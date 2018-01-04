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Μη διαθέσιμο πλέον
SHC5112/10
Ασύρματη ελευθερία
Τέλος στην ακαταστασία των καλωδίων: με αυτά τα ακουστικά Philips μπορείτε να μετακινείστε ακούγοντας μουσική παντού στο σπίτι. Με την επαναφορτιζόμενη και πανάλαφρη σχεδίαση, μπορείτε να τα φοράτε όσο θέλετε χωρίς να σας κουράζουν.
Αγκαλιάζουν το αυτί
Καθώς υπάρχει η επιλογή από δύο κανάλια μετάδοσης, έχετε εξασφαλισμένη ευχάριστη ακρόαση. Απλά επιλέξτε το κανάλι με την καλύτερη λήψη.
Με δύο σετ ακουστικών, μπορείτε να μοιραστείτε τις προσωπικές μουσικές σας προτιμήσεις με κάποιο φίλο σας.
Τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το κόστος της επαναλαμβανόμενης χρήσης.
3.6
από 5
5
Κριτικές
Laurent974
04/01/2018
France
Pratique d'installation et d'usage
Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.
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Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil
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Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil
Dragnelle
01/12/2017
France
Bonne qualité de son, mais.......
Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.
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Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil
Brigitte24
16/10/2017
France
Bon produit
Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil