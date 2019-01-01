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Μη διαθέσιμο πλέον
SHC1300/00
Ασύρματη μετάδοση IR
Αυτό το ασύρματο σετ ακουστικών υπερύθρων συνδυάζει ποιότητα και άνεση για απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτων ή μουσικής στο σπίτι.
Μετάδοση υπερύθρων
Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.
Η χρήση διαμόρφωσης πολύ υψηλής συχνότητας (RF) για τη σύνδεση μετάδοσης διασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη.
2.9
από 5
46
Κριτικές
dino
01/01/2019
Ελλάδα
Τέλεια ακουστικά που δέν θέλουν και να χαλάσουν μετά απο 10 χρόνια.
Τέλεια και πάμφθηνα, τα αγόασα απο την Forthnet στον Ρέντη δέν θυμάμαι πότε. Δουλεύουν ακόμα τέλεια και τα μαξιλαράκια είναι σάν καινούργια.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones
rinoceronte
31/12/2020
Italia
Ottimo prodotto,
ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio
Πλεονεκτήματα
sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni
Μειονεκτήματα
niente da segnalare.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-31
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-31
INCAVOLATO50
02/08/2017
Italia
PRIMO ASCOLTO
PROVATE APPENA ARRIVATE..POSSO SOLO DIRE BENE..OTTIMO RAPPORTO QUALITA' PREZZO...ESSENDO INFRAROSSI:LOGICO CHE PERDA IL SEGNALE SE CI SI ALLONTANA TROPPO DAL TRASMETTITORE
Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones
Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones