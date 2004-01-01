SCF358/10
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Ρυθμίστε τον όγκο του γάλακτος, πατήστε START και αφήστε την έξυπνη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Ανιχνεύει την αρχική θερμοκρασία του γάλακτος, το ζεσταίνει γρήγορα στην ιδανική θερμοκρασία και το διατηρεί σε αυτήν τη θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.
Θέλετε να έχετε πάντα επιπλέον γεύματα στον καταψύκτη σας; Ο θερμαντήρας μπιμπερό ξεπαγώνει γρήγορα το γάλα αλλά και τα δοχεία βρεφικής τροφής.
Όταν το μωρό σας είναι έτοιμο να μεταβεί στις στερεές τροφές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό για την απόψυξη και το ζέσταμα δοχείων βρεφικής τροφής.
Χάρη στην ενιαία σχεδίαση, καθαρίζεται εύκολα, για να μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο χρόνο με το μωρό σας.
Ο θερμαντήρας μπιμπερό διατηρεί το γάλα ζεστό για έως 60 λεπτά, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία στις ώρες των γευμάτων. Στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα, παρέχοντας ασφάλεια και σιγουριά.
Σχεδίαση που ταιριάζει με τα αγαπημένα μπιμπερό Philips Avent και τις κορυφαίες μάρκες βρεφικών μπιμπερό και δοχείων για βρεφικές τροφές.
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.