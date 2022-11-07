Αναζήτηση όρων

    Philips Avent Natural Response Μπιμπερό με αεραγωγό Airfree

    SCY673/81

    Ροή γάλακτος όπως στο θηλασμό, που μειώνει τα προβλήματα

    Προσφέρει ήρεμο και άνετο τάισμα. Η θηλή Natural Response υποστηρίζει το μοναδικό ρυθμό του μωρού, ενώ η βαλβίδα AirFree έχει σχεδιαστεί για επιπλέον προστασία από κολικούς, αέρια και παλινδρόμηση. Η χρήση της σωστής θηλής είναι πολύ σημαντική. Δείτε περισσότερα παρακάτω.

    Philips Avent Natural Response Μπιμπερό με αεραγωγό Airfree

    Η θηλή που λειτουργεί όπως το στήθος κατά τον θηλασμό*

    • 1 μπιμπερό
    • 9oz/260ml
    • Θηλή μέτριας ροής
    • 3-6m
    Φυσικό πιάσιμο με θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του γυναικείου στήθους

    Φυσικό πιάσιμο με θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του γυναικείου στήθους

    Η φαρδιά, μαλακή και εύκαμπτη θηλή είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσομοιάζει το σχήμα και την αίσθηση του γυναικείου στήθους, διευκολύνοντας το μωρό σας να πιάσει τη θηλή και να νιώσει άνετα.

    Η θηλή απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει

    Η θηλή απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει

    Η θηλή Natural Response Nipple προσαρμόζεται στο φυσικό ρυθμό πρόσληψης τροφής του μωρού σας, διευκολύνοντας το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με μπιμπερό. Η θηλή διαθέτει μια μοναδική οπή που απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, όταν το μωρό διακόπτει για να καταπιεί και να αναπνεύσει, διακόπτεται και η ροή του γάλακτος.

    Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή

    Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή

    Όλοι μαθαίνουμε με το δικό μας ρυθμό. Η ικανότητα του μωρού να πίνει από μπιμπερό είναι μια δεξιότητα και ορισμένα μωρά την αναπτύσσουν γρηγορότερα από άλλα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένα μωρά μπορούν να επωφεληθούν αρχικά από τη θηλή "First Flow" (Θηλή 0) προτού προχωρήσουν στις θηλές Natural Response. Όταν το μωρό σας χρειάζεται περισσότερο από 20 λεπτά για να πιει 50 ml/1,7 oz χρησιμοποιώντας τις θηλές Natural Response, αλλάξτε στη θηλή "First Flow". Αν το μωρό σας παίζει με τη θηλή αντί να πίνει ή φαίνεται ανήσυχο, δοκιμάστε μια θηλή Natural Response με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν οι δυσκολίες στο τάισμα παραμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

    Σχεδιασμένο για μείωση των προβλημάτων ταΐσματος

    Σχεδιασμένο για μείωση των προβλημάτων ταΐσματος

    Ο αεραγωγός AirFree είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να παρέχει επιπλέον προστασία από προβλήματα ταΐσματος, καθώς αποτρέπει την είσοδο αέρα στην κοιλίτσα του μωρού σας κατά το τάισμα σε όρθια θέση.

    Επιλέξτε τη σωστή ροή γάλακτος για το μωρό σας

    Επιλέξτε τη σωστή ροή γάλακτος για το μωρό σας

    Κάθε μωρό έχει τον δικό του ρυθμό όσον αφορά το τάισμα και την ανάπτυξη. Σχεδιάσαμε ένα φάσμα ρυθμών ροής, έτσι ώστε να βρείτε αυτόν που είναι ιδανικός για το μωρό σας και να εξατομικεύσετε το μπιμπερό του. Όλες οι θηλές Natural Response είναι κατασκευασμένες από μαλακή σιλικόνη.

    Ίδια προϊόντα, νέα πλοήγηση

    Ίδια προϊόντα, νέα πλοήγηση

    Πραγματοποιήσαμε μετάβαση σε ένα σύστημα ροής με βάση τον ρυθμό. Ξεκινήστε με τη θηλή που συνοδεύει το μπιμπερό. Αν το γάλα διαρρέει από το στόμα του μωρού ή το μωρό ξεροκαταπίνει, δοκιμάστε μικρότερη ροή. Αν το μωρό παίζει με τη θηλή και δεν πίνει ή φαίνεται απογοητευμένο, δοκιμάστε μεγαλύτερη ροή. Καθώς κάνουμε αυτήν την ενημέρωση, μπορεί να λάβετε οποιοδήποτε στυλ πακέτου.

    Η σχεδίαση θηλής που δεν στάζει συμβάλλει στην αποφυγή των διαρροών και της απώλειας γάλακτος

    Η σχεδίαση θηλής που δεν στάζει συμβάλλει στην αποφυγή των διαρροών και της απώλειας γάλακτος

    Η οπή της θηλής είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα έχετε απώλεια γάλακτος τόσο στο σπίτι όσο και ενώ μετακινείστε.

    Συμβατότητα με όλη τη σειρά Philips Avent

    Συμβατότητα με όλη τη σειρά Philips Avent

    Συνδυάστε τα εξαρτήματα για θήλαστρα, μπιμπερό και κύπελλα και δημιουργήστε το προϊόν που σας εξυπηρετεί, όταν το χρειάζεστε.

    Εύκολο κράτημα, ακόμη και για τα μικρά χεράκια του μωρού σας

    Εύκολο κράτημα, ακόμη και για τα μικρά χεράκια του μωρού σας

    Η εργονομική σχεδίαση του μπιμπερό το καθιστά εύκολο στο κράτημα υπό οποιαδήποτε γωνία ώστε να παρέχει μέγιστη άνεση κατά το τάισμα. Εύκολο κράτημα, τόσο για εσάς όσο και για τα μικρά χεράκια του μωρού σας.

    Ευκολία στη χρήση και το καθάρισμα και γρήγορη συναρμολόγηση

    Ευκολία στη χρήση και το καθάρισμα και γρήγορη συναρμολόγηση

    Φαρδύς λαιμός που διευκολύνει το γέμισμα και το καθάρισμα του μπιμπερό. Με λίγα μόνο μέρη, για γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση, καθώς ο αεραγωγός AirFree είναι ένα ενιαίο εξάρτημα.

    Οι θηλές και τα μπιμπερό Natural Response δεν περιέχουν BPA*

    Οι θηλές και τα μπιμπερό Natural Response δεν περιέχουν BPA*

    Τα μπιμπερό και οι θηλές Natural της Philips Avent είναι κατασκευασμένα από υλικό χωρίς BPA*.

    Να είστε υπομονετικοί όσο το μωρό προσαρμόζεται

    Να είστε υπομονετικοί όσο το μωρό προσαρμόζεται

    Τα νέα μπιμπερό Natural Response διαφέρουν από τα μπιμπερό ελεύθερης ροής. Ακριβώς όπως και με το θηλασμό, ίσως χρειαστούν μερικές προσπάθειες για να γίνει σωστά. Αυτό είναι απόλυτα φυσικό.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Υλικό κατασκευής

      Θηλή
      • Σιλικόνη
      • Χωρίς BPA*

    • Τι περιλαμβάνεται

      Βαλβίδα AirFree
      1  τεμάχιο
      Μπιμπερό 9oz/260ml
      1  τεμάχιο
      Θηλή μέτριας ροής
      1 τμχ.

    • Λειτουργίες

      Χαρακτηριστικά θηλής
      • Φυσικό πιάσιμο
      • Σχέδιο που δεν στάζει
      • Μαλακό και εύκαμπτο

    • Η θηλή Natural Response απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Τα μωρά πίνουν, καταπίνουν και αναπνέουν με το δικό τους φυσιολογικό ρυθμό, όπως κατά το θηλασμό.

