Υποστηρίζει τον μοναδικό ρυθμό με τον οποίο πίνει το μωρό σας

Η θηλή Natural Response απελευθερώνει το γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει ενεργά. Τα μωρά μπορούν να πιουν με τον δικό τους ρυθμό, όπως στο στήθος, επομένως μπορεί να συνδυαστεί εύκολα ο θηλασμός με το τάισμα με μπιμπερό. Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή. Δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.