    Philips Avent Σακούλες αποθήκευσης μητρικού γάλακτος

    SCF603/50

    Κορυφαία προστασία του μητρικού γάλακτος

    Οι σακούλες αποθήκευσης μητρικού γάλακτος Philips Avent σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε το πολύτιμο μητρικό σας γάλα με ασφάλεια. Τοποθετούνται στο ψυγείο ή την κατάψυξη και είναι προαποστειρωμένες για να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε άμεσα.

    Philips Avent Σακούλες αποθήκευσης μητρικού γάλακτος

    Κορυφαία προστασία του μητρικού γάλακτος

    Σακούλες αποθήκευσης μητρικού γάλακτος 6oz/180ml

    • Αποθήκευση
    • Προαποστειρωμένη
    • 50 σακούλες
    Ασφαλές κλείσιμο και προστασία από τις διαρροές με διπλό zip

    Ασφαλές κλείσιμο και προστασία από τις διαρροές με διπλό zip, για ασφαλή αποθήκευση του μητρικού γάλακτος

    Προαποστειρωμένη σακούλα με προστασία παραβίασης

    Το σύστημα σφράγισης με προστασία παραβίασης υποδεικνύει ότι η προαποστειρωμένη σακούλα είναι άθικτη πριν από την πρώτη χρήση, για απόλυτη υγιεινή

    Φυλάσσεται στην κατάψυξη, έχει ενισχυμένες ραφές και υλικό διπλής στρώσης

    Έχει ενισχυμένες πλαϊνές ραφές και υλικό διπλής στρώσης, για να είστε απόλυτα σίγουρη ότι το πολύτιμο μητρικό σας γάλα είναι ασφαλές στο ψυγείο ή την κατάψυξη

    Μεγάλο άνοιγμα για εύκολο γέμισμα και άδειασμα

    Η σακούλα έχει μεγάλο και ανθεκτικό άνοιγμα, για να μπορείτε να γεμίζετε και να αδειάζετε εύκολα το μητρικό γάλα

    Ανθεκτικός σχεδιασμός για στήριξη της σακούλας σε όρθια θέση

    Αυτή η σακούλα έχει ανθεκτικό σχεδιασμό για να μπορεί να στέκεται σε όρθια θέση, αλλά και μεγάλο άνοιγμα να γεμίζετε και να αδειάζετε εύκολα το μητρικό γάλα

    Οι σακούλες τοποθετούνται οριζόντια, για εύκολη αποθήκευση

    Οι σακούλες τοποθετούνται σε οριζόντια θέση, για εύκολη αποθήκευση στο ψυγείο ή στην κατάψυξη

    Αυτή η σακούλα είναι κατασκευασμένη από υλικό χωρίς BPA

    Αυτή η σακούλα είναι κατασκευασμένη από υλικό χωρίς BPA

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Χωρητικότητα

      Τσάντα
      6oz/180ml

    • Διαστάσεις

      Ύψος
      25,6  εκ.
      Πλάτος
      9,9  εκ.

    • Σχεδίαση

      Εύκολη χρήση
      Μεγάλο, ανθεκτικό άνοιγμα
      Αξιοπιστία
      Σφράγιση με προστασία παραβίασης
      Ανθεκτική
      Δυνατότητα στήριξης σε όρθια θέση
      Απόλυτη προστασία
      Ενισχυμένες ραφές

    • Λειτουργίες

      Προστασία από διαρροές
      Διπλό κλείσιμο για μεγαλύτερη ασφάλεια
      Υλικό κατασκευής
      Ανθεκτικό υλικό διπλής στρώσης

    • Τι περιλαμβάνεται

      Τσάντα
      50  τεμάχιο

