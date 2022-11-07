Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή

Όλοι μαθαίνουμε με το δικό μας ρυθμό. Η ικανότητα του μωρού να πίνει από μπιμπερό είναι μια δεξιότητα και ορισμένα μωρά την αναπτύσσουν γρηγορότερα από άλλα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένα μωρά μπορούν να επωφεληθούν αρχικά από τη θηλή "First Flow" (Θηλή 0) προτού προχωρήσουν στις θηλές Natural Response. Όταν το μωρό σας χρειάζεται περισσότερο από 20 λεπτά για να πιει 50 ml/1,7 oz χρησιμοποιώντας τις θηλές Natural Response, αλλάξτε στη θηλή "First Flow". Αν το μωρό σας παίζει με τη θηλή αντί να πίνει ή φαίνεται ανήσυχο, δοκιμάστε μια θηλή Natural Response με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν οι δυσκολίες στο τάισμα παραμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.