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  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
  • Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver S9000 PrestigeΗλεκτρική ξυριστική μηχανή Wet & Dry με SkinIQ

SP9871/22

4.5
| (2775) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα
Απολαύστε απόλυτο βαθύ ξύρισμα και εξαιρετική άνεση στο δέρμα με την ξυριστική μηχανή 9000 Prestige της Philips. Κόβει στο επίπεδο του δέρματος (έως και 0,00 χιλ.) χάρη στο σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut, ενώ η τεχνολογία SkinIQ προσαρμόζεται στο περίγραμμα του προσώπου σας, ακόμη και σε γένια 7 ημερών.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

Το πιο βαθύ ξύρισμα, ακόμα και σε γένια 7 ημερών

Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα

  • Βαθύ ξύρισμα, κοντά στο δέρμα

  • Λεπίδες Dual Precision NanoTech

  • Επίστρωση Hydro SkinGlide

  • Σύστημα ανάρτησης Ultraflex

  • Έως 5 έτη εγγύηση****

Βαθύ ξύρισμα, κοντά στην επιδερμίδα, έως και 0,00 χιλ., με το σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut

Βαθύ ξύρισμα, κοντά στην επιδερμίδα, έως και 0,00 χιλ., με το σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut

Το κατοχυρωμένο, μοναδικό σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut με περιστροφή ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, πριν τις κόψει με ακρίβεια κοντά στην επιδερμίδα (έως και 0,00 χιλ.), χωρίς οι λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα σας. Η ακρίβεια στα καλύτερά της, για καθαρό ξύρισμα που διαρκεί έως το βράδυ*.

Κόβουν τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση με τις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών

Κόβουν τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση με τις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών

Οι ξυριστικές μηχανές με περιστροφικές κεφαλές της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ακολουθούν τη φυσική ανάπτυξη των τριχών σας, πιάνοντας όλες τις τρίχες ανεξάρτητα από τη φορά ανάπτυξής τους, χάρη στις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών που κόβουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Με έως και 165.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες Dual Precision NanoTech κόβουν έως και 25% περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα**.

Προσαρμόζεται στο περίγραμμα του προσώπου σας με το σύστημα ανάρτησης UltraFlex

Προσαρμόζεται στο περίγραμμα του προσώπου σας με το σύστημα ανάρτησης UltraFlex

Οι πλήρως εύκαμπτες κεφαλές του συστήματος ανάρτησης UltraFlex προσαρμόζονται απόλυτα στο περίγραμμα του προσώπου σας, πιάνοντας ακόμα και τις πιο δύσκολες τρίχες στον λαιμό. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά απαλό και άνετο ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2775

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

01/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Πάρα πολύ καλή.

Έκανα το πρώτο μου ξύρισμα σε γενιά δύο ημερών εξαιρετική απόδοση εύκολα και γρήγορα .ο

Πλεονεκτήματα

Εύκολο γρήγορο ξύρισμα και αποτελεσματικό σαν να Έχεις ξυριστεί με ξυράφι κόντρα

Μειονεκτήματα

θα ήθελα να ‘χει ένα βουρτσάκι καθαρισμού Των κεφαλών.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

11/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Οτι καλύτερο σε ξυριστική μηχανή

Ξυρίζομαι πάντα με ηλεκτρική μηχανή χρόνια τώρα. Δε βρήκα κάτι αντίστοιχο στην αγορά

Πλεονεκτήματα

Ανεπιφύλακτα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

21/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Ότι καλύτερο

Οποιος μπορεί να διαθέσει αυτά τα χρήματα πιστευω πως η συγκεκριμένη μηχανή είναι μονόδρομος, χρησιμοποιώ χρόνια ξυριστικη μηχανή και πάντα τα κορυφαία μοντέλα της εταιρίας και η συγκεκριμένη είναι ότι καλύτερο έχω δοκιμάσει, ξυρίζει σαν να έχεις πάρει δυο φορες κόντρα με το ξυράφι και όλη η ουσία είναι πως αφήνει το δέρμα εντελώς ξεκούραστο και χωρίς ερεθισμούς

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. 92% των ερωτηθέντων συμφωνεί. Η δοκιμή διεξάχθηκε από ανεξάρτητο φορέα, με 95 άνδρες από την Κορέα ηλικίας 18-65 ετών

  2. σε σχέση με την ξυριστική μηχανή Philips σειράς 3000, σε γένια 3 ημερών

  3. σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο

  4. Εγγύηση 2 ετών + επέκταση για 3 έτη με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.