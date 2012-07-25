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Μη διαθέσιμο πλέον
SHC2000/00
Ασύρματη μετάδοση IR
Αυτό το ασύρματο, επαναφορτιζόμενο σετ ακουστικών υπερύθρων συνδυάζει ποιότητα και άνεση για απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτων ή μουσικής στο σπίτι.
Ρυθμιζόμενη εφαρμογή
Μετάδοση υπερύθρων
Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.
Το εσωτερικό στήριγμα κεφαλής αυτών των ακουστικών Philips προσαρμόζεται εύκολα στο κεφάλι σας χάρη σε έναν αυτόματο μηχανισμό.
Αυτό το έξυπνο ηλεκτρονικό κύκλωμα εξασφαλίζει ότι το επίπεδο εισόδου ήχου ρυθμίζεται αυτόματα στο κατάλληλο σημείο, αποτρέποντας την παραμόρφωση και διασφαλίζοντας την απόλαυση.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.7
από 5
15
Κριτικές
Stevethetaxi
25/07/2012
United Kingdom
Great headphones.
Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless Headphone
downlands
02/10/2011
United Kingdom
a good product for nighy time listening
I bought these headphones for night time use watching films in bed and not waking my partner up.They are comfortable to wear and the battery charge lasts a long time.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless hi-fi headphones
KFOC
31/07/2011
United Kingdom
Clear sound, no hiss
I ordered two of these for use with TV. They fit better than any headphones I have used before and the infra-red system provides far better sound quality than my previous Sony 'radio signal' headphones.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless Headphone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC2000 Wireless Headphone