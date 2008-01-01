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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα μικρόφωνα

SBCMC8650/00

Ασύρματη μετάδοση 30μ.

Αυτό το ασύρματο μικρόφωνο συνδυάζει απόδοση και ελευθερία κινήσεων για να ζωντανέψει κάθε περίσταση

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Ασύρματη μετάδοση 30μ.

Ασύρματη τεχνολογία για ελευθερία κινήσεων

Τα ασύρματα συστήματα που χρησιμοποιούν φέρουσα σήματος πολύ υψηλής συχνότητας (UHF) εξασφαλίζουν καθαρή και ευκρινή λήψη ώστε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να περιοριστείτε από καλώδια. Περπατήστε και καθίστε όπου επιθυμείτε, και μην έχετε το άγχος μήπως μπερδευτείτε στο καλώδιο του μικροφώνου σας.

Επιλέξτε από 2 κανάλια για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών

Καθώς υπάρχει η επιλογή από δύο κανάλια μετάδοσης, έχετε εξασφαλισμένη ευχάριστη ακρόαση. Απλά επιλέξτε το κανάλι με την καλύτερη λήψη.

Με τις πολλές κατευθύνσεις το μικρόφωνο λαμβάνει ήχο από κάθε κατεύθυνση

Ο αισθητήρας αυτού του μικροφώνου είναι εξίσου ευαίσθητος σε ήχο από όλες τις κατευθύνσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.