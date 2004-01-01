Αναζήτηση όρων

    Avent SCF358/00 Fast bottle warmer

    SCF358/10

    Avent SCF358/00 Fast bottle warmer

    Ο έξυπνος αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας επιλέγει αυτόματα την ιδανική λειτουργία θέρμανσης

    Ρυθμίστε τον όγκο του γάλακτος, πατήστε START και αφήστε την έξυπνη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Ανιχνεύει την αρχική θερμοκρασία του γάλακτος, το ζεσταίνει γρήγορα στην ιδανική θερμοκρασία και το διατηρεί σε αυτήν τη θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.

    Λειτουργία απόψυξης για δοχεία κατεψυγμένου γάλακτος και βρεφικής τροφής

    Θέλετε να έχετε πάντα επιπλέον γεύματα στον καταψύκτη σας; Ο θερμαντήρας μπιμπερό ξεπαγώνει γρήγορα το γάλα αλλά και τα δοχεία βρεφικής τροφής.

    Ζεσταίνει δοχεία βρεφικής τροφής αλλά και γάλα

    Όταν το μωρό σας είναι έτοιμο να μεταβεί στις στερεές τροφές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό για την απόψυξη και το ζέσταμα δοχείων βρεφικής τροφής.

    Εύκολος καθαρισμός

    Χάρη στην ενιαία σχεδίαση, καθαρίζεται εύκολα, για να μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο χρόνο με το μωρό σας.

    Διατηρεί το γάλα ζεστό για έως 60 λεπτά και απενεργοποιείται αυτόματα

    Ο θερμαντήρας μπιμπερό διατηρεί το γάλα ζεστό για έως 60 λεπτά, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία στις ώρες των γευμάτων. Στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα, παρέχοντας ασφάλεια και σιγουριά.

    Συμβατό με τις περισσότερες μάρκες μπιμπερό και δοχείων για βρεφικές τροφές

    Σχεδίαση που ταιριάζει με τα αγαπημένα μπιμπερό Philips Avent και τις κορυφαίες μάρκες βρεφικών μπιμπερό και δοχείων για βρεφικές τροφές.

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

