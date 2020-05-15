SCF355/07
Γρήγορο και ομοιόμορφο ζέσταμα
Όταν έρθει η ώρα για το επόμενο τάισμα του μωρού σας, θα μπορείτε να ζεστάνετε με ήπιο τρόπο το γάλα ή το φαγητό του σε 3 λεπτά. Ζεσταίνει σταδιακά και σταθερά ώστε να αποφύγει τα ζεστά σημεία. Είναι εύκολος στη χρήση, διαθέτει μια βολική ρύθμιση απόψυξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το ζέσταμα βρεφικής τροφής.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Ο θερμαντήρας μπιμπερό ζεσταίνει 150 ml/5 oz γάλακτος σε μόλις 3 λεπτά*.
Ο θερμαντήρας μπιμπερό ζεσταίνει γρήγορα και ομοιόμορφα. Χάρη στη συνεχή κυκλοφορία του γάλακτος καθώς το ζεσταίνει, αποτρέπονται και τα θερμά σημεία.
Ο θερμαντήρας μπιμπερό διαθέτει μια πρακτική ρύθμιση για απόψυξη, η οποία είναι πιο ασφαλής από την απόψυξη σε φούρνο μικροκυμάτων και πιο εύχρηστη από τη χρήση νερού. Απλώς επιλέξτε τη ρύθμιση για να ξεπαγώσετε το γάλα ή τη βρεφική τροφή σε υγρή μορφή!
Εκτός από μπιμπερό, με τον θερμαντήρα μπορείτε να ζεστάνετε ομοιόμορφα και βρεφική τροφή.
Ο θερμαντήρας μπιμπερό είναι πλήρως συμβατός με όλα τα μπιμπερό και τα δοχεία Philips Avent*. Χρησιμοποιήστε τον για να ζεστάνετε μπιμπερό και δοχεία βρεφικής τροφής με ευκολία.
Γυρίστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το θερμαντήρα μπιμπερό και επιλέξτε τη ρύθμιση ζεστάματος. Ο θερμαντήρας μπιμπερό διαθέτει ένα χρήσιμο πίνακα αναφοράς ζεστάματος, ώστε να μπορείτε εύκολα να καταλάβετε πόση ώρα θα διαρκέσει το ζέσταμα.
Το γάλα ή η τροφή του μωρού θερμαίνονται με αργό ρυθμό, διατηρούνται στη σωστή θερμοκρασία και είναι έτοιμα όποτε το χρειάζεστε.
Χάρη στην ενιαία σχεδίαση, καθαρίζεται εύκολα, για να μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο χρόνο με το μωρό σας.
Τεχνικές προδιαγραφές
Βάρος και διαστάσεις
Χώρα προέλευσης
Τι περιλαμβάνεται
Προδιαγραφές συσκευασίας
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.