SCY903/72
Υποστηρίζει τον μοναδικό ρυθμό με τον οποίο πίνει το μωρό σας
Η θηλή Natural Response απελευθερώνει το γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει ενεργά. Τα μωρά μπορούν να πιουν με τον δικό τους ρυθμό, όπως στο στήθος, επομένως μπορεί να συνδυαστεί εύκολα ο θηλασμός με το τάισμα με μπιμπερό. Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή. Δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Η θηλή Natural Response Nipple προσαρμόζεται στο φυσικό ρυθμό πρόσληψης τροφής του μωρού σας, διευκολύνοντας το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με μπιμπερό. Η θηλή διαθέτει μια μοναδική οπή που απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, όταν το μωρό διακόπτει για να καταπιεί και να αναπνεύσει, διακόπτεται και η ροή του γάλακτος.
Η φαρδιά, μαλακή και εύκαμπτη θηλή είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσομοιάζει το σχήμα και την αίσθηση του γυναικείου στήθους, διευκολύνοντας το μωρό σας να πιάσει τη θηλή και να νιώσει άνετα.
Αν το νεογέννητο μωρό σας δεν λαμβάνει συνεχώς αρκετό γάλα κατά τη διάρκεια του ταΐσματος ή έχει επιπλοκές στη λήψη γάλακτος, επιλέξτε μια θηλή με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν προκύψουν μόνιμα προβλήματα με το τάισμα, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
Η βαλβίδα κατά των κολικών είναι ειδικά σχεδιασμένη για να διατηρεί τον αέρα μακριά από την κοιλίτσα του μωρού κατά το τάισμα, συμβάλλοντας στη μείωση των κολικών και της δυσφορίας.
Η οπή της θηλής είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα έχετε απώλεια γάλακτος τόσο στο σπίτι όσο και ενώ μετακινείστε.
Κάθε μωρό έχει τον δικό του ρυθμό όσον αφορά το τάισμα και την ανάπτυξη. Σχεδιάσαμε ένα φάσμα ρυθμών ροής, έτσι ώστε να βρείτε αυτόν που είναι ιδανικός για το μωρό σας και να εξατομικεύσετε το μπιμπερό του. Όλες οι θηλές Natural Response είναι κατασκευασμένες από μαλακή σιλικόνη.
Πραγματοποιήσαμε μετάβαση σε ένα σύστημα ροής με βάση τον ρυθμό. Ξεκινήστε με τη θηλή που συνοδεύει το μπιμπερό. Αν το γάλα διαρρέει από το στόμα του μωρού ή το μωρό ξεροκαταπίνει, δοκιμάστε μικρότερη ροή. Αν το μωρό παίζει με τη θηλή και δεν πίνει ή φαίνεται απογοητευμένο, δοκιμάστε μεγαλύτερη ροή. Καθώς κάνουμε αυτήν την ενημέρωση, μπορεί να λάβετε οποιοδήποτε στυλ πακέτου.
Φαρδύς λαιμός που διευκολύνει το γέμισμα και το καθάρισμα του μπιμπερό. Με λίγα μόνο μέρη, για γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση.
Η εργονομική σχεδίαση του μπιμπερό το καθιστά εύκολο στο κράτημα υπό οποιαδήποτε γωνία ώστε να παρέχει μέγιστη άνεση κατά το τάισμα. Εύκολο κράτημα, τόσο για εσάς όσο και για τα μικρά χεράκια του μωρού σας.
Συνδυάστε τα εξαρτήματα για θήλαστρα, μπιμπερό και κύπελλα και δημιουργήστε το προϊόν που σας εξυπηρετεί, όταν το χρειάζεστε.
Τα μπιμπερό και οι θηλές Natural της Philips Avent είναι κατασκευασμένα από υλικό χωρίς BPA*.
Τα νέα μπιμπερό Natural Response διαφέρουν από τα μπιμπερό ελεύθερης ροής. Ακριβώς όπως και με το θηλασμό, ίσως χρειαστούν μερικές προσπάθειες για να γίνει σωστά. Αυτό είναι απόλυτα φυσικό.
Υλικό κατασκευής
Τι περιλαμβάνεται
Λειτουργίες
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.