Ασύρματη τεχνολογία για ελευθερία κινήσεων

Τα ασύρματα συστήματα που χρησιμοποιούν φέρουσα σήματος πολύ υψηλής συχνότητας (UHF) εξασφαλίζουν καθαρή και ευκρινή λήψη ώστε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να περιοριστείτε από καλώδια. Περπατήστε και καθίστε όπου επιθυμείτε, και μην έχετε το άγχος μήπως μπερδευτείτε στο καλώδιο του μικροφώνου σας.