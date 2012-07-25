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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά hi-fi

SHC2000/00

3.7

| (15) Κριτικές

Ασύρματη μετάδοση IR

Αυτό το ασύρματο, επαναφορτιζόμενο σετ ακουστικών υπερύθρων συνδυάζει ποιότητα και άνεση για απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτων ή μουσικής στο σπίτι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Για τηλεόραση

Ασύρματη μετάδοση IR

  • Ρυθμιζόμενη εφαρμογή

  • Μετάδοση υπερύθρων

Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.

Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.

Αυτορυθμιζόμενο σύστημα κεφαλής που εξασφαλίζει άψογη εφαρμογή

Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής αυτών των ακουστικών Philips προσαρμόζεται εύκολα στο κεφάλι σας χάρη σε έναν αυτόματο μηχανισμό.

Η λειτουργία ALC αποτρέπει την παραμόρφωση των σημάτων εισόδου

Αυτό το έξυπνο ηλεκτρονικό κύκλωμα εξασφαλίζει ότι το επίπεδο εισόδου ήχου ρυθμίζεται αυτόματα στο κατάλληλο σημείο, αποτρέποντας την παραμόρφωση και διασφαλίζοντας την απόλαυση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

15

Κριτικές

2

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones.

Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips

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Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless Headphone

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

a good product for nighy time listening

I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless hi-fi headphones

31/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Clear sound, no hiss

I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless Headphone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless Headphone

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.