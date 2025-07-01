Αναζήτηση όρων

    Philips Avent Natural Response Μπιμπερό

    SCY903/72

    Η θηλή Natural Response απελευθερώνει το γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει ενεργά. Τα μωρά μπορούν να πιουν με τον δικό τους ρυθμό, όπως στο στήθος, επομένως μπορεί να συνδυαστεί εύκολα ο θηλασμός με το τάισμα με μπιμπερό. Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή. Δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

    Philips Avent Natural Response Μπιμπερό

    Η θηλή που λειτουργεί όπως το στήθος κατά τον θηλασμό

    • 1 μπιμπερό
    • 9oz/260ml
    • Θηλή μέτριας ροής
    • 3-6m
    Η θηλή απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει

    Η θηλή απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει

    Η θηλή Natural Response Nipple προσαρμόζεται στο φυσικό ρυθμό πρόσληψης τροφής του μωρού σας, διευκολύνοντας το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με μπιμπερό. Η θηλή διαθέτει μια μοναδική οπή που απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, όταν το μωρό διακόπτει για να καταπιεί και να αναπνεύσει, διακόπτεται και η ροή του γάλακτος.

    Φυσικό πιάσιμο με θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του γυναικείου στήθους

    Φυσικό πιάσιμο με θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του γυναικείου στήθους

    Η φαρδιά, μαλακή και εύκαμπτη θηλή είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσομοιάζει το σχήμα και την αίσθηση του γυναικείου στήθους, διευκολύνοντας το μωρό σας να πιάσει τη θηλή και να νιώσει άνετα.

    Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή

    Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή

    Αν το νεογέννητο μωρό σας δεν λαμβάνει συνεχώς αρκετό γάλα κατά τη διάρκεια του ταΐσματος ή έχει επιπλοκές στη λήψη γάλακτος, επιλέξτε μια θηλή με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν προκύψουν μόνιμα προβλήματα με το τάισμα, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

    Ειδικά σχεδιασμένο για μείωση των κολικών και της δυσφορίας

    Ειδικά σχεδιασμένο για μείωση των κολικών και της δυσφορίας

    Η βαλβίδα κατά των κολικών είναι ειδικά σχεδιασμένη για να διατηρεί τον αέρα μακριά από την κοιλίτσα του μωρού κατά το τάισμα, συμβάλλοντας στη μείωση των κολικών και της δυσφορίας.

    Η σχεδίαση θηλής που δεν στάζει συμβάλλει στην αποφυγή των διαρροών και της απώλειας γάλακτος

    Η σχεδίαση θηλής που δεν στάζει συμβάλλει στην αποφυγή των διαρροών και της απώλειας γάλακτος

    Η οπή της θηλής είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα έχετε απώλεια γάλακτος τόσο στο σπίτι όσο και ενώ μετακινείστε.

    Επιλέξτε τη σωστή ροή γάλακτος για το μωρό σας

    Επιλέξτε τη σωστή ροή γάλακτος για το μωρό σας

    Κάθε μωρό έχει τον δικό του ρυθμό όσον αφορά το τάισμα και την ανάπτυξη. Σχεδιάσαμε ένα φάσμα ρυθμών ροής, έτσι ώστε να βρείτε αυτόν που είναι ιδανικός για το μωρό σας και να εξατομικεύσετε το μπιμπερό του. Όλες οι θηλές Natural Response είναι κατασκευασμένες από μαλακή σιλικόνη.

    Ίδια προϊόντα, νέα πλοήγηση

    Ίδια προϊόντα, νέα πλοήγηση

    Πραγματοποιήσαμε μετάβαση σε ένα σύστημα ροής με βάση τον ρυθμό. Ξεκινήστε με τη θηλή που συνοδεύει το μπιμπερό. Αν το γάλα διαρρέει από το στόμα του μωρού ή το μωρό ξεροκαταπίνει, δοκιμάστε μικρότερη ροή. Αν το μωρό παίζει με τη θηλή και δεν πίνει ή φαίνεται απογοητευμένο, δοκιμάστε μεγαλύτερη ροή. Καθώς κάνουμε αυτήν την ενημέρωση, μπορεί να λάβετε οποιοδήποτε στυλ πακέτου.

    Ευκολία στη χρήση και το καθάρισμα και γρήγορη συναρμολόγηση

    Ευκολία στη χρήση και το καθάρισμα και γρήγορη συναρμολόγηση

    Φαρδύς λαιμός που διευκολύνει το γέμισμα και το καθάρισμα του μπιμπερό. Με λίγα μόνο μέρη, για γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση.

    Εύκολο κράτημα, ακόμη και για τα μικρά χεράκια του μωρού σας

    Εύκολο κράτημα, ακόμη και για τα μικρά χεράκια του μωρού σας

    Η εργονομική σχεδίαση του μπιμπερό το καθιστά εύκολο στο κράτημα υπό οποιαδήποτε γωνία ώστε να παρέχει μέγιστη άνεση κατά το τάισμα. Εύκολο κράτημα, τόσο για εσάς όσο και για τα μικρά χεράκια του μωρού σας.

    Συμβατότητα με όλη τη σειρά Philips Avent

    Συμβατότητα με όλη τη σειρά Philips Avent

    Συνδυάστε τα εξαρτήματα για θήλαστρα, μπιμπερό και κύπελλα και δημιουργήστε το προϊόν που σας εξυπηρετεί, όταν το χρειάζεστε.

    Οι θηλές και τα μπιμπερό Natural Response δεν περιέχουν BPA*

    Οι θηλές και τα μπιμπερό Natural Response δεν περιέχουν BPA*

    Τα μπιμπερό και οι θηλές Natural της Philips Avent είναι κατασκευασμένα από υλικό χωρίς BPA*.

    Να είστε υπομονετικοί όσο το μωρό προσαρμόζεται

    Να είστε υπομονετικοί όσο το μωρό προσαρμόζεται

    Τα νέα μπιμπερό Natural Response διαφέρουν από τα μπιμπερό ελεύθερης ροής. Ακριβώς όπως και με το θηλασμό, ίσως χρειαστούν μερικές προσπάθειες για να γίνει σωστά. Αυτό είναι απόλυτα φυσικό.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Υλικό κατασκευής

      Θηλή
      • Σιλικόνη
      • Χωρίς BPA*

    • Τι περιλαμβάνεται

      Μπιμπερό 9oz/260ml
      1  τεμάχιο
      Θηλή μέτριας ροής
      1 τμχ.

    • Λειτουργίες

      Χαρακτηριστικά θηλής
      • Φυσικό πιάσιμο
      • Σχέδιο που δεν στάζει
      • Μαλακό και εύκαμπτο
      • Βαλβίδα κατά των κολικών

    • 0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ

