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Μη διαθέσιμο πλέον
SBCMC8650/00
Ασύρματη μετάδοση 30μ.
Αυτό το ασύρματο μικρόφωνο συνδυάζει απόδοση και ελευθερία κινήσεων για να ζωντανέψει κάθε περίσταση
Τα ασύρματα συστήματα που χρησιμοποιούν φέρουσα σήματος πολύ υψηλής συχνότητας (UHF) εξασφαλίζουν καθαρή και ευκρινή λήψη ώστε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να περιοριστείτε από καλώδια. Περπατήστε και καθίστε όπου επιθυμείτε, και μην έχετε το άγχος μήπως μπερδευτείτε στο καλώδιο του μικροφώνου σας.
Καθώς υπάρχει η επιλογή από δύο κανάλια μετάδοσης, έχετε εξασφαλισμένη ευχάριστη ακρόαση. Απλά επιλέξτε το κανάλι με την καλύτερη λήψη.
Ο αισθητήρας αυτού του μικροφώνου είναι εξίσου ευαίσθητος σε ήχο από όλες τις κατευθύνσεις.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
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