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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά HiFi

SHD8900/10

4.4

| (14) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πλούσια ασύρματη μουσική

Καθαρή, ψηφιακή μετάδοση, άψογη λήψη και πραγματική ποιότητα ήχου CD για εξαιρετικά πλούσια αλλά ομαλή ακουστική. Ασυναγώνιστη απόδοση ήχου και βελτιωμένη άνεση χάρη στο αυτορυθμιζόμενο εσωτερικό στήριγμα κεφαλής και τα μαλακά επικαλύμματα αυτιών.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πιστή μετάδοση έως και την τελευταία λεπτομέρεια

Πλούσια ασύρματη μουσική

Πεντακάθαρη ψηφιακή μετάδοση (2,4GHz)

Η ψηφιακή μετάδοση 2,4G Hz αποτρέπει τη συμπίεση και την απώλεια δεδομένων ανάμεσα στον πομπό και στα ακουστικά. Τα ψηφιακά σήματα μετατρέπονται σε αναλογικά σήματα στο τέλος της διαδικασίας μετάδοσης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακή ποιότητα ήχου, με ομαλή ακουστική και ελάχιστη απώλεια δεδομένων.

Η πραγματική ποιότητα ήχου CD σάς προσφέρει πλήρη μουσική απόλαυση

Η πραγματική ποιότητα ήχου CD σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τη μουσική σας απόλαυση, χάρη σε μια εξειδικευμένη διαδικασία ψηφιακής μετάδοσης, που εγγυάται μηδενική συμπίεση δεδομένων. Αυτό που ακούτε είναι απόλυτα λεπτομερές και πιστό στην αυθεντική μουσική πηγή.

Ο σχεδιασμός διπλής κεραίας εξασφαλίζει λήψη 360º

Ο σχεδιασμός διπλής κεραίας εξασφαλίζει λήψη χωρίς τυφλά σημεία, ανεξαρτήτως γωνίας λήψης. Τα ακουστικά περιλαμβάνουν δύο ανεξάρτητες κεραίες, που βρίσκονται στο δεξί και το αριστερό κάλυμμα αυτιών, για ασυναγώνιστη ασύρματη ακρόαση μουσικής χωρίς διακοπές (χωρίς τυφλά σημεία) και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

14

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

13/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Simply one of the best wireless headphones money can buy

Great audio reproduction with Wolfson ADC/DACs...No hiss, no buzzing, no crackle, good volume, smooth mid to highs, enough bass... Add convenient sleek design, super comfy and fast battery charging These phones simply rock... I have had plenty of digital headphones from varieties of great names no one can match the 8900s... I wish I purchased more! Thanks philips

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHD8900 Wireless HiFi Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHD8900 Wireless HiFi Headphone

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic piece of kit

Supremely comfortable, sumtuously stylish and superb sounding set of phones. What more needs to be said? Buy them, you won't regret it!

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Η αξιολογηση έγινε για SHD8900 Digital wireless headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHD8900 Digital wireless headphones

30/08/2010

United Kingdom

United Kingdom

One of the best wireless headphones avialable

Have been using these cans for about one month, and i have to say these beauties' sound experience is just as good as a decent wired one... Before first listen, I never thought a wireless thing would sound like this... First of all theres no interferience of any kind, even with all of my other 2.4Ghz stuff turned on like my wifi router and the cordless telephone, there's no any single issue... And then the sound? oh gosh... thats just great...Pure deep bass, airy vocal, soft treble, great dynamic, virtually no backgound hiss, no distortion and so on... To those who wish using multiple headphones with a one docking station; Theres a unique radio link between the docking station and its own headphones which means less radio interference but theres also a problem with this technique, you cant pair another headphone with the base station ... All in all its great headphones and i would recommend it to anyone who wants to listen to their musics and watching their favorite movies at late nights without bothering their mates/neighbors and messing with wires, these wireless cans should be on the top of your wish list Pros, Great sound quality, well built, comfortable, no radio interference, breathable ear cushions means your ears wont sweat Cons, Docking satation only works with its own headphone(adding more headphones not possible)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHD8900 Digital wireless headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHD8900 Digital wireless headphones

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