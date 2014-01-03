SCF603/50
Κορυφαία προστασία του μητρικού γάλακτος
Οι σακούλες αποθήκευσης μητρικού γάλακτος Philips Avent σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε το πολύτιμο μητρικό σας γάλα με ασφάλεια. Τοποθετούνται στο ψυγείο ή την κατάψυξη και είναι προαποστειρωμένες για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε άμεσα.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Ασφαλές κλείσιμο και προστασία από τις διαρροές με διπλό zip, για ασφαλή αποθήκευση του μητρικού γάλακτος
Το σύστημα σφράγισης με προστασία παραβίασης υποδεικνύει ότι η προαποστειρωμένη σακούλα είναι άθικτη πριν από την πρώτη χρήση, για απόλυτη υγιεινή
Έχει ενισχυμένες πλαϊνές ραφές και υλικό διπλής στρώσης, για να είστε απόλυτα σίγουρη ότι το πολύτιμο μητρικό σας γάλα είναι ασφαλές στο ψυγείο ή την κατάψυξη
Η σακούλα έχει μεγάλο και ανθεκτικό άνοιγμα, για να μπορείτε να γεμίζετε και να αδειάζετε εύκολα το μητρικό γάλα
Αυτή η σακούλα έχει ανθεκτικό σχεδιασμό για να μπορεί να στέκεται σε όρθια θέση, αλλά και μεγάλο άνοιγμα να γεμίζετε και να αδειάζετε εύκολα το μητρικό γάλα
Οι σακούλες τοποθετούνται σε οριζόντια θέση, για εύκολη αποθήκευση στο ψυγείο ή στην κατάψυξη
Αυτή η σακούλα είναι κατασκευασμένη από υλικό χωρίς BPA
