάμη σας. Αυτό το εύχρηστο συμπλήρωμα για netbook διαθέτει ασύρματη σύνδεση και οπτικό αισθητήρα που του επιτρέπει να λειτουργεί στις περισσότερες επιφάνειες.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματη φορητότητα παντού

  • 4 κουμπιά

  • 2,4 GHz ασύρματο

  • Οπτικός αισθητήρας

  • Κομψή εμφάνιση από κράμα αλουμινίου

Αμφιδέξιο σχήμα για εξαιρετική αίσθηση και με τα δύο χέρια

Σχεδίαση με άνετη εργονομική σχεδίαση για εκπληκτική αίσθηση

Ασύρματη σχεδίαση και εύκολη σύνδεση, για να έχετε το χώρο σας τακτοποιημένο

Ασύρματη σχεδίαση και εύκολη σύνδεση, για να έχετε το χώρο σας τακτοποιημένο

Η ασύρματη σχεδίαση προσφέρει εύκολη σύνδεση χωρίς μπερδεμένα καλώδια, κάνοντας τη ζωή σας πιο εύκολη

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.