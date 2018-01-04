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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά HiFi

SHC5112/10

3.6

| (5) Κριτικές

Ασύρματη ελευθερία

Τέλος στην ακαταστασία των καλωδίων: με αυτά τα ακουστικά Philips μπορείτε να μετακινείστε ακούγοντας μουσική παντού στο σπίτι. Με την επαναφορτιζόμενη και πανάλαφρη σχεδίαση, μπορείτε να τα φοράτε όσο θέλετε χωρίς να σας κουράζουν.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πλήρως επαναφορτιζόμενα ακουστικά

Ασύρματη ελευθερία

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

Επιλέξτε από 2 κανάλια για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών

Καθώς υπάρχει η επιλογή από δύο κανάλια μετάδοσης, έχετε εξασφαλισμένη ευχάριστη ακρόαση. Απλά επιλέξτε το κανάλι με την καλύτερη λήψη.

Δύο ακουστικά σημαίνει ότι μπορείτε να μοιραστείτε τη μουσική σας

Με δύο σετ ακουστικών, μπορείτε να μοιραστείτε τις προσωπικές μουσικές σας προτιμήσεις με κάποιο φίλο σας.

Πλήρως επαναφορτιζόμενα

Τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το κόστος της επαναλαμβανόμενης χρήσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.6

από 5

5

Κριτικές

5
2
1

04/01/2018

France

France

Pratique d'installation et d'usage

Répond pleinement à notre besoin, c'est à dire écouter à 2 la télé, sans gêner ou être gêné par l'environnement. Très facile d'installation. Attention a bien vérifier que l'écran soit équipé d'une prise Jack, type écouteurs. Sur notre écran, un logo représentant un casque signale la prise Jack.

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Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

01/12/2017

France

France

Bonne qualité de son, mais.......

Problème de charge des batteries, 12 heures de charge par casque pour 6 heures d'écoute. Fourniture de piles neuves par Philips au titre de la garantie. Aucune amélioration. soit 2 casques, 1 chargeur donc 12heures X 2. C'est un peu long Service en ligne prévenu, en attente de solution.

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Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

16/10/2017

France

France

Bon produit

Produit de bonne qualité de son. Pas de bruits parasites. Confort et légèreté. Bon rapport qualité prix. Ces casques remplacent ceux que j'avais auparavant qui ont duré 20 ans

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Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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Η αξιολογηση έγινε για SHC5112 Casque Hi-Fi sans fil

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.