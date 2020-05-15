Αναζήτηση όρων

    Philips Avent Advanced Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό

    SCF355/07

    Γρήγορο και ομοιόμορφο ζέσταμα

    Όταν έρθει η ώρα για το επόμενο τάισμα του μωρού σας, θα μπορείτε να ζεστάνετε με ήπιο τρόπο το γάλα ή το φαγητό του σε 3 λεπτά. Ζεσταίνει σταδιακά και σταθερά ώστε να αποφύγει τα ζεστά σημεία. Είναι εύκολος στη χρήση, διαθέτει μια βολική ρύθμιση απόψυξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το ζέσταμα βρεφικής τροφής.

    Philips Avent Advanced Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό

    Ζεσταίνει ομοιόμορφα σε μόλις 3 λεπτά

    • Ζεσταίνει ομοιόμορφα χωρίς θερμά σημεία
    • Ζεσταίνει γρήγορα
    • Ήπια απόψυξη
    • Λειτ/γία διατήρησης θερμ/σίας
    Ο θερμαντήρας μπιμπερό ζεσταίνει 150 ml/5 oz γάλακτος σε μόλις 3 λεπτά*.

    Ο θερμαντήρας μπιμπερό ζεσταίνει γρήγορα και ομοιόμορφα. Χάρη στη συνεχή κυκλοφορία του γάλακτος καθώς το ζεσταίνει, αποτρέπονται και τα θερμά σημεία.

    Ο θερμαντήρας μπιμπερό διαθέτει μια πρακτική ρύθμιση για απόψυξη, η οποία είναι πιο ασφαλής από την απόψυξη σε φούρνο μικροκυμάτων και πιο εύχρηστη από τη χρήση νερού. Απλώς επιλέξτε τη ρύθμιση για να ξεπαγώσετε το γάλα ή τη βρεφική τροφή σε υγρή μορφή!

    Εκτός από μπιμπερό, με τον θερμαντήρα μπορείτε να ζεστάνετε ομοιόμορφα και βρεφική τροφή.

    Ο θερμαντήρας μπιμπερό είναι πλήρως συμβατός με όλα τα μπιμπερό και τα δοχεία Philips Avent*. Χρησιμοποιήστε τον για να ζεστάνετε μπιμπερό και δοχεία βρεφικής τροφής με ευκολία.

    Γυρίστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το θερμαντήρα μπιμπερό και επιλέξτε τη ρύθμιση ζεστάματος. Ο θερμαντήρας μπιμπερό διαθέτει ένα χρήσιμο πίνακα αναφοράς ζεστάματος, ώστε να μπορείτε εύκολα να καταλάβετε πόση ώρα θα διαρκέσει το ζέσταμα.

    Το γάλα ή η τροφή του μωρού θερμαίνονται με αργό ρυθμό, διατηρούνται στη σωστή θερμοκρασία και είναι έτοιμα όποτε το χρειάζεστε.

    Χάρη στην ενιαία σχεδίαση, καθαρίζεται εύκολα, για να μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο χρόνο με το μωρό σας.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Κατανάλωση ρεύματος
      275  W
      Τάση
      220 V~, 50 Hz
      Κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία απενεργοποίησης)
      <0,3 W (χρονικό διάστημα που μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία απενεργοποίησης: <1 λεπτό)

    • Βάρος και διαστάσεις

      Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΒ)
      160,4 x 139,9 x 148,55  μμ
      Διαστάσεις συσκευασίας λιανικής πώλησης (ΠxΥxΒ)
      175 x 185 x 160  μμ

    • Χώρα προέλευσης

      Σχεδιάστηκε στην
      Ευρώπη
      Παράγεται στην
      Κίνα

    • Τι περιλαμβάνεται

      Θερμαντήρας μπιμπερό
      1  τεμάχιο

    • Προδιαγραφές συσκευασίας

      Χάρτινη συσκευασία**
      Ναι

    • Για 150 ml γάλακτος σε θερμοκρασία 22 °C σε μπιμπερό Philips Natural 260 ml
    • Σε αυτό το θερμαντήρα μπιμπερό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σακούλες μητρικού γάλακτος και τα μπιμπερό 2 oz/60 ml της Philips Avent.
    • *Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μπορεί να παραληφθεί είτε η παλαιά είτε η νέα χάρτινη συσκευασία

