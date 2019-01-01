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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά hi-fi

SHC1300/00

2.9

| (46) Κριτικές

Ασύρματη μετάδοση IR

Αυτό το ασύρματο σετ ακουστικών υπερύθρων συνδυάζει ποιότητα και άνεση για απόλαυση τηλεοπτικών προγραμμάτων ή μουσικής στο σπίτι.

Δείτε όλα τα οφέλη

Για τηλεόραση

Ασύρματη μετάδοση IR

  • Μετάδοση υπερύθρων

Ελαφρύς σχεδιασμός για άνεση σε παρατεταμένη χρήση.

Τα ανθεκτικά και ελαφρά υλικά υψηλής ποιότητας αυτών των ακουστικών Philips ενισχύουν την άνεση, για παρατεταμένη χρήση.

RF υψηλής συχνότητας που εξασφαλίζει καθαρή και ευκρινή λήψη

Η χρήση διαμόρφωσης πολύ υψηλής συχνότητας (RF) για τη σύνδεση μετάδοσης διασφαλίζει πεντακάθαρη λήψη.

Εύκολη και απλή ρύθμιση

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.9

από 5

46

Κριτικές

01/01/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλεια ακουστικά που δέν θέλουν και να χαλάσουν μετά απο 10 χρόνια.

Τέλεια και πάμφθηνα, τα αγόασα απο την Forthnet στον Ρέντη δέν θυμάμαι πότε. Δουλεύουν ακόμα τέλεια και τα μαξιλαράκια είναι σάν καινούργια.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones

31/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto,

ottime per guardare la tv e le caratteristiche sono differenti da quelle ad onde radio. Ho usato da subito le pile ricaricabili e non ho avuto problemi. Ho letto recensioni di persone che fanno confusione tra caratteristiche di cuffie a raggi infrarossi e ad onde radio

Πλεονεκτήματα

sono positive in tutto il loro aspetto e funzioni

Μειονεκτήματα

niente da segnalare.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-31

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-31

02/08/2017

Italia

Italia

PRIMO ASCOLTO

PROVATE APPENA ARRIVATE..POSSO SOLO DIRE BENE..OTTIMO RAPPORTO QUALITA' PREZZO...ESSENDO INFRAROSSI:LOGICO CHE PERDA IL SEGNALE SE CI SI ALLONTANA TROPPO DAL TRASMETTITORE

Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones

Η αξιολογηση έγινε για SHC1300 Wireless hi-fi headphones

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.