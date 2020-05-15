Γρήγορο και ομοιόμορφο ζέσταμα

Όταν έρθει η ώρα για το επόμενο τάισμα του μωρού σας, θα μπορείτε να ζεστάνετε με ήπιο τρόπο το γάλα ή το φαγητό του σε 3 λεπτά. Ζεσταίνει σταδιακά και σταθερά ώστε να αποφύγει τα ζεστά σημεία. Είναι εύκολος στη χρήση, διαθέτει μια βολική ρύθμιση απόψυξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το ζέσταμα βρεφικής τροφής.